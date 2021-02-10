Спецпроекты

Axoft и «Тионикс» будут строить частные и гибридные облачные инфраструктуры

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Axoft подписала договор с «Тионикс». Стратегическая задача компаний – построить полноценный партнёрский канал для организации широкой дистрибуции продуктов и сервисов «Тионикс» по всей России. По мнению Axoft, продукты партнера могут стать ядром альтернативных комплексных отечественных решений для построения современных облачных и гибридных инфраструктур.

Договор с Axoft усилит присутствие «Тионикс» в регионах России: IT-дистрибутор представлен во всех федеральных округах РФ. В ближайшие годы сотрудничество будет нацелено на развитие партнёрского канала, совместную лидогенерацию. Кроме этого, Axoft планирует открыть центр компетенций по технологиям «Тионикс».

«Развитие федеральной программы «Цифровая Экономика», тренд на импортозамещение, необходимость удалённой работы из-за эпидемиологической ситуации и, наконец, просто современные требования по организации безопасных рабочих мест и гибких вычислительных инфраструктур создают идеальные условия для развития отечественных технологий виртуализации, VDI и облачных платформ. Компания «Тионикс», входящая в группу компаний РТК-ЦОД, имеет ряд успешно развивающихся продуктов и технологий, которые позволяют построить частные и гибридные облачные инфраструктуры, защитить их и реализовать на их основе полноценную инфраструктуру виртуальных рабочих столов. Кроме того, продукты «Тионикс» входят в реестр отечественного ПО, поэтому партнеры Axoft смогут использовать решения вендора в работе с заказчиками из разных компаний, в том числе из государственных структур. Партнёры Axoft получат современный стек лидирующих отечественных технологий, прозрачную и надёжную партнёрскую программу и новый бизнес, который, учитывая перечисленные выше тренды, будет ежегодно расти. Axoft организует ряд сервисов, которые позволят партнёрам и их клиентам получить качественный пресейл, площадку для пилотирования и полный набор финансового и операционного сопровождения проектов», – отметил Сергей Игнатов, руководитель отдела развития и поддержки продаж Axoft.

«Рынок облачных решений в условиях пандемии динамично растёт, поэтому «Тионикс» постоянно совершенствует свои решения, чтобы заказчики имели безопасную российскую облачную платформу, на основе которой бизнес-приложения стабильно работают с учетом любой нагрузки. При этом мы хотим, чтобы продукты «Тионикс» максимально точно отвечали актуальным потребностям корпоративного и бизнес-сектора. Компания Axoft входит в число крупнейших поставщиков SaaS и может помочь выйти на новый уровень взаимодействия с клиентами, поскольку обладает существенным опытом коммуникаций и выступает в роли центра компетенций в сфере облачных технологий. Уверены, что подписанное соглашение поможет в развитии нашей компании и все больше клиентов получат оптимизированные продукты для решения своих конкретных деловых задач», – считает директор по продажам «Тионикс» Иван Фролов.



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