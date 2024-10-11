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OpenYard запустит программно-аппаратный комплекс на основе технологии YDB

Производитель серверного оборудования OpenYard запустит программно-аппаратный комплекс для бизнес-критичных систем на основе технологии YDB. Новое индустриальное решение предназначено для высоконагруженных корпоративных инфраструктур с повышенными требованиями к надежности и отказоустойчивости — например, крупных банков, промышленных, телекоммуникационных компаний. Программно-аппаратный комплекс будет доступен к предзаказу уже в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители OpenYard.

Аппаратную часть программно-аппаратного комплекса составляет серверное оборудование OpenYard из корпоративной линейки 19-дюймовых серверов, которые выпускаются в собственном производственном комплексе полного цикла, расположенном в Рязанской области.

Программная часть обеспечивается системой управления базами данных (СУБД) YDB, которая представляет собой масштабируемое и высокодоступное решение для крупного бизнеса. YDB подходит для всех профилей нагрузок и видов обработки данных: миграции с неактуальных транзакционных решений и построения корпоративных хранилищ данных, консолидации баз данных, разработки высоконагруженных сервисов. СУБД поддерживает автоматическое горизонтальное масштабирование, что позволяет заказчикам адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, например, увеличивать объем ресурсов при резком или сезонном росте нагрузки, а также — экономить время технических специалистов на поддержку решения. Уровень доступности кластеров YDB составляет 99,99%, что помогает избегать отказов, простоев и связанных с ними финансовых и репутационных потерь. Производительность YDB свыше 3 000 000 TPS, поэтому с ее помощью можно создавать высоконагруженные системы федерального масштаба для большого количества пользователей или с большим потоком транзакций.

Программно-аппаратный комплекс полностью соответствует законодательным и регуляторным требованиям, будет выпускаться серийно и подойдет для широкого круга заказчиков. Преимущество решения заключается в централизованном управлении и поддержке софта и оборудования в режиме одного окна.

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Одна из ключевых задач — внесение ПАКа OpenYard на основе платформы YDB в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Программно-аппаратный комплекс будет доступен к предзаказу уже в 2024 г.

Алексей Белогорцев, генеральный директор OpenYard: «Запуск программно-аппаратного комплекса OpenYard на технологии YDB — это большой шаг в развитии технологических альянсов для российского ИТ. Мы ожидаем, что технология YDB в синергии с современными и надежными решениями OpenYard станут основой для модернизации отечественного ИТ-ландшафта. За счет постоянного и комплексного развития ядра технологий мы совместно с нашими партнерами предлагаем российскому рынку гибкий подход к потребностям высоконагруженных ИТ-инфраструктур, который будет в равной степени актуален для разных сфер бизнеса: от финтеха до ритейла».

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