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Непомнящих Егор



09.01.2025 Oracle наносит по России ответный удар. Она потребовала заплатить миллионы у тех, кто ее обанкротил 2
07.11.2024 Oracle заплатит долги своей российской «дочки», но только 60% от суммы 1
06.11.2024 Oracle выгнал на улицу сотни ИТ-шников - в основном из облачного подразделения 1
22.10.2024 Oracle не отдает деньги россиянам, которым задолжала. Выплачено менее 6% нужной суммы, и на возврат всего долга надежды мало 2
19.09.2024 Бывшие сотрудники российской «дочки» Oracle вцепились в свои миллионные премии и не хотят их возвращать. На помощь позвали лично Путина 1
07.08.2024 У сотрудников российской «дочки» Oracle отбирают премии, полученные годы назад. Счет идет на десятки миллионов 2
22.07.2024 После бегства из России Oracle не хочет отдавать 1,5 миллиарда долга 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Непомнящих Егор и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6702 7
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 7
ФОРС - Центр разработки 638 6
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 288 5
МегаФон 8891 4
Yandex - Яндекс 7382 4
Крок - Croc 1777 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1135 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 507 3
ФОРС Дистрибуция 37 3
Омега Телеком Разработка - ОТР 3 3
Ростелеком 9723 1
Intel Corporation 12207 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 59 1
Google LLC 11806 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7347 6
Альфа-Банк 1774 5
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 8 1
Лемчик, Крупский и Партнеры 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4530 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 2
Судебная власть - Judicial power 2318 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11404 2
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Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 316 2
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66389 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2778 1
DevOps - Development и Operations 871 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21209 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11651 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6159 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13184 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1131 1
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 4
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Python - высокоуровневый язык программирования 941 1
Google Cloud Platform - GCP 310 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 203 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17435 2
Европа 21787 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 1
Ирландия - Республика 1012 1
Индия - Bharat 5458 1
Африка - Африканский регион 3483 1
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