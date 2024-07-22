Oracle Россия и СНГ Оракл компьютерное оборудование Оракл Нидерланд Б. В. Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед Data Prime Дата Прайм
|22.07.2024
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После бегства из России Oracle не хочет отдавать 1,5 миллиарда долга
e не отдает долги Признанное банкротом российское подразделение американской корпорации Oracle, АО «Оракл компьютерное оборудование» так и не выплатила 1,43 млрд руб. долгов, говорится в отзыве
|07.09.2022
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Главный эксперт Oracle СНГ перешел на работу в российскую Postgres Professional
Из Oracle в Postgres Professional Марк Ривкин, руководитель направления технологического консалтинга СУБД, Oracle СНГ назначен руководителем отдела технического консалтинга в российской компании Postgres Professional, пишет Tadviser. Под руководством Ривкина будет создана команда технических консуль
|13.06.2007
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Oracle СНГ развивает ИБ-бизнес: новое назначение
Сегодня представительство Oracle СНГ, крупнейшего в мире производителя корпоративного программного обеспечения, объявило о назначении Дмитрия Шепелявого руководителем технологического направления по продуктам безопаснос
|15.05.2007
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Новое назначение в Oracle СНГ: директор по консалтингу
Сегодня представительство Oracle СНГ, крупнейшего в мире производителя корпоративного ПО, объявило о назначении Амира Семенеева директором по консалтингу. В задачи департамента, возглавляемого Амиром Семенеевым, входит
|11.03.2005
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В Oracle СНГ назначен директор по маркетингу
Представительство Oracle СНГ объявило о назначении Ольги Сердюк директором по маркетингу Oracle СНГ, а также представило структуру маркетинга представительства. Ольга Сердюк имеет семилетний опыт работы в
|31.08.2004
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Oracle СНГ сменил ответственного за продажи E-Business Suite
Сегодня представительство Oracle СНГ, объявило о назначении Андрея Драченко директором департамента продаж продукта E-Business Suite. В задачи департамента, возглавляемого г-ном Драченко, входит распространение бизнес-п
|18.05.2004
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Борис Щербаков стал вице-президентом Oracle СНГ
Корпорация Oracle объявила о назначении Бориса Щербакова вице-президентом корпорации Oracle при сохранении за ним должности генерального директора представительства Oracle СНГ. Повышение Б.Щербакова связано с высокими результатами Oracle СНГ в течение последних нескольких лет и существенным расширением бизнеса корпорации в России и странах СНГ. Бори
|09.04.2004
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В Oracle СНГ создан департамент по работе с госсектором
Сегодня представительство Oracle СНГ объявило о создании в представительстве департамента по работе с государственным сектором и назначении Анатолия Барышникова его директором. Учреждение департамента по работе с госсек
|08.07.2003
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Oracle СНГ подвел итоги 2003 финансового года
обрели более 880 компаний, что на 33% больше чем в прошлом году. Среди крупнейших клиентов года – ГАС «Выборы», Минобразования РФ, Сбербанк РФ, ОАО «АвтоВАЗ». Победы в важных тендерах года обеспечили Oracle СНГ стратегическое преимущество на рынке бизнес-систем для крупных компаний. Рост продаж лицензий Oracle E-Business Suite составил более 70%. Основными вехами в развитии направления стал
|19.03.2003
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Oracle: российский рынок становится наиболее приоритетным
По оценкам представительства Oracle СНГ, в форуме приняли участие более 500 топ-менеджеров крупнейших предприятий России и СНГ, работающих в различных отраслях экономики: энергетике (17%), банках и страховых компаниях (17%
|05.04.2001
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Oracle СНГ и "Борлас Ай-Би-Си" представили программный комплекс автоматизации управления персоналом на базе Oracle HRMS
В конференц-зале московского офиса Oracle прошел совместный семинар компаний Oracle СНГ и "Борлас Ай-Би-Си" "Современные стратегии управления персоналом на базе информационных технологий". В центре внимания находились вопросы перехода кадровой службы на новый управленче
|08.12.2000
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Oracle СНГ и "Борлас Ай-Би-Си" представили программный комплекс автоматизации управления персоналом для российских предприятий на базе Oracle HRMS
Компании Oracle СНГ и "Борлас Ай-Би-Си" провели совместный семинар "Проблемы управления персоналом. Решения на базе технологий Oracle" для руководителей кадровых и информационных служб российских предпр
Oracle Россия и СНГ и организации, системы, технологии, персоны:
|Щербаков Борис 46 19
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 16
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 11
|Пивоваров Андрей 12 11
|Новиков Константин 20 6
|Ладыженский Глеб 8 5
|Захаров Павел 60 5
|Миронова Елена 8 5
|Хамидуллин Артур 5 4
|Лановенко Валерий 46 4
|Марьянович Йован 18 4
|Шепелявый Дмитрий 53 4
|Беловолова Ольга 4 4
|Розенберг Вадим 5 4
|Панкратов Валерий 33 4
|Прянишников Николай 290 3
|Егупов Всеволод 4 3
|Ананьин Алексей 78 3
|Шлыков Алексей 45 3
|Пащенко Николай 3 3
|Драченко Андрей 6 3
|Бессарабский Алексей 29 3
|Спиридонов Александр 41 2
|Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 2
|Гальперин Александр 6 2
|Юргелас Мария 41 2
|Путинцева Нина 2 2
|Соколовский Александр 40 2
|Харин Константин 6 2
|Голосов Алексей 21 2
|Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 2
|Халяпин Сергей 82 2
|Хайретдинов Рустэм 73 2
|Юдин Дмитрий 19 2
|Василенко Александр 88 2
|Круглова Оксана 4 2
|Заяц Антон 9 2
|Местер Николай 8 2
|Курочка Алексей 7 2
|Заединов Руслан 45 2
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