Basis Tionix Тионикс -

Basis - Tionix - Тионикс -

«ТИОНИКС» — разработчик программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры. Компания является дочерним подразделением группы компаний «Ростелеком-ЦОД» — центром компетенций ПАО «Ростелеком» по облачным технологиям. Все продукты компании включены в Единый реестр российских программ.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.03.2022 «Тионикс», Digital Energy и «Скала софтвер» объединились под новым брендом «Базис»

Российские производители программного обеспечения для построения облачной ИТ-инфраструктуры и виртуализации — «Тионикс», Digital Energy и «Скала софтвер» объявили об объединении продуктовых линеек и команд разработки. Совместное предприятие «Облачная платформа», в которое входят эти компании, представил
07.02.2022 ПО Tionix VDI Security получило сертификат соответствия ФСТЭК России

«Тионикс», российский разработчик и производитель программных продуктов для оказания облачных

24.11.2021 Виртуализация рабочих столов Tionix VDI получила масштабное обновление

Производитель ИТ-решений для оказания облачных услуг «Тионикс» (входит в группу компаний «Ростелеком-ЦОД») обновил программное обеспечение (ПО) для
16.11.2021 Чего на самом деле ждет российский бизнес от облаков

т к ним специфические требования, о которых мы сейчас и поговорим, взяв в качестве примера решения «Тионикс», которые используют Ростелеком, Росреестр, Роспотребнадзор, электронное правительств
15.11.2021 «Тионикс» выпустила новую версию облачной платформы Tionix Cloud Platform

Российский производитель программных продуктов для оказания облачных услуг «Тионикс» выпустил новую версию облачной платформы «Тионикс». Специалисты компании доба
13.09.2021 «Тионикс» готовит к выпуску масштабное обновление продуктов Tionix Cloud Platform и Tionix VDI

Производитель ИТ-решений для оказания облачных услуг «Тионикс» готовит к выпуску масштабное обновление линейки собственных программных продуктов. О
06.07.2021 «Тионикс» подтвердила корректную работу Tionix VDI с российскими процессорами Baikal

Инженеры компаний «Байкал электроникс» и «Тионикс» завершили серию испытаний, в ходе которых была подтверждена техническая совместимост
26.04.2021 «Тионикс» и «Эдельвейс» подтвердили техническую совместимость своих продуктов

Российский производитель программных продуктов для оказания облачных услуг «Тионикс» (дочернее подразделение ГК «Ростелеком-ЦОД») и отечественный дизайн-центр изделий в

15.04.2021 «Тионикс» представила результаты работы и финансовые итоги за 2020 год

«Тионикс», российский производитель программных продуктов для оказания облачных услуг, предста
11.03.2021 Подтверждена совместимость ПО Tionix с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С»

, вычислительных комплексов МЦСТ и производитель программных продуктов для оказания облачных услуг «Тионикс» (дочернее подразделение ГК «Ростелеком-ЦОД») провели испытания продуктов на совмести
17.02.2021 «Тионикс» обновила ПО Tionix VDI для организации виртуальных рабочих мест

Производитель программных продуктов для оказания облачных услуг «Тионикс» выпустил новую версию модуля Tionix VDI для организации виртуальных рабочих мест. Ра
10.02.2021 Axoft и «Тионикс» будут строить частные и гибридные облачные инфраструктуры

Axoft подписала договор с «Тионикс». Стратегическая задача компаний – построить полноценный партнёрский канал для организации широкой дистрибуции продуктов и сервисов «Тионикс» по всей России. По мнению Axoft, про
13.01.2021 Tionix Virtual Security получил сертификат соответствия ФСТЭК России

Программный продукт Tionix Virtual Security компании «Тионикс» прошел сертификационные испытания Федеральной службы по техническому и экспортному к
19.11.2020 «Тионикс» обеспечит ОС «Лотос» облачной защитой

Российский производитель программных продуктов для оказания облачных услуг «Тионикс» оптимизировал свои решения для отечественной ОС «Лотос», которую устанавливают на се
03.11.2020 DataLine запустила сервис виртуальной инфраструктуры на базе OpenStack от Tionix

DataLine запустила сервис виртуальной инфраструктуры на базе OpenStack от Tionix. В новом сервисе клиенты получат доступ к масштабируемым и отказоустойчивым виртуальным ресурсам: процессорам, оперативной памяти, дисковому пространству, которые образуют полноценный ви
19.10.2020 TrueConf и «Тионикс» объявили о возможности развертывания корпоративной видеосвязи в инфраструктуре VDI

TrueConf и «Тионикс» (дочернее подразделение ГК «Ростелеком-ЦОД»), производитель программных продуктов для оказания облачных услуг, объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого система видеосв
14.10.2020 «Тионикс» и «Роса» завершили испытания облачной платформы Tionix Cloud Platform

Специалисты компаний «Тионикс» и «Роса» успешно завершили испытания совместимости облачной платформы Tionix Cloud P
14.09.2020 «Тионикс» и «Базальт СПО» завершили испытания облачной платформы Tionix Cloud Platform

Специалисты компаний «Тионикс» и «Базальт СПО» успешно завершили испытания совместимости облачной платформы Tionix

12.08.2020 «Тионикс» выпустила VDI Security для обеспечения безопасной работы на удаленке

«Тионикс», российский производитель программных продуктов для оказания облачных услуг, разработала облегченную версию VDI Security для обеспечения безопасности удаленной работы с корпоративными

05.08.2020 «Сила» и «Тионикс» завершили тестирование совместного программно-аппаратного комплекса

«Сила» совместно с «Тионикс», российским производителем программных продуктов для оказания облачных услуг, протес
29.07.2020 «Тионикс» обучит администраторов виртуальных рабочих мест

«Тионикс» совместно с Softline запускают программу по подготовке системных администраторов вир
23.07.2020 Облачные решения российского разработчика Tionix Holding будут поддерживать cервера на базе процессора KunPeng компании Huawei

Российский разработчик облачных решений компания Tionix Holding стала участником программы Developer Program 2.0 по развитию экосистемы на баз
14.07.2020 «Тионикс» обучит специалистов работе с облачными платформами

«Тионикс», российский производитель программных продуктов для оказания облачных услуг, совмест
29.06.2020 «Тионикс» и IBS представили совместные решения для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры

IBS представила новую конвергентную ИТ-инфраструктуру, разработанную совместно с компанией «Тионикс», российским производителем программных продуктов для оказания облачных услуг. Програ
04.06.2020 «Тионикс» и Digital Energy объединят свои решения в единую витрину цифровых продуктов

«Тионикс» (дочернее подразделение «Ростелекома») и Digital Energy (подразделение YADRO, входит в «ИКС Холдинг») подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В руководстве компаний заявили,
20.05.2020 «Тионикс» и «Актив» стали технологическими партнерами

Специалисты компаний «Актив» и «Тионикс» успешно завершили испытания совместимости средств аутентификации и электронной подпи
20.09.2019 «Тионикс» и Huawei создадут локальное решение на ARM-серверах Taishan

«Тионикс» и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области поставки серверов Taishan для создания локального интегрированного решения для государственных и частных (коммерческих) предпри

Публикаций - 84, упоминаний - 112

