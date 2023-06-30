Разделы

|

«Яндекс» и «Ланит» ищут покупателей на свои доли завода по производству серверов

«Яндекс» и «Ланит» ищут покупателей своих долей рязанского завода по производству электроники. Решение о продаже, в том числе, связано с изменившейся геополитической ситуацией. Покупателями долей могут стать стратегические инвесторы и производители электроники.

«Яндекс» и «Ланит» ищут покупателей

«Яндекс» и «Ланит» ищут, кому продать свои доли в совместном предприятии по производству электроники Openyard. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, на решение искать покупателей повлияла геополитическая ситуация и желание «Яндекса» сосредоточиться на своей профильной деятельности. Он подчеркнул, что в условиях санкционного давления и сложностей с поставками «железа» совместное предприятие по производству электроники отнимает много ресурсов.

Как рассказал изданию гендиректор «Норси-Транс» Сергей Овчинников, из-за санкций завод «Яндекса» и «Ланита» потерял доступ к зарубежным технологиям. Из-за этого компании потребуется перестраивать производство, создавать свое ПО и искать новых поставщиков комплектующих.

elektronika.jpg

Фото: © IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика
«Яндекс» и «Ланит» ищут заинтересованных в покупке долей завода по выпуску электроники

Среди возможных покупателей присутствуют производители вычислительной техники, стратегические инвесторы и другие игроки на рынке, отметил источник.

Представители «Ланита» отказались от комментариев, а в «Яндексе» не ответили на запрос. Представители Openyard заявили изданию, что компания готовится к запуску завода в обычном режиме и возможные изменения не повлияют на эти планы.

Что будут производить на заводе

«Яндекс», «Ланит», тайваньский производитель компьютеров и комплектующих Gigabyte и ВТБ объявили о создании совместного предприятия в июне 2021 г. О начале строительства завода стало известно в октябре 2021 г. Производственный комплекс располагается недалеко от Рязани, на территории индустриального парка «Рязанский». Под торговой маркой Openyard на заводе планировалось выпускать различного рода оборудование: серверы, системы хранения данных, шлюзы и компоненты умных устройств.

На первом этапе предполагалось вложить в проект более 1 млрд руб. Участники договорились, что «Яндекс» и Gigabyte предоставят для проекта патенты, технологии и собственные разработки. «Ланит» организует дистрибуцию и сервисное обслуживание. Отмечалось, что финансовым инвестором СП выступит ВТБ, «Яндекс» и «Ланит».

Представитель «Яндекса» тогда заявлял, что до конца 2022 г. завод выпустит первый сервер. В мае 2023 г. CNews писал о том, что «Яндекс» готовится к запуску в России производства собственных серверов под маркой Openyard.

По словам собеседника Forbes, производство на рязанском заводе так и не началось.

Доли в Openyard

По данным «Контур.фокуса», ООО «Центр открытых разработок» (юрлицо Openyard) образовано 3 июня 2021 г. Гендиректором заявлен Алексей Белогорцев. «Яндексу» и «Ланит венчурс» принадлежит по 50% долей компании.

Выручка компании по итогам 2022 г. составила 124,7 млн руб. при чистом убытке 23,7 млн руб., следует из базы.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Санкции дают сбой. Европе понадобились тысячи российских ИТ-шников, пишущие на Java, Python и SQL

В России создается гигант в сфере цифровой рекламы

У HeadHunter появились таинственные акционеры

Google удаляет приложения для звонков и SMS из бесплатной версии Android. Это ударит по России

Dr.Web отстоял право ограничивать доступ к сайтам микрофинансовых фирм и называть услуги МФО «кабальными»

Пользователям массово запретят смотреть видео на YouTube. И власти тут ни при чем

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента

Лучшие электрические водонагреватели от 80 литров: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы
Показать еще