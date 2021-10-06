«Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов

Совместное предприятие «Яндекса», «Ланита», Gigabyte и ВТБ начало строительство завода по производству серверов и систем хранения данных. Ожидается, что первый сервер завод выпустит до конца 2022 г.



Завод по производству серверов под Рязанью

Совместное предприятие (СП) Openyard, созданное «Яндексом», группой компаний «Ланит», производителем компьютерной техники Gigabyte и банком ВТБ, приступило к строительству завода по производству серверного оборудования. Производственный комплекс будет расположен недалеко от Рязани, на территории индустриального парка «Рязанский». Об этом CNews сообщила пресс-служба «Яндекса».

Под торговой маркой Openyard завод будет выпускать различного рода оборудование: серверы, системы хранения данных, шлюзы и компоненты умных устройств.

На начальном этапе СП вложит в производство более 1 млрд руб. Участники договорились, что «Яндекс» и Gigabyte предоставят для проекта патенты, технологии и собственные разработки. «Яндекс» уже порядка восьми лет создает собственные серверы для своих дата-центров и накопил опыт в этой сфере, подчеркивают представители компании. «Ланит», кроме того, организует дистрибуцию и сервисное обслуживание. Финансовым инвестором СП выступит ВТБ; также средства выделят «Яндекс» и «Ланит».

«Яндекс» отказался назвать CNews наименование юрлица СП, поэтому на данный момент не представляется возможным определить по ЕГРЮЛ доли участников в проекте. Русскоязычное название совместного предприятия и его организационно-правовую форму партнеры также до сих пор не раскрывают, хотя с момента объявления о его создании прошло четыре месяца.



Выбор места

Площадь участка, где появится комплекс, составляет восемь гектар. Первая очередь площадки будет включать производственные линии, лаборатории и тестовые зоны. На них будут выполняться все операции, начиная от поверхностного монтажа компонентов и заканчивая испытаниями готовой продукции. Участники СП искали место для строительства завода в разных регионах России. В пользу Рязани они сделали выбор из-за хорошей транспортной доступности, наличия необходимых коммуникаций и соседства с вузами, которые готовят профильных специалистов.

«Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ начали строительство завода по производству серверов под Рязанью

Ожидается, что пусконаладочные работы — ими будут руководить специалисты из Gigabyte — начнутся в третьем квартале 2022 г. «Ожидаем, что до конца 2022 г. завод выпустит первый сервер», — сообщил CNews представитель «Яндекса».

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В июне 2021 г. CNews сообщал о заявленном проекте по постройке завода в России, на котором будут производиться сервера и системы хранения данных для центров обработки данных (ЦОД), а также шлюзы и компоненты «умных» устройств, например, для интернета вещей. «Яндекс» выразил намерение частично локализовать производство своих серверов, которые сейчас выпускаются в Китае и на Тайване. Собственную продукцию российский ИТ-гигант планирует использовать в принадлежащих ему ЦОДах для расширения фирменной облачной платформы Yandex.Cloud.

Конкуренция на рынке

Одним из будущих конкурентов завода можно рассматривать компанию Yadro (ООО «КНС групп», входит в «ИКС холдинг»), российского разработчика вычислительной техники. Компания занимается производством серверов, систем хранения данных, программного обеспечения и специализированных вычислительных комплексов. Yadro сотрудничает с мировыми ИТ-разработчиками IBM, Lenovo, Nvidia, MSI, Micron. Продукты компании сегодня применяются в таких российских организациях как Федеральная миграционная служба, Банке Москвы, Газпромбанке, Московском метрополитене. За 2020 г. выручка группы превысила 26 млрд руб. (с НДС). В сентябре 2021 г. CNews сообщал о новой линейке процессоров, под маркой Yadro, в которой один из чипов будет рассчитан на использование в мобильной технике, в том числе в планшетах.