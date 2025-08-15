Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181065
ИКТ 14079
Организации 10943
Ведомства 1482
Ассоциации 1045
Технологии 3491
Системы 26030
Персоны 77930
География 2913
Статьи 1540
Пресса 1241
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2696
Мероприятия 865

Крюков Евгений


УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 Евгений Крюков возглавил департамент продаж компании «Электрорешения» 2
06.11.2024 Oracle выгнал на улицу сотни ИТ-шников - в основном из облачного подразделения 1
22.10.2024 Oracle не отдает деньги россиянам, которым задолжала. Выплачено менее 6% нужной суммы, и на возврат всего долга надежды мало 1
07.08.2024 У сотрудников российской «дочки» Oracle отбирают премии, полученные годы назад. Счет идет на десятки миллионов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Крюков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 3
ФОРС - Центр разработки 659 3
Oracle Corporation 6792 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 320 2
МегаФон 9502 2
Крок - Croc 1789 2
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 61 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1479 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 53 1
Yandex - Яндекс 8001 1
Google LLC 12055 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 832 1
Intel Corporation 12398 1
Омега Телеком Разработка - ОТР 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7826 3
Альфа-Банк 1811 2
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 55 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4687 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3030 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5071 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 116 1
Судебная власть - Judicial power 2360 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1065 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14195 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 359 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16517 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70028 1
DevOps - Development и Operations 986 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11976 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2959 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12062 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22246 1
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 28 2
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 213 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 216 1
Google Cloud Platform - GCP 329 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1052 1
Yandex Database - YDB 39 1
Непомнящих Егор 7 3
Дрякин Евгений 4 2
Курочка Алексей 14 2
Путин Владимир 3284 1
Учитель Сергей 8 1
Галимова Альбина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152036 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52888 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14336 2
Африка - Африканский регион 3536 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44770 1
Европа 24478 1
Индия - Bharat 5596 1
Ближний Восток 3005 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 85 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7184 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6946 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6479 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 479 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8102 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2613 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1244 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2452 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 580 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30858 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14505 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11344 3
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 54 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще