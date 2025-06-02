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Белогорцев Алексей
УПОМИНАНИЯ
Белогорцев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 223 1
|Самошин Алексей 2 1
|Воронина Анфиса 1 1
|Генс Георгий 76 1
|Генс Филипп 41 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Белоусов Александр 14 1
|Пачикин Андрей 6 1
|Шикова Юлия 16 1
|Минкин Илья 2 1
|Флакс Илья 6 1
|Проценко Денис 4 1
|Николаева Наталья 21 1
|Мустафаев Мурад 3 1
|Ванцев Виталий 1 1
|Танеева Любава 1 1
|Михайловский Сергей 1 1
|Копосов Максим 64 1
|Овчинников Сергей 48 1
|Малков Павел 51 1
|Ведомости 1075 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1978 1
|Forbes - Форбс 861 1
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