Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм

обрели более 880 компаний, что на 33% больше чем в прошлом году. Среди крупнейших клиентов года – ГАС «Выборы», Минобразования РФ, Сбербанк РФ, ОАО «АвтоВАЗ». Победы в важных тендерах года обеспечили Oracle СНГ стратегическое преимущество на рынке бизнес-систем для крупных компаний. Рост продаж лицензий Oracle E-Business Suite составил более 70%. Основными вехами в развитии направления стал