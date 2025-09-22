Разделы

Центр открытых разработок OpenYard RS OpenYard OCP-inspired OpenYard HN203I серия серверов


УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 OpenYard представит технологический прототип вычислительной ноды HN203I 2
22.08.2025 «Инферит ОС» и OpenYard подтверждают совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 с серверами OpenYard 2
18.08.2025 Подтверждена совместимость серверов OpenYard c ПО для виртуализации zVirt 2
11.07.2025 Серверы OpenYard совместимы с операционной системой «Альт Сервер» 2
08.07.2025 Решение «Дамаск» полностью совместимо с серверами OpenYard 2
16.06.2025 Пять серверов OpenYard вошли в реестр Минпромторга 2
21.04.2025 Плата FD788 компании «СофтЛаб-НСК» полностью совместима с серверами OpenYard 1
27.03.2025 Контроллеры «Аккорд-GX v.P» прошли тест на совместимость с серверами OpenYard 1
12.02.2025 Интеграционная платформа Digital Q.Integration от «Диасофт» подтвердила высокую производительность на российском оборудовании OpenYard 2
15.01.2025 Подтверждена совместимость гиперконвергентной платформы на базе продуктов «Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище» с серверами OpenYard 2
24.12.2024 Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM с серверами OpenYard 2

Публикаций - 11, упоминаний - 20

Центр открытых разработок и организации, системы, технологии, персоны:

Центр открытых разработок - OpenYard 58 11
SAS Institute 1019 6
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 139 4
Intel Corporation 12437 4
Diasoft - Диасофт 986 1
Росплатформа - Р-Платформа 88 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 41 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 102 1
СофтЛаб-НСК - SoftLab-NSK 20 1
Дамаск Цифровая Безопасность 2 1
Nvidia Corp 3662 1
Softline - Софтлайн 3128 1
Ред Софт - Red Soft 908 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2280 1
Базальт СПО - BaseALT 744 1
НСК - Наша Сервисная Компания 52 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 258 1
Orion soft - Орион софт - 184 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 92 1
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ 22 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1305 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3289 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4686 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12563 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 236 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31368 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9708 9
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 702 9
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 745 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21522 7
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1426 7
DDR - Double data rate 2856 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22088 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25559 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3395 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6535 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1373 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1243 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16723 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33096 2
BIOS IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой - BMC - Baseboard Management Controller 90 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2884 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30541 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26672 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9909 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2513 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1040 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4356 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1726 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 998 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 218 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22434 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3985 1
TPS - Transactions per secon - Транзакций в секунду 42 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1211 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 391 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 647 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8995 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3644 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9453 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7336 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11704 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3721 1
Intel x86 - архитектура процессора 1955 7
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 505 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1947 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 344 1
ОКБ САПР - Аккорд-АМДЗ - Аппаратный модуль доверенной загрузки 15 1
Росплатформа - Р-Хранилище 21 1
Росплатформа - Р-Виртуализация 22 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 31 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 79 1
СофтЛаб-НСК - FD788 низкопрофильная PCI-Express х4 плата ввода-вывода 1 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 538 1
Nvidia Tesla GPU 185 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1380 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 208 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 167 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 161 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 336 1
Центр открытых разработок - OpenYard OYBoot 4 1
Курилина Наталья 14 9
Члек Сергей 25 1
Мензовитый Алексей 27 1
Гаврин Дмитрий 3 1
Лопатин Игорь 5 1
Белогорцев Алексей 10 1
Клочко Юрий 5 1
Гавриленко Александр 37 1
Назаренко Ирина 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 7
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 676 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2913 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1572 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19886 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9784 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 906 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
