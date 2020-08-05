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«Сила» и «Тионикс» завершили тестирование совместного программно-аппаратного комплекса

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«Сила» совместно с «Тионикс», российским производителем программных продуктов для оказания облачных услуг, протестировали решение в составе аппаратной платформы «Сила» и программного обеспечения Tionix (версия 2).

Аппаратная часть решения была представлена гибридной системой хранения данных «Сила СХ3» и серверной платформой «Сила СР1». Программная часть решения – программным продуктом Облачная платформа Tionix (Tionix VDC). Программно-аппаратный комплекс «Сила» – «Тионикс» позволяет создавать корпоративные и частные облака на базе KVM и разворачивать инфраструктуру виртуальных рабочих столов (модуль Tionix Virtual Desktop).

ПАК успешно прошел функциональные и нагрузочные испытания. ПАК показал высокую устойчивость и возможность полноценного восстановления работы системы, в том числе в случае деградации или полного отказа сети или кластера.

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