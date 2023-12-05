В России появился завод, выпускающий 60 тысяч серверов в год

В России запустили массовое производство серверов на территории технопарка «Рязанский». Мощности производителя OpenYard позволяют выпускать 60 тыс. серверных единиц в год.

Массовое производство отечественных серверов

Как стало известно CNews, «Центр открытых разработок» (работает под брендом OpenYard) запустил массовое производство серверной продукции. Завод площадью свыше 8 тыс. кв. м находится на территории технопарка «Рязанский». Комплекс полного цикла способен производить более чем 60 тыс. единиц серверной продукции в год. На момент выхода материала производство работает в режиме полной загрузки.

Генеральный директор OpenYard Алексей Белогорцев заявил: «В 2023 году мы начали серийное производство серверного оборудования и расширили команду завода на 40% благодаря взаимодействию рязанским образовательным учреждениям и развитию R&D (прим. CNews: Research and Development) центра в Москве». По его словам, клиентами компании являются крупные российские банки, госсектор и популярные маркетплейсы.

Представитель OpenYard не назвал точную цену продукции, но сказал, что их стоимость «находится в стандартном для данного сегмента диапазоне». Серверное оборудование уже доступно к покупке через дистрибьюторов.

Технические характеристики серверов OpenYard

OpenYard выпускает классические стоечные серверы 19” для центров обработки данных (ЦОД) и высокопроизводительные серверы архитектуры OCP (Open Compute Project) – флагманское оборудование, основанное на уникальных технологических разработках. Продукция компании входит в реестр промышленной продукции Министерства промышленности и торговли России.

Представитель компании рассказал, что сервера работают на базе последних поколений процессорных решений архитектуры x86 и имеет до 80 ядер и 160 потоков. «По количеству оперативной памяти мы поддерживаем мировой индустриальный стандарт — до 8 ТБ», — заявил собеседник из OpenYard.

Деятельность и выручка OpenYard

В ноябре 2023 г. компания OpenYard получила статус независимого производителя. Несмотря на изменение структуры владения, OpenYard полностью сохранил за собой все необходимые для поддержки и дальнейшего развития серверных решений активы и ресурсы: интеллектуальную собственность, опытную команду инженеров, уникальные разработки в архитектуре OCP (Open Compute Project), а также производственную площадку серверного оборудования, ставшую первым коммерческим производством на территории технопарка «Рязанский».

Раньше долями в компании владели ООО «Ланит Венчурс» и «Яндекс». В мае 2023 г. CNews сообщал об участии «Яндекса» и группы компаний «Ланит» в этом проекте. Однако в конце июня 2023 г. стало известно, что «Ланит» и «Яндекс» решили выйти из проекта.



По данным базы «Контур Фокус», на конец 2022 г. баланс компании составлял 1,5 млрд и вырос более, чем на 1000% по сравнению с показателями на начало 2022 г. Выручка предприятия за тот же отчетный период составила 124,7 млн руб. На сегодняшний день у компании два владельца, у каждого из которых по 50% акций: АО «Цифровые Технологии» и АО «Ветас». Уставный капитал предприятия – 100 тыс. руб.