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Ростелеком
РТК-ЦОД
DataLine
Даталайн
DataLine — облачный сервис-провайдер, предоставляющий услуги на базе федеральной сети дата-центров Tier III. Входит в группу компаний «Ростелеком-ЦОД». DataLine помогает коммерческим компаниям и государственным организациям создавать ИТ-инфраструктуру. DataLine совместно с «Ростелеком-ЦОД» управляет сетью дата-центров уровня Tier III общей емкостью 12,5 тысяч стоек (Москва, Санкт-Петербург, Удомля, Новосибирск, Екатеринбург). Основные направления деятельности: ИТ-оборудования (colocation), облачная инфраструктура (IaaS), платформенные сервисы (PaaS), инфраструктура и сервисы для организации удаленной работы, информационная безопасность, резервное копирование и аварийной восстановление, мониторинг и администрирование ИТ-систем.
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Самойлов Юрий 67 57
|Севастьянов Алексей 25 22
|Соловьев Михаил 19 14
|Каплунов Павел 44 11
|Березин Максим 65 9
|Степаненко Василий 18 8
|Колмычек Павел 17 8
|Мотовилов Олег 61 7
|Осеевский Михаил 255 7
|Фокин Дмитрий 20 6
|Луковников Михаил 19 6
|Коновалов Олег 11 5
|Аникин Леонид 51 5
|Гуденко Антон 5 5
|Хала Илья 21 5
|Варивода Владимир 12 5
|Козловский Андрей 11 4
|Путин Владимир 2456 4
|Дергилёв Никита 42 4
|Мищук Сергей 4 4
|Бессарабский Алексей 29 4
|Любимов Олег 23 4
|Семенихин Максим 9 4
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 14 3
|Исанин Антон 25 3
|Анохин Сергей 42 3
|Серова Елена 317 3
|Кириенко Владимир 49 3
|Прохоров Фёдор 81 3
|Письменский Олег 7 3
|Новиков Юрий 7 3
|Мегрелишвили Георгий 17 3
|Соколов Алексей 129 3
|Шевченко Владимир 135 3
|Василенко Александр 68 3
|Адрова Светлана 4 3
|Обухов Александр 17 3
|Заединов Руслан 45 3
|Ахмеров Тимур 82 2
|Борман Константин 5 2
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
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