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DataLine запустила сервис виртуальной инфраструктуры на базе OpenStack от Tionix

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

DataLine запустила сервис виртуальной инфраструктуры на базе OpenStack от Tionix. В новом сервисе клиенты получат доступ к масштабируемым и отказоустойчивым виртуальным ресурсам: процессорам, оперативной памяти, дисковому пространству, которые образуют полноценный виртуальный дата-центр клиента. В распоряжении клиента русскоязычная функциональная панель Tionix, где клиент сможет создавать виртуальные машины на базе ОС Windows и Linux, внутренние сети, управлять доступом к ресурсам.

В основе облака высокопроизводительные 4-сокетные серверы на базе процессоров Intel Gold Хeon 6264 частотой 3,1 ГГц и СХД enterprise-уровня Infinibox с подключением 16 ГБ FC. Все оборудование располагается в дата-центре Tier III с бесперебойным энерго- и холодоснабжением.

«Мы давно хотели построить облако на базе OpenStack, накапливали экспертизу и очень рады, что нашли в России опытного партнера, совместно с которым сможем предоставить высококачественный сервис и оперативную русскоязычную техподдержку, — сказал директор по развитию продуктов Михаил Соловьев. — Новый сервис позволит клиентам выполнить требования по использованию отечественного ПО и пользоваться привычным OpenStack API для автоматизации работы с облачными ресурсами».

Облако на платформе Tionix ориентировано на компании, которые придерживаются политики импортозамещения. Решение Tionix построено на основе открытого ПО, входит в Единый реестр российских программ, совместимо с российским ПО и оборудованием.

Детальное соглашение об уровне обслуживания (SLA) гарантирует доступность сервиса 99,95%, реагирование на инцидент в течение 10 минут и производительность дисковой системы 2000 IOPS для 1 ТБ SSD.



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