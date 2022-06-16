Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн

В Dataline назначен генеральный директор Облачный провайдер Dataline объявил о назначении Сергея Крюкова на должность генерального директора компании. На этом посту он сменит Юрия Самойлова. Сергей Крюков — инженер-механик по образованию, окончил МАИ в

Dataline ускорила сервис Managed Kubernetes ьные требования кластеры Kubernetes в облаке с доступностью на уровне 99,95%. При этом администрирование и поддержку инфраструктуры, на базе которой разворачиваются кластеры, обеспечивают специалисты Dataline.

Система управления знаниями KMS Lighthouse стала доступна в облаках Yandex.Cloud и DataLine %. Одновременно с этим стремительно меняющаяся конъюнктура рынка выводит на передний план эффективную коммуникацию с клиентами и оптимизацию внутренних процессов. Вместе с коллегами из Yandex.Cloud и DataLine мы рады предложить российскому бизнесу решение, которое позволит сосредоточиться на этих стратегически важных вопросах, а поддержание ИТ-инфраструктуры делегировать DIS Group и облачны

НАЦ «Информзащиты» и Dataline реализуют решение для управления частными облаками Облачный провайдер Dataline объявил о выводе на рынок нового продукта – сегмента управления частными облаками. Он позволяет развернуть на отдельном оборудовании выделенную виртуальную инфраструктуру и оперативно

Dataline получила сертификаты безопасности ISO/IEC 27017:2015 и ISO/IEC 27018:2019 Облачный провайдер Dataline получил сертификаты соответствия международным стандартам безопасности данных в облаке ISO 27017:2015 и ISO 27018:2019. Стандарт ISO 27017:2015 регламентирует безопасность предоставлен

Dataline запустила сервис Managed Datasearch в облаке нных на базе Open Distro for Elasticsearch в формате управляемого облачного сервиса. С сервисом Managed Datasearch компании получают готовый к работе и настроенный под задачи бизнеса кластер в облаке Dataline. Решение позволяет хранить, индексировать и анализировать большие объемы неструктурированных данных в режиме реального времени. В системе можно организовать базы данных для текстовой и

Dataline защитит финансовые данные по стандарту Банка России Облачный провайдер Dataline подтвердил соответствие стандарту ГОСТ Р 57580. 1-2017. Документ содержит требования к обеспечению защиты информации, установленные нормативными актами Банка России. Проверку на соотве

Dataline предложит клиентам VDI для работы с персональными данными Облачный провайдер Dataline объявил о расширении функциональности услуги по организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI). Теперь на VDI можно обрабатывать персональные данные в соответствии с требо

Dataline поможет клиентам управлять частными облаками для работы ГИС Облачный провайдер Dataline объявил о выводе на рынок новой услуги по развертыванию выделенной виртуальной инфраструктуры, аттестованной для работы государственных информационных систем (ГИС К1), включая УЗ-1 и 1

DataLine защитит облака совместно с UserGate Облачный провайдер DataLine и российский разработчик решений по информационной безопасности UserGate заключили соглашение о сотрудничестве. DataLine получила статус UserGate Management Security Service Pro

Dataline запустила в облаке сервис мониторинга и управления доступом компании «Айти бастион» Облачный провайдер Dataline и «Айти бастион» представили совместный сервис мониторинга и управления доступом СКДПУ НТ («Система контроля действий поставщиков ИТ-услуг»). Партнеры подписали соглашение, благодаря к

Dataline запустила облачный Active Directory доступом, а также организовать единый вход персонала во все корпоративные сервисы: от рабочего ноутбука до почты и внутреннего портала. Бизнес с имеющимся Active Directory может использовать ADaaS от Dataline в качестве резерва для существующей службы каталогов. Решение интегрируется с AD компании и может быть задействовано для организации единого входа в облачные сервисы Dataline, н

Dataline объявила о запуске облачных сервисов в Сибири Новая зона доступности облака Dataline появится на базе дата-центра «Ростелеком-ЦОД» в Новосибирске. Об этом CNews сообщил представитель облачного провайдера. Теперь клиенты дата-центра в Новосибирске смогут воспользоваться

DataLine расширила набор сервисов, сертифицированных по стандарту PCI DSS ировала дополнительные ИБ-сервисы по требованиям международного стандарта безопасности платежных данных PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) версии 3.2.1. В рамках ежегодного аудита DataLine прошла сертификацию на соответствие стандарту PCI DSS для новых ИБ-сервисов. Портфель услуг для работы с международными платежными системами пополнили: сервис защиты сети (Next Generat

DataLine запускает сервис по управлению большими данными на базе платформы «Ростелекома» Компания DataLine предоставит облачную инфраструктуру для внедрения единого инструмента для работы с большими данными (Big Data) от компании «Ростелеком» — «Платформа управления данными». В рамках новог

Облачные провайдеры Dataline и Ngenix объявили о сотрудничестве Облачные провайдеры Dataline и Ngenix объявили о сотрудничестве, благодаря которому заказчики, пользующиеся облачной инфраструктурой Dataline, смогут в рамках единого контракта подключиться к распределенной

DataLine запускает сервис глобальной балансировки нагрузки туре нужен инструмент, который помогает распределять нагрузку между географически отдаленными площадками с серверами приложения. Эту задачу решает новый сервис GSLB. Глобальный балансировщик нагрузки DataLine разработан на базе программно управляемого продукта NSX Advanced Load Balancer (ранее Avi Vantage) компании VMware. Решение распределяет нагрузку приложений, размещенных в разных дата-

В сервисе DBaaS DataLine теперь можно размещать персональные данные В сервисе DBaaS компании DataLine теперь можно размещать персональные данные. В рамках новой опции базы данных разворачиваются в облаке, аттестованном в соответствии с требованиями 152-ФЗ. Это позволит клиентам размеща

DataLine разработала катастрофоустойчивое решение для баз данных PostgreSQL ым ростом значимости ИТ-технологий бизнес все больше нуждается в решениях, которые минимизируют простой и помогают восстановить штатную работу систем за минуты. В ответ на эту потребность специалисты DataLine реализовали катастрофоустойчивый кластер в облаке для баз данных PostgreSQL. Решение поможет компаниям, обслуживающим непрерывный поток клиентов, избежать финансовых и репутационных из

В облаке DataLine доступна Kanban-доска для совместной работы На облачной платформе для совместной работы компании DataLine теперь доступен Wekan — онлайн kanban-доска. Пользователи платформы смогут подключить дополнительный инструмент проектного управления, обеспечивающий визуализацию и прозрачность выполн

Новая сервисная компания объединит команды «Ростелеком-ЦОД» и «ДатаЛайн» для развития крупнейшей сети дата-центров в России Сервисная компания «Центр Технологий ЦОД» (ЦТ ЦОД) создана на базе команд «Ростелеком-ЦОД» и «ДатаЛайн». Новая организация объединит экспертизу и опыт специалистов двух компаний в построении, эксплуатации и обслуживании дата-центров. Объединение ресурсов в новой структурной единице помо

DataLine запустила услугу комплексного мониторинга ИТ-сервисов Обновленный сервис мониторинга DataLine предоставил круглосуточную проверку состояния ИТ-систем вне зависимости от их расположения. В услугу входят регулярные отчеты о статусах систем и оперативное оповещение заказчика о сбо

Облако DataLine запустилось на базе «Ростелеком-ЦОД» в Санкт-Петербурге Облако DataLine в Санкт-Петербурге перезапустилось на новой площадке «Ростелеком-ЦОД» по адресу ул. Жукова, д. 43. На базе нового дата-центра разместилось четыре облачных сервиса DataLine: вирт

Dataline запустила облако на базе дата-центра в Удомле В облаке Dataline появилась новая зона доступности в Удомле. Воспользоваться ею могут клиенты сервиса виртуальной инфраструктуры Vmware, платформенных сервисов Managed Kubernetes и DBaaS (база данных ка

Объектное хранилище S3 Dataline соответствует требованиям по защите ПД я 2013 г. Объектное хранилище признано защищенным от угроз третьего типа, не связанных с недокументированными возможностями в системном и прикладном ПО. Таким образом, клиенты теперь смогут хранить в S3 Dataline персональные данные субъектов, относящиеся к третьему уровню защищенности. Ранее объектное хранилище также получило сертификат на соответствие требованиям PCI DSS 3.2.1 — международ

«Облачный диск» DataLine прошел аудит по требованиям к защите персональных данных Компания «Кард сек» провела аудит облачного диска DataLine на соответствие требованиям закона №152-ФЗ «О защите персональных данных». Испытания подтвердили, что облачное хранилище защищено от угроз третьего типа, не связанных с недокументирова

DataLine запускает кластер для нагруженных баз данных MS SQL в облаке В рамках услуги DBaaS:MS SQL как сервис клиентам DataLine стала доступна версия для работы с высоконагруженными базами данных. В основе сервиса лежит гиперконвергентная платформа: работу баз данных обеспечивает новый кластер серверов без испо

DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW антиботнет-модуля; построение SSL VPN и IPSEC VPN-туннелей. Для каждого клиента создается отдельный виртуальный межсетевой экран со своей IP-адресацией и маршрутизацией. Сертифицированные специалисты DataLine настраивают FortiGate под клиента с учетом особенностей инфраструктуры, правил доступа и политик безопасности. Такой облачный сервис позволит компаниям получить все преимущества межсет

Dataline запустила сервис по комплексной защите веб-приложений ащиты инфраструктуры от DDoS-атак; ELK для сбора статистики, визуализации и анализа данных. Перед подключением к сервису сайт клиента анализируется на уязвимости с помощью сканера Qualys. Специалисты Dataline определяют меры защиты совместно с клиентом и настраивают WAF с учетом найденных уязвимостей. В дальнейшем инженеры центра киберзащиты Dataline оказывают расширенную поддержку:

CNews составил первый рейтинг российских облачных провайдеров по качеству услуг 020 г. для размещения своей ИТ-инфраструктуры в облаке CNews провел микротендер и отправил запросы крупнейшим российским облачным провайдерам, чья выручка превысила ₽1,5 млрд: Softline, «Ростелеком», DataLine, Selectel, «Крок», а также заметным игрокам из смежных рынков: МТС, Mail.ru, «Билайн», «Яндекс». Собранная информация оказалась настолько интересной и уникальной, что CNews решил подел

DataLine запустила услугу RabbitMQ как сервис тветствует 17 минутам возможного простоя в месяц) и 99,982% для кластерного решения. Клиентам доступна техническая поддержка в режиме 24х7, максимальное время реакции на инцидент — 15 минут. Компания DataLine уже предоставляет по аналогичной модели услугу DBaaS, в которую входят базы данных MongoDB, MS SQL, PostgreSQL, MySQL, Cassandra и Redis.

Dataline получила статус VMware Cloud Verified Partner енные версии программного обеспечения, правильные конфигурации ПО и выполняются все процедуры обслуживания. Сейчас в России статусом Verified Partner обладают только четыре сервис-провайдера, включая Dataline. «Мы сотрудничаем с VMware почти 10 лет, и за это время накопили большой опыт в предоставлении IaaS-решений на основе этой платформы виртуализации, — сказал генеральный директор Dat

DataLine запустила сервисы баз данных Redis и Cassandra по модели DBaaS DataLine объявила о том, что в линейке DBaaS появились базы данных Redis и Cassandra с полной поддержкой и обслуживанием. В рамках сервисов DataLine возьмет на себя создание, размещение и администрирование баз данных в собственной инфраструктуре и обеспечит бесперебойную работу платформ. Клиент получает ссылку для подключения к гот

DataLine будет обслуживать on-premise кластеры Kubernetes своих клиентов В рамках услуги «DevOps как сервис» клиенты смогут передать DataLine на администрирование и поддержку кластеры Kubernetes на своих площадках. Ранее компа