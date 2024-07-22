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Oracle Россия и СНГ Оракл компьютерное оборудование Оракл Нидерланд Б. В. Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед Data Prime Дата Прайм

Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм


22.07.2024 После бегства из России Oracle не хочет отдавать 1,5 миллиарда долга

e не отдает долги Признанное банкротом российское подразделение американской корпорации Oracle, АО «Оракл компьютерное оборудование» так и не выплатила 1,43 млрд руб. долгов, говорится в отзыве
07.09.2022 Главный эксперт Oracle СНГ перешел на работу в российскую Postgres Professional

Из Oracle в Postgres Professional Марк Ривкин, руководитель направления технологического консалтинга СУБД, Oracle СНГ назначен руководителем отдела технического консалтинга в российской компании Postgres Professional, пишет Tadviser. Под руководством Ривкина будет создана команда технических консуль
13.06.2007 Oracle СНГ развивает ИБ-бизнес: новое назначение

Сегодня представительство Oracle СНГ, крупнейшего в мире производителя корпоративного программного обеспечения, объявило о назначении Дмитрия Шепелявого руководителем технологического направления по продуктам безопаснос
15.05.2007 Новое назначение в Oracle СНГ: директор по консалтингу

Сегодня представительство Oracle СНГ, крупнейшего в мире производителя корпоративного ПО, объявило о назначении Амира Семенеева директором по консалтингу. В задачи департамента, возглавляемого Амиром Семенеевым, входит

11.03.2005 В Oracle СНГ назначен директор по маркетингу

Представительство Oracle СНГ объявило о назначении Ольги Сердюк директором по маркетингу Oracle СНГ, а также представило структуру маркетинга представительства. Ольга Сердюк имеет семилетний опыт работы в
31.08.2004 Oracle СНГ сменил ответственного за продажи E-Business Suite

Сегодня представительство Oracle СНГ, объявило о назначении Андрея Драченко директором департамента продаж продукта E-Business Suite. В задачи департамента, возглавляемого г-ном Драченко, входит распространение бизнес-п
18.05.2004 Борис Щербаков стал вице-президентом Oracle СНГ

Корпорация Oracle объявила о назначении Бориса Щербакова вице-президентом корпорации Oracle при сохранении за ним должности генерального директора представительства Oracle СНГ. Повышение Б.Щербакова связано с высокими результатами Oracle СНГ в течение последних нескольких лет и существенным расширением бизнеса корпорации в России и странах СНГ. Бори
09.04.2004 В Oracle СНГ создан департамент по работе с госсектором

Сегодня представительство Oracle СНГ объявило о создании в представительстве департамента по работе с государственным сектором и назначении Анатолия Барышникова его директором. Учреждение департамента по работе с госсек
08.07.2003 Oracle СНГ подвел итоги 2003 финансового года

обрели более 880 компаний, что на 33% больше чем в прошлом году. Среди крупнейших клиентов года – ГАС «Выборы», Минобразования РФ, Сбербанк РФ, ОАО «АвтоВАЗ». Победы в важных тендерах года обеспечили Oracle СНГ стратегическое преимущество на рынке бизнес-систем для крупных компаний. Рост продаж лицензий Oracle E-Business Suite составил более 70%. Основными вехами в развитии направления стал
19.03.2003 Oracle: российский рынок становится наиболее приоритетным

По оценкам представительства Oracle СНГ, в форуме приняли участие более 500 топ-менеджеров крупнейших предприятий России и СНГ, работающих в различных отраслях экономики: энергетике (17%), банках и страховых компаниях (17%
05.04.2001 Oracle СНГ и "Борлас Ай-Би-Си" представили программный комплекс автоматизации управления персоналом на базе Oracle HRMS

В конференц-зале московского офиса Oracle прошел совместный семинар компаний Oracle СНГ и "Борлас Ай-Би-Си" "Современные стратегии управления персоналом на базе информационных технологий". В центре внимания находились вопросы перехода кадровой службы на новый управленче
08.12.2000 Oracle СНГ и "Борлас Ай-Би-Си" представили программный комплекс автоматизации управления персоналом для российских предприятий на базе Oracle HRMS

Компании Oracle СНГ и "Борлас Ай-Би-Си" провели совместный семинар "Проблемы управления персоналом. Решения на базе технологий Oracle" для руководителей кадровых и информационных служб российских предпр

Публикаций - 245, упоминаний - 290

Oracle Россия и СНГ и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6606 210
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 498 44
SAP SE 5200 27
Microsoft Corporation 24351 24
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1067 22
ФОРС - Центр разработки 616 22
Крок - Croc 1769 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11677 16
7931 15
МегаФон 8313 15
IBM - International Business Machines Corp 9391 15
Ростелеком 9425 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8580 13
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 259 13
SAP CIS - САП СНГ 854 12
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 241 12
Intel Corporation 12043 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1605 11
HP Inc. 5652 10
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 582 10
Oracle Siebel Systems 507 10
Открытые технологии 696 9
Oracle Consulting 18 8
Корус Консалтинг ГК 1187 7
HP - Hewlett-Packard 3618 7
ФОРС Дистрибуция 31 7
Accenture plc 675 7
SAS Institute 959 6
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 5
АйТи 1346 5
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 357 5
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 313 5
Квазар-Микро - КМ 163 5
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 585 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 996 4
Softline - Софтлайн 2576 4
Broadcom - VMware 2311 4
Oracle Europe 4 4
Oracle - Sun Microsystems 2211 4
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 120 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6928 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2727 15
ФосАгро 107 10
Альфа-Банк 1712 9
Ингосстрах СПАО 404 8
36,6 - аптечная сеть 89 7
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 7
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 231 7
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 125 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 233 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 6
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 6
АльфаСтрахование СГ 305 6
Метафракс Групп - Метафракс Кемикалс - Метанол Губахинский химический завод ПО 12 5
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 99 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 207 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 425 4
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 44 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2176 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 867 4
Миэль ГК 38 4
Мосводоканал МГУП 66 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 625 4
КуйбышевАзот 15 4
Уралхим - Уралкалий ПАО 96 4
Amtel-Vredestein - Амтел-Фредештайн 3 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 364 3
ВТБ - ВТБ24 664 3
Спортмастер - Sportmaster 174 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 3
МКБ - Московский кредитный банк 546 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 3
Лента - Сеть розничной торговли 2004 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1571 3
Интер РАО - Пермская ГРЭС 8 3
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Псковская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 - Череповецкая ГРЭС, ЧГРЭС - Ставропольская ГРЭС - Киришск 54 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 348 3
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 3
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 15 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4516 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2760 14
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 953 11
Судебная власть - Judicial power 2264 11
Федеральное казначейство России 1722 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2379 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3028 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3749 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1881 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3209 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 757 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4840 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1905 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 296 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1352 3
Минфин РФ - Росстрахнадзор - ФССН - Федеральная служба страхового надзора 20 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 423 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11050 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1174 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5279 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1647 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2643 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 619 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5699 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 310 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 10 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 51 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 394 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1164 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1332 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 720 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 688 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1145 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4322 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2144 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2953 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 414 1
АФТ - Ассоциация Финтех 132 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 122 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 203 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 63 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
OpenChain 1 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 35 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 62329 115
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10787 61
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29337 54
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4383 39
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6370 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28612 38
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6445 35
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9509 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20229 29
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9448 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15307 26
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9014 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25501 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17433 20
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 594 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12338 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23371 18
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6119 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15878 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10392 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12140 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11277 15
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2981 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11465 15
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 1646 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10654 14
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 1964 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24418 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6686 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47513 13
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1598 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13717 13
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 525 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19960 12
Соцсеть - Веб-форум - Web Forum 98 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6977 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4250 11
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1758 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2883 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10050 9
Oracle E-Business Suite - OEBS 579 62
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 533 35
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 232 29
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 25
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 93 18
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 177 17
Oracle СУБД 625 16
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 15
Oracle Java - язык программирования 2973 14
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 210 13
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Warehouse 59 13
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 13
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 107 12
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 50 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 960 10
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 72 10
Oracle Hyperion 234 9
Oracle Utilities 38 9
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database 38 8
Oracle Collaboration Suite - OCS 33 7
Oracle Hyperion Financial Management 46 7
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 211 7
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 988 7
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud 62 6
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 35 6
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 140 6
Microsoft Office 3645 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 926 6
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management 25 6
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 25 5
Oracle Fusion ERP 59 5
Oracle ECM - Oracle Enterprise Content Management Suite 23 5
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 202 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4084 5
Microsoft Windows 2000 8660 5
Linux OS 9519 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3110 5
Oracle AS - Oracle Application Server 93 5
Oracle Database Vault - Oracle Audit Vault and Database Firewall 25 5
Oracle Exalogic 73 4
Щербаков Борис 46 19
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 16
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 11
Пивоваров Андрей 12 11
Новиков Константин 20 6
Ладыженский Глеб 8 5
Захаров Павел 60 5
Миронова Елена 8 5
Хамидуллин Артур 5 4
Лановенко Валерий 46 4
Марьянович Йован 18 4
Шепелявый Дмитрий 53 4
Беловолова Ольга 4 4
Розенберг Вадим 5 4
Панкратов Валерий 33 4
Прянишников Николай 290 3
Егупов Всеволод 4 3
Ананьин Алексей 78 3
Шлыков Алексей 45 3
Пащенко Николай 3 3
Драченко Андрей 6 3
Бессарабский Алексей 29 3
Спиридонов Александр 41 2
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 2
Гальперин Александр 6 2
Юргелас Мария 41 2
Путинцева Нина 2 2
Соколовский Александр 40 2
Харин Константин 6 2
Голосов Алексей 21 2
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 2
Халяпин Сергей 82 2
Хайретдинов Рустэм 73 2
Юдин Дмитрий 19 2
Василенко Александр 88 2
Круглова Оксана 4 2
Заяц Антон 9 2
Местер Николай 8 2
Курочка Алексей 7 2
Заединов Руслан 45 2
Россия - РФ - Российская федерация 138578 205
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13957 116
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41958 88
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51501 43
Украина 7513 28
Европа 21572 19
Казахстан - Республика 5410 14
Европа Восточная 3054 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1865 11
США - Калифорния - Сан-Франциско 1406 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16846 10
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2350 8
Азия - Азиатский регион 5389 8
Беларусь - Белоруссия 5484 7
Ближний Восток 2890 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14052 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13209 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16510 5
Бразилия - Федеративная Республика 2317 5
Германия - Федеративная Республика 12537 5
Франция - Французская Республика 7751 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2624 4
Африка - Африканский регион 3416 4
Нидерланды 3463 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2796 4
Европа Западная 1478 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2822 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 589 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1407 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1371 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1412 3
Индия - Bharat 5345 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2308 3
Испания - Королевство 3689 3
Турция - Турецкая республика 2291 3
Россия - СФО - Новосибирск 4155 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1007 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 470 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1343 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион 412 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46571 83
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7660 69
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49207 53
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23148 36
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5459 32
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12754 30
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13347 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10602 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17620 22
Энергетика - Energy - Energetically 4908 22
Страхование - Страховое дело - Insurance 5609 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27785 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15861 17
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3469 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5836 16
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2977 16
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2632 15
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5634 13
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1609 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6660 11
Кредитование - Сrediting - Заём 6523 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2815 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3001 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6538 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2328 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4699 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4219 9
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Открытые системы ИД 173 9
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PCweek 30 8
TAdviser - Центр выбора технологий 379 6
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Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 966 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 877 2
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 191 2
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СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 66 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 937 1
Northeastern Boston University - Северо-Восточный университет Бостон США 10 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 22 1
КГУ - Костромской государственный университет 4 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 30 1
ФОРС УЦ - Учебно-консультационный центр 9 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 65 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 45 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 31 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1457 1
Oracle Academy 8 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
СамГУ - Самарский государственный университет 19 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 37 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 348 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 781 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 48 1
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