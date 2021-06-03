Спецпроекты

Бизнес Интеграция Инфраструктура
|

«Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ будут производить сервера в России

«Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ создадут в России совместное предприятие, которое займется разработкой и производством серверного оборудования для дата-центров. Поставлять продукцию партнеры намерены как российским, так и зарубежным клиентам.

«Яндекс» запустит производство серверов в России

«Яндекс» совместно с партнерами запустит производство серверов на территории России. Об этом CNews сообщил представитель интернет-компании.

Проект предполагает создание совместного предприятия (СП), доли в котором получат российская многопрофильная ИТ-компания «Ланит», банк ВТБ и тайваньский производитель компьютерных комплектующих Gigabyte. На базе СП будет запущен центр разработок, который займется проектированием серверов.

СП также построит завод в России, на котором будут производиться сервера и системы хранения данных для центров обработки данных (ЦОД), а также шлюзы и компоненты «умных» устройств, например, для интернета вещей.

«Яндекс» и Gigabyte предоставят патенты, технологии и собственные разработки серверного оборудования. Специалисты Gigabyte займутся запуском и отладкой производства.

Партнеры ожидают, что первые серверы увидят свет в 2022 г.

yandex4600.jpg
«Яндекс» вместе с «Ланитом», Gigabyte и ВТБ запустят производство серверов в России

В роли инвесторов проекта выступят «Яндекс», «Ланит» и ВТБ. «Ланит», помимо прочего, обеспечит дистрибуцию продукции и сервисные центры. Объем инвестиций и распределение долей в СП не уточняется. В целом финансовые детали проекта стороны не раскрывают. «Основные инвестиции нематериальные – разработки и экспертиза участников», – рассказала CNews представитель «Ланита».

«Яндекс» также сообщил о том, что намерен частично локализовать производство своих серверов, который сейчас выпускаются в Китае и на Тайване, причем до запуска нового завода. Собственную продукцию российский ИТ-гигант планирует применять в принадлежащих ему ЦОДах для расширения фирменной облачной платформы Yandex.Cloud. Помимо этого, компания хочет вместе с партнерами предложить свою продукцию рынку.

Серверы «Яндекса» подходят для хранения информации, машинного обучения, работы с большими данными и решения других задач, отмечают в компании.

Ситуация на российском серверном рынке

Как ранее сообщил CNews, российский рынок серверного оборудования, по данным IDC Russia, в 2020 г. продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 18,2% год к году, до $1,319 млрд. В IV квартале 2020 г. было поставлено 48237 серверов всех типов на сумму $411,85 млн. Доля поставок RISC-систем в денежном выражении составила 11,2%, x86-серверов – 88,8%.

Как выгодно покупать лицензии во времена «арендной модели»
Бизнес

Драйвером роста по традиции выступил крупный корпоративный сегмент, отмечают аналитики IDC. Расходы госорганизаций и инвестиции крупных компаний, особенно в финансовом и телекоммуникационном секторах, наиболее активно стимулировали рост рынка серверных систем архитектуры x86.

В RISC-сегменте отечественного рынка серверного оборудования по итогам заключительного квартала 2020 г. лидировала компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») с долей 78,6%. В III квартале 2020 г. Yadro возглавила этот сегмент с долей 78%, а также лидировала во II и I четвертях 2020 г. Впервые в лидеры российского рынка RISC-систем компания Yadro вышла в 2018 г.

Сегмент х86-серверов возглавила Dell Technologies, лидируя по продажам как в штуках, так и в деньгах. Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Huawei заняли вторую и третью позиции по объемам в денежном выражении соответственно.

В середине апреля 2021 г. российская компания «Ситроникс» объявила о готовности инвестировать 500 млн руб. в производство серверов на отечественных процессорах «Эльбрус».

Первым в линейке серверов «Ситроникс», как писал CNews, должен был стать стоечный сервер на базе четырех российских процессоров «Эльбрус-8С1» и безвентиляторным охлаждением на базе двухфазных теплопередающих устройств для автономных применений. Ранее компания планировала выпускать серверную продукцию на базе чипов Intel.

В конце апреля 2021 г. стало известно, что китайская Huawei с мая 2021 г. займется локализованным производством серверов в России совместно с «Ситроникс». Huawei согласилась на условия по локализации сборки серверов с «Ситрониксом», поскольку благодаря этому смогла претендовать на статус эксклюзивного поставщика оборудования для мобильного оператора МТС, который, как и «Ситроникс», принадлежит АФК «Система».

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС будет раздавать SAP из своих облаков

Потеснит ли ARM архитектуру Intel на рынке серверов?

«Почта России» четырехкратно нарастит многомиллиардные инвестиции в российские ИТ

В России создадут государственного гиганта, торгующего большими данными

Выручка облаков «Крок» выросла за год на треть

В разработки российских «убийц Zoom» вложили полмиллиарда

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны с поддержкой 5G: выбор ZOOM

Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight

Показать еще

Наука

Новый научный эксперимент — аккумуляторы из цемента

Оптические антенны превращают любое тепло в энергию — подзарядиться можно даже от горячей плиты

Важный шаг в нейроморфных вычислениях: новый материал сам создает нейроны и синапсы для компьютеров
Показать еще