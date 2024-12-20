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Yandex Database YDB


YDB — это распределенная система управления базами данных от Яндекса для разработки, эксплуатации и миграции высоконагруженных решений. Поддерживает одновременное выполнение транзакционных (OLTP), аналитических (OLAP) и потоковых нагрузок, помогает компаниям создавать и обслуживать масштабируемые продукты и сервисы с большим количеством пользователей. Проекты в YDB уже размещают Yandex Cloud, Практикум, Яндекс Маркет, Алиса, Метрика и Auto.ru. В числе крупных корпоративных клиентов компании — российский сервис для управления бизнесом “Битрикс24”.


20.12.2024 В СУБД «Яндекса» реализована поддержка аналитической обработки данных 4
09.12.2024 Алексей Котов, OpenYard: Партнерские привилегии в нашей программе стали понятнее и четче 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
27.11.2024 Компания Fork-Tech разработала Telegram Event Assistant для «Ростелекома» 1
15.11.2024 «Яндекс» создал направление технологий для бизнеса Yandex B2B Tech 1
18.10.2024 «ФлексСофт» и Yandex Cloud будут развивать совместные решения для банков и финтех-компаний 1
11.10.2024 OpenYard запустит программно-аппаратный комплекс на основе технологии YDB 1
17.09.2024 «Инфосистемы Джет» открывает центр компетенций СУБД 1
07.08.2024 У сотрудников российской «дочки» Oracle отбирают премии, полученные годы назад. Счет идет на десятки миллионов 1
19.06.2024 Экс-директор Oracle в России стал коммерческим директором СУБД «Яндекса» 1
18.06.2024 Коммерческим директором «Яндекс YDB» назначен Алексей Курочка 1
17.05.2024 True Tech Day 2024 1
26.04.2024 Масштабная конференция True Tech Day снова соберет тысячи представителей ИТ-сообщества 1
03.04.2024 Искусственный интеллект, облака, языковые модели и квизы: что ждет участников True Tech Day 1
16.02.2024 Yandex Cloud поможет клиентам научиться управлять данными с помощью Greenplum 1
27.11.2023 «Яндекс» запускает программу грантов для поддержки опенсорс-проектов 1
21.11.2023 Виктор Урусов: «Новый принцип управления информационными системами – инфраструктурные нейросети» 2
13.09.2023 «Яндекс» открыл исходный код SDK AppMetrica 1
19.06.2023 «Яндекс» выпустил отчет об устойчивом развитии за 2022 год 1
17.02.2023 «Яндекс» выложил в опенсорс счетчик «Метрики» 1
19.04.2022 «Яндекс» опубликовал исходный код СУБД, на которой работают «Такси», «Маркет» и еще 500 проектов 2
19.04.2022 «Яндекс» опубликовал исходный код распределённой СУБД YDB 1
24.09.2020 «Яндекс» первым в мире запускает машинное обучение в публичном облаке на бессерверных технологиях 2
21.09.2012 Комета или астероид: ученые пересмотрели начало ледникового периода 1

Публикаций - 24, упоминаний - 30

Yandex Database и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 17
Oracle Corporation 6688 5
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 3
Broadcom - VMware - Greenplum 94 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
Microsoft Corporation 24625 3
GFG - Lamoda - Ламода тех - Latech 12 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 2
SAP SE 5277 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 2
Google LLC 11775 2
Центр открытых разработок - OpenYard 25 2
Ростелеком 9701 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 2
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 14 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Kometa - Комета 156 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 9 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
МегаФон 8805 1
Крок - Croc 1777 1
Xerox 1139 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
Yandex B2B Tech 5 1
Fork-Tech - Форк-Тек - ФоркТек 5 1
Telegram Group 1983 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Apple Inc 12101 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Broadcom - VMware 2359 1
CoWork - Коворкинг Платформ 17 1
8213 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Альфа-Банк 1769 1
Кофемания 51 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Linux Foundation 185 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 4
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 163 4
DevOps - Development и Operations 865 4
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 204 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 509 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 428 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Serverless computing - Бессерверные вычисления 106 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 11
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 6
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 5
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 972 3
Yandex DataLens 37 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 3
Яндекс.Маркет 937 3
Яндекс.Практикум 53 3
Яндекс CatBoost - библиотека для Python 21 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 20 3
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 2
Скала^р МБД - машина базы данных 13 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 2
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных 9 2
Yandex - YTsaurus - YT 5 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Yandex IoT Core 7 1
Google Data Studio 7 1
Яндекс.Коллекции 2 1
Yandex DataSphere 25 1
Yandex Object Storage 14 1
Amazon DynamoDB 7 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Ямб - Я.Онлайн 42 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
Яндекс.Лавка 231 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
Яндекс.Учебник 48 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 75 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 498 1
NVision Барьер 648 1
Яндекс Помощь рядом 25 1
Курочка Алексей 13 5
Башкеев Алексей 17 3
Дюгуров Данила 3 3
Чудновский Максим 4 3
Воронин Павел 136 3
Ливанов Дмитрий 52 3
Конотопов Павел 3 3
Кораблев Денис 18 3
Урусов Виктор 127 2
Шадаев Максут 1008 2
Фомичев Андрей 71 2
Алешин Владимир 20 2
Сергеев Михаил 108 1
Братчиков Станислав 10 1
Boynton John - Бойнтон Джон 8 1
Грабельников Всеволод 2 1
Леонов Алексей 79 1
Филимонов Михаил 4 1
Дрякин Евгений 4 1
Галимова Альбина 2 1
Крюков Евгений 3 1
Archer Mike - Арчер Майк 3 1
Богачев Игорь 180 1
Белогорцев Алексей 6 1
Барабанова Екатерина 2 1
Глазков Александр 137 1
Кубарев Алексей 52 1
Котов Алексей 3 1
Мельникова Алиса 90 1
Козырев Алексей 321 1
Суровец Дмитрий 76 1
Лобас Аркадий 33 1
Нестеров Алексей 143 1
Панченко Иван 138 1
Ермаков Валерий 124 1
Галкин Николай 104 1
Шарак Андрей 62 1
Цыганков Дмитрий 24 1
Кирьянова Александра 135 1
Закоржевский Вячеслав 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 719 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Канада 4881 1
США - Джорджия 326 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Чили - Республика 469 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 660 1
Америка - Американский регион 2160 1
США - Южная Каролина 97 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Аудит - аудиторский услуги 2660 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 806 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 409 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 414 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Геология - Ледник - Glacier 212 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 507 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 363 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 844 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Образование в России 2191 1
Иридий - Iridium - химический элемент 17 1
Английский язык 6634 1
Зоология - наука о животных 2604 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 450 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 3
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 83 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 81 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
USC, South Carolina - University of South Carolina - Южно-Каролинский университет - Университет Южной Каролины 10 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 2
Yandex Scale 2 1
CNews AWARDS - награда 519 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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