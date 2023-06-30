«Яндекс» и «Ланит» ищут покупателей на свои доли завода по производству серверов

«Яндекс» и «Ланит» ищут покупателей своих долей рязанского завода по производству электроники. Решение о продаже, в том числе, связано с изменившейся геополитической ситуацией. Покупателями долей могут стать стратегические инвесторы и производители электроники.

«Яндекс» и «Ланит» ищут покупателей

«Яндекс» и «Ланит» ищут, кому продать свои доли в совместном предприятии по производству электроники Openyard. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, на решение искать покупателей повлияла геополитическая ситуация и желание «Яндекса» сосредоточиться на своей профильной деятельности. Он подчеркнул, что в условиях санкционного давления и сложностей с поставками «железа» совместное предприятие по производству электроники отнимает много ресурсов.

Как рассказал изданию гендиректор «Норси-Транс» Сергей Овчинников, из-за санкций завод «Яндекса» и «Ланита» потерял доступ к зарубежным технологиям. Из-за этого компании потребуется перестраивать производство, создавать свое ПО и искать новых поставщиков комплектующих.

Среди возможных покупателей присутствуют производители вычислительной техники, стратегические инвесторы и другие игроки на рынке, отметил источник.

Представители «Ланита» отказались от комментариев, а в «Яндексе» не ответили на запрос. Представители Openyard заявили изданию, что компания готовится к запуску завода в обычном режиме и возможные изменения не повлияют на эти планы.

Что будут производить на заводе

«Яндекс», «Ланит», тайваньский производитель компьютеров и комплектующих Gigabyte и ВТБ объявили о создании совместного предприятия в июне 2021 г. О начале строительства завода стало известно в октябре 2021 г. Производственный комплекс располагается недалеко от Рязани, на территории индустриального парка «Рязанский». Под торговой маркой Openyard на заводе планировалось выпускать различного рода оборудование: серверы, системы хранения данных, шлюзы и компоненты умных устройств.

На первом этапе предполагалось вложить в проект более 1 млрд руб. Участники договорились, что «Яндекс» и Gigabyte предоставят для проекта патенты, технологии и собственные разработки. «Ланит» организует дистрибуцию и сервисное обслуживание. Отмечалось, что финансовым инвестором СП выступит ВТБ, «Яндекс» и «Ланит».

Представитель «Яндекса» тогда заявлял, что до конца 2022 г. завод выпустит первый сервер. В мае 2023 г. CNews писал о том, что «Яндекс» готовится к запуску в России производства собственных серверов под маркой Openyard.

По словам собеседника Forbes, производство на рязанском заводе так и не началось.

Доли в Openyard

По данным «Контур.фокуса», ООО «Центр открытых разработок» (юрлицо Openyard) образовано 3 июня 2021 г. Гендиректором заявлен Алексей Белогорцев. «Яндексу» и «Ланит венчурс» принадлежит по 50% долей компании.

Выручка компании по итогам 2022 г. составила 124,7 млн руб. при чистом убытке 23,7 млн руб., следует из базы.