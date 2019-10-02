Huawei установит российский Astra Linux на свои новейшие серверы

Российская ОС на китайских серверах

На новые серверы производства китайской компании Huawei будут устанавливаться отечественные операционные системы Astra Linux. Об этом CNews сообщили в пресс-службе российской компании.

Соответствующее соглашение, предполагающее технологическое сотрудничество по разработке комплексных решений на территории России, Huawei и Astra Linux заключили на форуме Huawei Connect 2019. Основой решений станут серверы Taishan 100/200 2280, построенные на базе архитектуры ARMv8, и ОС Astra Linux.

Партнеры также подписали сертификат, подтверждающий совместимость своих флагманских продуктов в рамках программы Ready for Astra Linux. Согласно протоколу испытаний программы, были успешно протестированы различные сценарии работы ОС Astra Linux Special Edition релиз «Новороссийск» на серверах Taishan 100/200 2280.

Российская ОС Astra Linux будет устанавливаться на китайские серверы Taishan 100/200 2280

Как пояснили CNews в Astra Linux, заказчиками решений, разработанных в рамках российско-китайского проекта, могут выступать любые организации с развитой внутренней ИТ-инфраструктурой вне зависимости от сферы деятельности. В компании затруднились оценить объем будущих поставок лицензий на ПО, однако отметили, что рынок для таких решений достаточно велик, так «как ARM-серверы создают реальную конкуренцию фактически монопольному решению на базе технологий Intel».

Несколько слов о серверах Taishan

Новый двухсокетный стоечный сервер Taishan 100 2280 высотой 2U оснащен двумя 32-разрядными процессорами ARMv8 Kunpeng 916. Чип имеет 32 ядра, работающих на частоте 2,4 ГГц.

Taishan 200 2280 базируется на 64-разрядном процессоре Kunpeng 920, который в Huawei называют самым производительным чипом на основе архитектуры ARM. Его конфигурация включает 64 ядра, работающих на частоте 2,6 ГГц, и восьмиканальный контроллер памяти DDR4.

Серия серверов Taishan 100 2280 и Taishan 200 2280 поддерживает интерфейсы PCIe 3.0, 10-гигабитный Ethernet, SAS/SATA – для подключения жестких дисков (HDD) или твердотельных накопителей (SSD).

Китайские серверы предназначены для использования в центрах обработки данных (ЦОД). Они ориентированы на реализацию вычислений, хранение данных или сочетание этих процессов, поэтому подходят для ресурсоемких сценариев, например, анализа больших данных, внедрения программно-определяемой системы хранения данных и развертывания приложений для ARM. Благодаря особенностям архитектуры ARM устройства отличаются низким энергопотреблением.

Сотрудничество Huawei с российскими компаниями

В конце сентября 2019 г. стало известно о том, что Huawei будет устанавливать операционную систему «Альт сервер», разработанную «Базальт СПО», на оборудование китайской компании. По словам генерального директора «Базальт СПО» Алексея Смирнова, в Китае уже стартовало производство серверов Huawei Taishan, на которые будут предустанавливаться ОС семейства «Альт». «Базальт СПО» намерен зарабатывать на продаже лицензий заказчикам при покупке серверов.

Также в сентябре 2019 г. Huawei и «Тионикс», который входит в группу «РТК-ЦОД» и является дочерним подразделением «Ростелекома», подписали соглашение о сотрудничестве в области поставки серверов Taishan для создания локального интегрированного решения для государственных и частных предприятий. Толчком для развития отношений между компаниями стал проект национальной программы «Цифровая экономика», направленный на разработку локализованной платформы «единого облака». Для развертывания совместного решения Huawei предоставит аппаратную платформу на базе серверов Taishan, использующих ARM процессора, а «Тионикс» – облачную платформу собственной разработки на базе Openstack.

В июне 2019 г. стало известно о том, что Huawei может перевести свои мобильные устройства на российскую ОС «Аврора» (в прошлом – Sailfish OS). Министр цифрового развития и связи Константин Носков в беседе с главным исполнительным директором Huawei Го Пином (Guo Ping) предложил тому отказаться от Android в пользу российских разработок. Под ними подразумевалась именно «Аврора», поскольку по состоянию на август 2019 г. в России не существовало других отечественных мобильных ОС. Помимо этого, вопрос о переходе Huawei с американского ПО на российское также поднимался при встрече Президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином (Xí Jìnpíng). В августе 2019 г. заместитель главы Минкомсвязи Михаил Мамонов пообещал, что Huawei до конца 2019 г. запустит пилотный проект по использованию российской платформы «Аврора» в своих гаджетах, в частности, смартфонах.

Huawei начала проявлять повышенный интерес к российским технологиям после того, как в мае 2019 г. администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) включила китайскую компанию в «черный список», усложнив для нее ведение дел с американскими партнерами. Также президент США издал указ, дающий правительству страны полномочия прерывать закупки и использование иностранных ИКТ американскими компаниями.