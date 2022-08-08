Oracle под огнем. Российские компании завалили его исками на сотни миллионов

Российские компании менее чем за два с половиной месяца подали иски к американской корпорации Oracle почти на 300 млн руб. Среди обратившихся — «Марвел дистрибуции», «Крок», «Мегафон» и пр. Сейчас удовлетворен только иск «Мегафона», его причиной стал отказ корпорации оказывать сотовому оператору техподдержку. Остальные споры рассматриваются, при этом суд отклоняет требования росийсских компаний в обеспечении исков.

Иски к Oracle

Как выяснил CNews, российские компании начали все чаще подавать в суд на американскую корпорацию Oracle. Так, общая сумма исков менее, чем за два с половиной месяца (с конца мая 2022 г. по начало августа 2022 г.) составила 296,2 млн руб. При этом за последние два года был подан всего один иск со стороны Пенсионного фонда (6 тыс. руб.). Информацию об этом можно обнаружить в картотеке арбитражных судов.

Больше половины от общей суммы иска пришлось на обращение в суд одного из крупнейших российских дистрибуторов «Марвел-Дистрибуции» (юрлицо «Марвел КТ»). Его сумма составила 172,03 млн руб. Иск был подан 4 августа.

Представители «Марвел-дистрибуции» отказались комментировать иск до тех пор, пока не состоится слушанье.

Иски телекома и интеграторов

Помимо интегратора, в суд с претензиями к американской Oracle обратилась компания «Мегафон». Сумма иска составила 44,1 млн руб. Основанием для обращения в суд стало то, что Oracle с 4 марта 2022 г. прекратила оказывать оператору услуги по техподдержке оборудования и ПО. «Мегафон» в начале апреля 2022 г. в одностороннем порядке отказался от исполнения своих заказов, направив вендору претензию на возврат суммы переплаты. Претензия была оставлена без ответа и без удовлетворения. Иск 18 июля был удовлетворен полностью. Иски остальных компаний пока не рассмотрены.

Российские компании почти на 300 млн руб. подали иски к американской Oracle

Вслед за «Мегафоном» в суд пошла компания «Крок инкорпорейтед» (иск на 50 млн руб.). На данный момент суд отказал истцу в обеспечении иска. В «Крок инкорпорейтед» отказались прокомментировать иск. Также как и «Кроку» в обеспечении иска суд отказал и компании «Инфосистемы джет». Сумма иска по нему составила 28,6 млн руб.

По два иска против Oracle подали интегратор «ИБС платформикс» и «Табер трейд» (сеть магазинов косметики «Подружка»). Их общие суммы составили 1,01 млн руб. и 764,8 тыс. руб. соответственно. Все вышеперечисленные компании, помимо «ИБС платформикс» подали иск к АО «Оракл компьютерное оборудование». «ИБС платформикс» обратилась с иском к «Оракл девелопмент Спб» и представительству Оракл Недерланд Б.В.

Миграция с Oracle

В начале марта 2022 г. Oracle объявила о приостановке своей деятельности на территории России из-за спецоперации на Украине. А в июле CNews стало известно о планах уволить всех сотрудников российского представительства компании (около 300 человек).

Кибербезопасность КИИ: от теории к практике Защита данных

Oracle известна как разработчик ПО и поставщик серверного оборудования. Компания специализируется на выпуске систем управления базами данных (СУБД), связующего ПО и бизнес-приложений. Продукцию корпорации используют или использовали многие крупные российские компании, включая те в числе акционеров которых есть российское государство. Среди них — Центробанк, Сбербанк, «Ростелеком», Федеральная налоговая служба и пр. По итогам 2021 г., согласно «Контур.фокусу», выручка АО «Оракл компьютерное оборудование» составила 7,8 млрд руб.

При этом у ряда продуктов Oracle есть российские аналоги, переход на которые в стране начался задолго до событий февраля и марта 2022 г. В первую очередь это отечественная система управления базами данных (СУБД) Postgres Pro, созданная российской компанией Postgres Professional. Так, в марте 2022 г. ИТ-интегратор Минтранса «Защитаинфотранс» опубликовал тендер на закупку лицензий СУБД Postgres Pro. На это было выделено 34,9 млн руб.

В июне 2022 г. перевод своей системы документооборота с СУБД Microsoft SQL Server на Postgres Pro начал производитель российских монет и банкнот «Гознак». На переход госпредприятие выделило 24,7 млн руб. В июле вслед за ними переход инициировало Законодательное собрание Санкт-Петербурга.