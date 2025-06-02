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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175849
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Белогорцев Алексей


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 «Диасофт» и OpenYard объединяют усилия для продвижения совместных программно-аппаратных комплексов 1
11.10.2024 OpenYard запустит программно-аппаратный комплекс на основе технологии YDB 1
11.06.2024 OpenYard заключил соглашение с правительством Рязанской области 2
05.12.2023 В России появился завод, выпускающий 60 тысяч серверов в год 1
30.06.2023 «Яндекс» и «Ланит» ищут покупателей на свои доли завода по производству серверов 1
03.05.2023 В России начинается выпуск полуотечественных серверов OpenYard. За ними стоит «Яндекс» 1
Какие умные решения помогут бизнесу расти в новой реальности 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Белогорцев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Центр открытых разработок - OpenYard 46 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 4
Yandex - Яндекс 7735 4
Рязанский ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Технопарк 6 2
Gigabyte Technology 378 2
Ланит Интеграция 195 1
Ланит - Онланта - Onlanta 111 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 160 1
Fibrum 9 1
Ланит Центр компетенций 4 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Ланит - SOLUT 7 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 891 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2578 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 539 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2069 1
Dell EMC 5053 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 605 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 84 1
Норси-Транс - НТ 112 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 15 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2884 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 451 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1145 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3082 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4971 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 34 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 223 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30585 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13797 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11748 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5882 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11891 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2750 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9665 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1415 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12408 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 960 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14992 1
Умные платформы 1757 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12900 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3005 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7435 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11561 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1165 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16395 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21837 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6886 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16220 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29079 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1473 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4780 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8367 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 711 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3526 1
Data monetization - Монетизация данных 1702 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31901 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1314 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 788 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2226 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1722 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 987 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8880 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2230 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9559 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1131 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1771 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 439 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 511 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 129 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3298 1
Intel x86 - архитектура процессора 1911 1
Yandex Database - YDB 29 1
Самошин Алексей 2 1
Воронина Анфиса 1 1
Генс Георгий 76 1
Генс Филипп 41 1
Солопов Вячеслав 37 1
Белоусов Александр 14 1
Пачикин Андрей 6 1
Шикова Юлия 16 1
Минкин Илья 2 1
Флакс Илья 6 1
Проценко Денис 4 1
Николаева Наталья 21 1
Мустафаев Мурад 3 1
Ванцев Виталий 1 1
Танеева Любава 1 1
Михайловский Сергей 1 1
Копосов Максим 64 1
Овчинников Сергей 48 1
Малков Павел 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 5
Китай - Тайвань 4047 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 660 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 574 2
Швеция - Королевство 3644 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52604 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14138 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30190 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8232 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6360 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 625 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5932 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3001 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3240 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19249 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5992 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10180 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9078 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 840 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1749 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5723 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16731 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5760 1
Паспорт - Паспортные данные 2601 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5016 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 621 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3379 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 240 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4779 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6005 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4775 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 913 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24811 1
Ведомости 1075 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1978 1
Forbes - Форбс 861 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 47 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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