Yandex Database YDB
YDB — это распределенная система управления базами данных от Яндекса для разработки, эксплуатации и миграции высоконагруженных решений. Поддерживает одновременное выполнение транзакционных (OLTP), аналитических (OLAP) и потоковых нагрузок, помогает компаниям создавать и обслуживать масштабируемые продукты и сервисы с большим количеством пользователей. Проекты в YDB уже размещают Yandex Cloud, Практикум, Яндекс Маркет, Алиса, Метрика и Auto.ru. В числе крупных корпоративных клиентов компании — российский сервис для управления бизнесом “Битрикс24”.
Yandex Database и организации, системы, технологии, персоны:
|Курочка Алексей 13 5
|Башкеев Алексей 17 3
|Дюгуров Данила 3 3
|Чудновский Максим 4 3
|Воронин Павел 136 3
|Ливанов Дмитрий 52 3
|Конотопов Павел 3 3
|Кораблев Денис 18 3
|Урусов Виктор 127 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Фомичев Андрей 71 2
|Алешин Владимир 20 2
|Сергеев Михаил 108 1
|Братчиков Станислав 10 1
|Boynton John - Бойнтон Джон 8 1
|Грабельников Всеволод 2 1
|Леонов Алексей 79 1
|Филимонов Михаил 4 1
|Дрякин Евгений 4 1
|Галимова Альбина 2 1
|Крюков Евгений 3 1
|Archer Mike - Арчер Майк 3 1
|Богачев Игорь 180 1
|Белогорцев Алексей 6 1
|Барабанова Екатерина 2 1
|Глазков Александр 137 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Котов Алексей 3 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Козырев Алексей 321 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Лобас Аркадий 33 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Панченко Иван 138 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Галкин Николай 104 1
|Шарак Андрей 62 1
|Цыганков Дмитрий 24 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Закоржевский Вячеслав 30 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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