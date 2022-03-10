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«Тионикс», Digital Energy и «Скала софтвер» объединились под новым брендом «Базис»

Российские производители программного обеспечения для построения облачной ИТ-инфраструктуры и виртуализации — «Тионикс», Digital Energy и «Скала софтвер» объявили об объединении продуктовых линеек и команд разработки. Совместное предприятие «Облачная платформа», в которое входят эти компании, представило единый спектр ИТ-решений под брендом «Базис».

Объединение решений трех производителей значительно усилит позиции каждого из ИТ-продуктов «Базис». PaaS- и IaaS-решения нового бренда смогут удовлетворить значительную долю потребностей корпоративного и государственного секторов в облачных услугах и виртуализации.

Сегодня продуктовая линейка «Базис» включает: платформу виртуализации для построения облачной инфраструктуры; решение для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов; динамическую ИТ-инфраструктуру для автоматизации DevOps и CI/CD; программный комплекс по защите персональных данных и конфиденциальной информации в виртуальной инфраструктуре; аппаратный гипервизор.

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«Три лидирующих игрока в области виртуализации и решений для облачной ИТ-инфраструктуры объединились под брендом “Базис”, чтобы значительно усилить свои позиции на рынке и предложить заказчикам основу для построения ИТ-ландшафта на предприятиях любого масштаба. У продуктовых команд “Базиса” большой опыт в сфере разработки системного ПО как для бизнеса, так и для государства. Мы рассчитываем за два года стать лидером в данной области в сегменте государственных организаций и получить значительную долю (до 40%) в корпоративном секторе. В этом нам помогут наши партнеры: системные интеграторы и облачные провайдеры. Решения “Базис” будут распространяться по разным бизнес-моделям и у заказчика будет выбор между приобретением ПО и программно-аппаратных комплексов или получением услуг IaaS и PaaS от облачных провайдеров», — отметил вице-президент по ИТ эксплуатации и инфраструктуре «Ростелекома», генеральный директор компании «Облачная платформа» Давид Мартиросов.

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