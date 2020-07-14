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«Тионикс» обучит специалистов работе с облачными платформами

Бизнес Кадры Облака

«Тионикс», российский производитель программных продуктов для оказания облачных услуг, совместно с Softline анонсировали программу по подготовке системных администраторов облачной платформы Tionix Cloud Platform.

Разработанная программа обучения по основам администрирования облачной платформы Tionix Cloud Platform предназначена для системных и сетевых инженеров, инженеров ЦОД, а также специалистов в области виртуализации.

По окончании обучения специалисты смогут администрировать облака, развернутые на базе ПО Tionix Cloud Platform. По данной программе уже обучено более 30 специалистов, в том числе сотрудники «Ростелекома».

Продукт Tionix Cloud Platform создан на основе облачной платформы виртуализации Openstack. Данная учебная программа подробно раскрывает основные принципы работы и функциональные возможности облачной платформы «Тионикс», также уделяется особое внимание эффективным практикам и приемам работы.

Поскольку программа предназначена в первую очередь для специалистов в области облачных технологий, подразумевается, что желающие пройти обучение владеют навыками работы с платформами виртуализации и имеют опыт администрирования ОС Linux.

Обучение проходит удаленно. Каждому студенту предоставляется виртуальный стенд для лабораторных работ. Демонстрация работы платформы производится преподавателем на отдельном стенде. Также после каждого раздела (главы) обучения, преподавателем выдается задание для индивидуального выполнения студентами. Каждое индивидуальное задание после выполнения отправляется на проверку. Длительность программы обучения в режиме онлайн составляет 5 дней. Длительность занятия 8 часов. Занятие состоит из теоретической подготовки – 4 часа, где преподаватель объясняет теорию и показывает, как работают те или иные инструменты и самостоятельной практической работы студентов: повторения пройденного материала и решения тематических задач.

Программа была разработана совместными усилиями специалистов компании «Тионикс» и компании Softline, по окончании обучения студентам выдается сертификат соответствия обеих компаний.

Когда эпидемиологическая ситуация в стране нормализуется, курс станет доступен и в офлайн-формате. Также в ближайшее время будет запущен курс администрирования ПО Tionix Cloud Platform, посвященный администрированию виртуальных рабочих столов Tionix VDI.

«Предлагаемые программы обучения актуальны в связи с развитием облачных технологий, тем более, что облачные вычисления — один из главных и активно развивающихся трендов последнего времени. В то же время, по данным IDC, облачный сегмент является наиболее быстро растущим на российском ИТ-рынке. Применение облачных технологий, которые все больше проникают в различные направления бизнеса и привлекают все большее количество новых компаний, требует обученные, квалифицированные кадры. Количество компаний, использующих наши продукты растет, что увеличивает потребность в специалистах по эксплуатации. Это серьезная проблема для компаний, использующих отечественное ПО. Важен и «человеческий фактор», для ИТ-специалистов, опыт работы с новым облачным ПО открывает перспективы профессионального развития и возможность карьерного роста», — сказал Виталий Кеменов, владелец продукта (Product Owner) Tionix Cloud Platform.

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