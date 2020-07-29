«Тионикс» обучит администраторов виртуальных рабочих мест

«Тионикс» совместно с Softline запускают программу по подготовке системных администраторов виртуальных рабочих столов TIONIX VDI.

На фоне эпидемии многие отечественные компании столкнулись с необходимостью организации работы сотрудников в дистанционном формате. В связи с этим широкое распространение получили решения VDI. Тем не менее, далеко не всегда даже в тех компаниях, которые уже используют развернутую систему виртуальных рабочих столов, находятся специалисты, готовые осуществлять их администрирование. Программа обучения основам администрирования инфраструктуры виртуальных рабочих столов TIONIX VDI как раз предназначена для специалистов, которым необходимо получить знания и навыки по работе с компонентами, входящими в продукт TIONIX VDI.

В рамках курса корпоративные специалисты получат теоретические знания и практические навыки по управлению инфраструктурой виртуальных рабочих столов и прочими смежными сервисами на базе ПО TIONIX. Курс уже прошли два потока специалистов «Ростелекома».

TIONIX VDI является специализированным продолжением общей программы обучения по работе с облачными сервисами. Поскольку она предназначена, в первую очередь, для специалистов в области облачных технологий, подразумевается, что желающие пройти обучение владеют навыками работы с платформами виртуализации и имеют опыт администрирования ОС Linux, а также уже прошли общий курс TIONIX Cloud Platform.

В настоящий момент, учитывая специфику сложной эпидемиологической ситуации, а также наличие запросов из разных регионов России, занятия проводятся онлайн. Каждому студенту предоставляется виртуальный стенд для лабораторных работ. Демонстрация работы платформы производится преподавателем на отдельном стенде. Каждое индивидуальное задание после выполнения отправляется на проверку преподавателю. Длительность обучения в режиме онлайн составляет 3 дня.

Программа была разработана совместными усилиями специалистов «Тионикс» и Softline, а по окончании обучения студентам выдается сертификат соответствия обеих компаний. Сертификаты Softline уже более 16 лет высоко котируются в корпоративной среде.

В будущем планируется проводить программу в двух форматах – онлайн и офлайн. В ближайшее время программа TIONIX VDI будет дополнена курсом VDI Security, посвященным вопросам обеспечения защищенного развертывания инфраструктуры виртуальных рабочих столов на базе платформы TIONIX. Общая продолжительность обучения составит 5 дней.

«В связи с бурным развитием облачных технологий и вычислений рынок кадров еще не успел приспособиться к запросам рынка. Решение VDI крайне актуально, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию в стране: потребность бизнеса в организации удалённых рабочих мест своих сотрудников выросла кратно. Отправлять администраторов корпоративных систем на подобный курс – одна из лучших инвестиций в развитие своего бизнеса в рамках текущих реалий», — сказал Максим Кузьмин, product owner TIONIX VDI.