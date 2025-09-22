OpenYard представит технологический прототип вычислительной ноды HN203I

Компания OpenYard, отечественный разработчик и производитель серверного оборудования, представит в сентябре 2025 г. технологический прототип своей новой флагманской модели вычислительной ноды HN203I. Об этом CNews сообщили представители OpenYard.

Новинка построена на базе процессоров Intel Xeon шестого поколения и соответствует современному стандарту Open Rack v3.0. Модель HN203I входит в линейку OCP (Open Compute Project) inspired решений компании, обеспечивая максимальную энергоэффективность, горизонтальное масштабирование и простоту эксплуатации. Она оптимальна для AI/ML-нагрузок, облачных сервисов, телеком-задач и гипермасштабируемой инфраструктуры. Отличается высокой энергоэффективностью, возможностью горячей замены и простотой обслуживания без инструмента.

OpenYard HN203I построен на базе процессоров Intel Xeon шестого поколения и поддерживает до 288 ядер и 344 потоков. Конфигурация предусматривает установку до 32 модулей памяти DDR5 общим объемом до 8 ТБ, а также до 320 ТБ дискового пространства на NVMe SSD с дополнительной поддержкой накопителей M.2 и SATA. Узел оснащается интерфейсами PCIe Gen5 и модулями OCP 3.0 с пропускной способностью от 10 до 400 Гбит/с, а также может комплектоваться до четырех GPU NVIDIA H100/L40/L40s/L4. Управление осуществляется через BIOS OpenYard и систему OYBMC, оборудование рассчитано на стабильную работу при температуре до +40 °C.

HN203I продолжает развитие линейки серверных решений OpenYard OCP-inspired и разработан с учетом требований российских центров обработки данных и задач импортонезависимости. Продукт дорабатывается совместно с рынком: изменения вносятся по итогам тестирования, чтобы оборудование максимально соответствовало практическим задачам современных инфраструктур. Узел устанавливается и обслуживается без инструментов, поддерживает быстрый монтаж и интеграцию в стойку, что снижает эксплуатационные издержки и ускоряет ввод в эксплуатацию.

«HN203I – это технологический скачок для российской серверной индустрии. Мы создаем флагманскую платформу, которая сочетает в себе максимальную производительность, энергоэффективность и простоту эксплуатации. Представленный инженерный образец демонстрирует, что отечественные производители готовы предлагать решения мирового уровня для построения современных дата-центров», – сказал Алексей Белогорцев, генеральный директор OpenYard.