Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России

Локализация китайских серверов

Уже в мае 2021 г. на предприятиях российского производителя телеком-оборудования «Ситроникс» будет выпущена первая партия из 2,5 тыс. локализованных серверов Huawei Enterprise. О договоренности китайской компании с отечественным производителем на предмет совместной разработки и производства серверов первым сообщил «Коммерсант», представители «Ситроникс» и Huawei подтвердили эти данные.

В рамках партнерства Huawei согласилась на условия по локализации сборки серверов с «Ситрониксом», предложенные АФК «Система», за счет чего теперь может рассчитывать на статус эксклюзивного поставщика оборудования для МТС (АФК «Система» контролирует как «Ситроникс», так и МТС – прим. CNews), сообщил «Коммерсанту» источник, знакомый с подробностями проекта. В АФК «Система» и МТС от комментариев отказались.

На первых порах участие Huawei в совместном проекте будет заключаться в поставках серверных компонентов, экспертизе и тренингах специалистов. Локализованные серверы будут выполнены на процессорах Intel, в дальнейшем на их базе планируется развернуть производство систем хранения данных (СХД) с адаптированным под них программным обеспечением российского происхождения, рассказал менеджер по развитию бизнеса ИТ-решений Huawei Enterprise Денис Дубинин.

На перспективу в Huawei рассчитывают на получение для локализованного оборудования статуса отечественного, заявил «Коммерсанту» близкий к компании источник. По его словам, в настоящее время доля локализованных серверов Huawei на российском рынке не превышает 1%.

Мнение экспертов

Впервые компания «Ситроникс» объявила о планах выпуска серверов под собственным брендом, как писал CNews, в январе 2021 г. Именно тогда структура АФК «Система» анонсировала намерения инвестировать порядка 200 млн руб. в разработку и производство серверной продукции, и также речь шла о процессорах Intel. Выпуск серверов, как сообщалось, будет налажен на производственных мощностях ГК «Элемент», «Ростеха» и АФК «Система».

Huawei Enterprise наладит выпуск локализованных серверов на мощностях «Ситроникс»

По мнению исполнительного директора Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, сжатые сроки запуска производства свидетельствуют о крупно-узловом характере сборки локализованной продукции Huawei. Этот факт и использование зарубежных процессоров исключает возможность включения такой продукции в реестр отечественного оборудования Минпромторга, считает эксперт.

Как сообщал ранее CNews, в конце 2020 г. Правительство России утвердило для различных категорий вычислительной техники требование по наличию отечественного процессора для включения в реестр российской продукции Минпромторга. Именно этот реестр является ориентиром для закупок госорганов и ряда госкомпаний. В частности, 1 января с 2022 г. в реестр включаются только серверы на отечественных процессорах.

По мнению Ивана Покровского, обоюдные инвестиции сторон в такое производство могут исчисляться десятками миллионов рублей, отмечает «Коммерсант».

Гендиректор АНО «Консорциум "Вычислительная техника"» Светлана Легостаева напомнила, что в настоящее время одним из основных условий присвоения статуса локализованного продукта является наличие у производителя прав на конструкторскую и технологическую документацию, а также на полный комплект ПО.

По мнению Легостаевой, пока нет ясности, сможет ли проект Huawei соответствовать этим требованиям, однако по словам источника «Коммерсанта», близкого к Huawei, компания в рамках проекта локализации рассматривает возможность передачи прав на разработки российскому партнеру.

Попытка номер два

Это не первая попытка Huawei Enterprise по локализации производства своих серверов в России. Еще в конце 2019 г. CNews рассказал о том, что Huawei и «Норси-транс» подписали соглашение о создании совместного производства на территории России. Тогда стороны договорились о выпуске различных решений для выполнения нацпроекта «Цифровая экономика», а также о планах запуска производства оборудования для выполнения «закона Яровой».

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Тогда стороны также рассчитывали на то, что одним из потенциальных заказчиков оборудования «Норси-транс» и Huawei станет МТС и ее дочерняя МГТС. По словам гендиректора «Норси-транс» Сергея Овчинникова, эксперимент оказался неудачным из-за высокой цены: проект был свернут после производства небольшой партии серверов в 2019 г.

Особенности работы под санкциями

В мае 2019 г. Huawei оказалась в эпицентре торговой войны между США и Китаем, и в результате администрация США вынудила ряд крупных американских ИТ-компаний – таких как Google, Intel, Qualcomm, Broadcom и других, свернуть сотрудничество с китайским партнером.

Прессинг со стороны США и риск потенциальных санкций для партнеров заставил Huawei Enterprise пересмотреть стратегию своего развития в большинстве стран. В частности, компании пришлось свернуть продвижение собственного облачного бренда Huawei Cloud в России спустя менее чем год после его запуска и инвестиций десятки миллионов долларов.

Вместо этого Huawei объявила о партнерстве со SberCloud (Сбербанк) по развитию облачной платформы SberCloud.Advanced. Став партнером Huawei, SberCloud закупила у нее серверное оборудование и ПО.

Еще в начале 2020 г. Huawei анонсировала возможность установки российской «Ред ОС» на свои новейшие серверы Huawei Taishan 200 с ARM-процессорами Kunpeng 920. Ранее компания также добилась совместимости своих серверов с российской ОС Astra Linux Special Edition и ОС семейства «Альт» компании «Базальт СПО».

Российский серверный рынок на подъеме

Как ранее рассказал CNews, российский рынок серверного оборудования по данным IDC Russia по итогам 2020 г. показал значительную положительную динамику, увеличившись на 18,2% год к году, до $1,319 млрд. В заключительном квартале 2020 г. было поставлено 48 237 серверов всех типов на сумму $411,85 млн. Доля поставок RISC-систем в денежном выражении составила 11,2%Ю доля серверов традиционной архитектуры х86 составила 88,8%.

Драйвером роста по традиции выступил крупный корпоративный сегмент, отмечают аналитики IDC. Расходы госорганизаций и инвестиции крупных компаний, особенно в финансовом и телекоммуникационном секторах, наиболее активно стимулировали рост рынка серверных систем архитектуры x86.

В RISC-сегменте отечественного рынка серверного оборудования по итогам IV квартала лидировала компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») с долей 78,6%. В III квартале 2020 г. Yadro возглавила этот сегмент с долей 78%, а также лидировала во II и I четвертях 2020 г. Впервые в лидеры российского рынка RISC-систем компания Yadro вышла в 2018 г.

Сегмент х86-серверов возглавила компания Dell Technologies как в штуках, так и в деньгах. Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Huawei заняли вторую и третью позиции по объемам в денежном выражении соответственно.