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Ростелеком РТК-ЦОД DataLine Даталайн

Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн

DataLine — облачный сервис-провайдер, предоставляющий услуги на базе федеральной сети дата-центров Tier III. Входит в группу компаний «Ростелеком-ЦОД». DataLine помогает коммерческим компаниям и государственным организациям создавать ИТ-инфраструктуру. DataLine совместно с «Ростелеком-ЦОД» управляет сетью дата-центров уровня Tier III общей емкостью 12,5 тысяч стоек (Москва, Санкт-Петербург, Удомля, Новосибирск, Екатеринбург). Основные направления деятельности: ИТ-оборудования (colocation), облачная инфраструктура (IaaS), платформенные сервисы (PaaS), инфраструктура и сервисы для организации удаленной работы, информационная безопасность, резервное копирование и аварийной восстановление, мониторинг и администрирование ИТ-систем.

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Судебные дела (44) на сумму 7 269 223 640 ₽*
в качестве истца (33) на сумму 6 942 192 665 ₽*
в качестве ответчика (7) на сумму 161 123 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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16.06.2022 В Dataline назначен генеральный директор

Облачный провайдер Dataline объявил о назначении Сергея Крюкова на должность генерального директора компании. На этом посту он сменит Юрия Самойлова. Сергей Крюков — инженер-механик по образованию, окончил МАИ в

18.05.2022 Dataline ускорила сервис Managed Kubernetes

ьные требования кластеры Kubernetes в облаке с доступностью на уровне 99,95%. При этом администрирование и поддержку инфраструктуры, на базе которой разворачиваются кластеры, обеспечивают специалисты Dataline.
04.04.2022 Система управления знаниями KMS Lighthouse стала доступна в облаках Yandex.Cloud и DataLine

%. Одновременно с этим стремительно меняющаяся конъюнктура рынка выводит на передний план эффективную коммуникацию с клиентами и оптимизацию внутренних процессов. Вместе с коллегами из Yandex.Cloud и DataLine мы рады предложить российскому бизнесу решение, которое позволит сосредоточиться на этих стратегически важных вопросах, а поддержание ИТ-инфраструктуры делегировать DIS Group и облачны
18.03.2022 НАЦ «Информзащиты» и Dataline реализуют решение для управления частными облаками

Облачный провайдер Dataline объявил о выводе на рынок нового продукта – сегмента управления частными облаками. Он позволяет развернуть на отдельном оборудовании выделенную виртуальную инфраструктуру и оперативно

22.02.2022 Dataline получила сертификаты безопасности ISO/IEC 27017:2015 и ISO/IEC 27018:2019

Облачный провайдер Dataline получил сертификаты соответствия международным стандартам безопасности данных в облаке ISO 27017:2015 и ISO 27018:2019. Стандарт ISO 27017:2015 регламентирует безопасность предоставлен
01.02.2022 Dataline запустила сервис Managed Datasearch в облаке

нных на базе Open Distro for Elasticsearch в формате управляемого облачного сервиса. С сервисом Managed Datasearch компании получают готовый к работе и настроенный под задачи бизнеса кластер в облаке Dataline. Решение позволяет хранить, индексировать и анализировать большие объемы неструктурированных данных в режиме реального времени. В системе можно организовать базы данных для текстовой и
26.01.2022 Dataline защитит финансовые данные по стандарту Банка России

Облачный провайдер Dataline подтвердил соответствие стандарту ГОСТ Р 57580. 1-2017. Документ содержит требования к обеспечению защиты информации, установленные нормативными актами Банка России. Проверку на соотве
18.01.2022 Dataline предложит клиентам VDI для работы с персональными данными

Облачный провайдер Dataline объявил о расширении функциональности услуги по организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI). Теперь на VDI можно обрабатывать персональные данные в соответствии с требо
21.12.2021 Dataline поможет клиентам управлять частными облаками для работы ГИС

Облачный провайдер Dataline объявил о выводе на рынок новой услуги по развертыванию выделенной виртуальной инфраструктуры, аттестованной для работы государственных информационных систем (ГИС К1), включая УЗ-1 и 1
15.12.2021 DataLine защитит облака совместно с UserGate

Облачный провайдер DataLine и российский разработчик решений по информационной безопасности UserGate заключили соглашение о сотрудничестве. DataLine получила статус UserGate Management Security Service Pro
13.10.2021 Dataline запустила в облаке сервис мониторинга и управления доступом компании «Айти бастион»

Облачный провайдер Dataline и «Айти бастион» представили совместный сервис мониторинга и управления доступом СКДПУ НТ («Система контроля действий поставщиков ИТ-услуг»). Партнеры подписали соглашение, благодаря к
24.08.2021 Dataline запустила облачный Active Directory

доступом, а также организовать единый вход персонала во все корпоративные сервисы: от рабочего ноутбука до почты и внутреннего портала. Бизнес с имеющимся Active Directory может использовать ADaaS от Dataline в качестве резерва для существующей службы каталогов. Решение интегрируется с AD компании и может быть задействовано для организации единого входа в облачные сервисы Dataline, н
17.08.2021 Dataline объявила о запуске облачных сервисов в Сибири

Новая зона доступности облака Dataline появится на базе дата-центра «Ростелеком-ЦОД» в Новосибирске. Об этом CNews сообщил представитель облачного провайдера. Теперь клиенты дата-центра в Новосибирске смогут воспользоваться
11.08.2021 DataLine расширила набор сервисов, сертифицированных по стандарту PCI DSS

ировала дополнительные ИБ-сервисы по требованиям международного стандарта безопасности платежных данных PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) версии 3.2.1. В рамках ежегодного аудита DataLine прошла сертификацию на соответствие стандарту PCI DSS для новых ИБ-сервисов. Портфель услуг для работы с международными платежными системами пополнили: сервис защиты сети (Next Generat
10.08.2021 DataLine запускает сервис по управлению большими данными на базе платформы «Ростелекома»

Компания DataLine предоставит облачную инфраструктуру для внедрения единого инструмента для работы с большими данными (Big Data) от компании «Ростелеком» — «Платформа управления данными». В рамках новог
04.08.2021 Облачные провайдеры Dataline и Ngenix объявили о сотрудничестве

Облачные провайдеры Dataline и Ngenix объявили о сотрудничестве, благодаря которому заказчики, пользующиеся облачной инфраструктурой Dataline, смогут в рамках единого контракта подключиться к распределенной
20.07.2021 DataLine запускает сервис глобальной балансировки нагрузки

туре нужен инструмент, который помогает распределять нагрузку между географически отдаленными площадками с серверами приложения. Эту задачу решает новый сервис GSLB. Глобальный балансировщик нагрузки DataLine разработан на базе программно управляемого продукта NSX Advanced Load Balancer (ранее Avi Vantage) компании VMware. Решение распределяет нагрузку приложений, размещенных в разных дата-
14.07.2021 В сервисе DBaaS DataLine теперь можно размещать персональные данные

В сервисе DBaaS компании DataLine теперь можно размещать персональные данные. В рамках новой опции базы данных разворачиваются в облаке, аттестованном в соответствии с требованиями 152-ФЗ. Это позволит клиентам размеща
29.06.2021 DataLine разработала катастрофоустойчивое решение для баз данных PostgreSQL

ым ростом значимости ИТ-технологий бизнес все больше нуждается в решениях, которые минимизируют простой и помогают восстановить штатную работу систем за минуты. В ответ на эту потребность специалисты DataLine реализовали катастрофоустойчивый кластер в облаке для баз данных PostgreSQL. Решение поможет компаниям, обслуживающим непрерывный поток клиентов, избежать финансовых и репутационных из
24.06.2021 В облаке DataLine доступна Kanban-доска для совместной работы

На облачной платформе для совместной работы компании DataLine теперь доступен Wekan — онлайн kanban-доска. Пользователи платформы смогут подключить дополнительный инструмент проектного управления, обеспечивающий визуализацию и прозрачность выполн
22.06.2021 Новая сервисная компания объединит команды «Ростелеком-ЦОД» и «ДатаЛайн» для развития крупнейшей сети дата-центров в России

Сервисная компания «Центр Технологий ЦОД» (ЦТ ЦОД) создана на базе команд «Ростелеком-ЦОД» и «ДатаЛайн». Новая организация объединит экспертизу и опыт специалистов двух компаний в построении, эксплуатации и обслуживании дата-центров. Объединение ресурсов в новой структурной единице помо
27.04.2021 В облаке Dataline появились готовые рабочие места для анализа данных
13.04.2021 DataLine представила платформу для совместной работы
06.04.2021 DataLine запустила услугу комплексного мониторинга ИТ-сервисов

Обновленный сервис мониторинга DataLine предоставил круглосуточную проверку состояния ИТ-систем вне зависимости от их расположения. В услугу входят регулярные отчеты о статусах систем и оперативное оповещение заказчика о сбо
09.02.2021 Облако DataLine запустилось на базе «Ростелеком-ЦОД» в Санкт-Петербурге

Облако DataLine в Санкт-Петербурге перезапустилось на новой площадке «Ростелеком-ЦОД» по адресу ул. Жукова, д. 43. На базе нового дата-центра разместилось четыре облачных сервиса DataLine: вирт
03.02.2021 Dataline запустила облако на базе дата-центра в Удомле

В облаке Dataline появилась новая зона доступности в Удомле. Воспользоваться ею могут клиенты сервиса виртуальной инфраструктуры Vmware, платформенных сервисов Managed Kubernetes и DBaaS (база данных ка
19.01.2021 Объектное хранилище S3 Dataline соответствует требованиям по защите ПД

я 2013 г. Объектное хранилище признано защищенным от угроз третьего типа, не связанных с недокументированными возможностями в системном и прикладном ПО. Таким образом, клиенты теперь смогут хранить в S3 Dataline персональные данные субъектов, относящиеся к третьему уровню защищенности. Ранее объектное хранилище также получило сертификат на соответствие требованиям PCI DSS 3.2.1 — международ
14.01.2021 «Облачный диск» DataLine прошел аудит по требованиям к защите персональных данных

Компания «Кард сек» провела аудит облачного диска DataLine на соответствие требованиям закона №152-ФЗ «О защите персональных данных». Испытания подтвердили, что облачное хранилище защищено от угроз третьего типа, не связанных с недокументирова
13.01.2021 Облако DataLine аттестовано для работы государственных информационных систем
22.12.2020 DataLine запускает кластер для нагруженных баз данных MS SQL в облаке

В рамках услуги DBaaS:MS SQL как сервис клиентам DataLine стала доступна версия для работы с высоконагруженными базами данных. В основе сервиса лежит гиперконвергентная платформа: работу баз данных обеспечивает новый кластер серверов без испо
15.12.2020 DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW

антиботнет-модуля; построение SSL VPN и IPSEC VPN-туннелей. Для каждого клиента создается отдельный виртуальный межсетевой экран со своей IP-адресацией и маршрутизацией. Сертифицированные специалисты DataLine настраивают FortiGate под клиента с учетом особенностей инфраструктуры, правил доступа и политик безопасности. Такой облачный сервис позволит компаниям получить все преимущества межсет
24.11.2020 Dataline запустила сервис по комплексной защите веб-приложений

ащиты инфраструктуры от DDoS-атак; ELK для сбора статистики, визуализации и анализа данных. Перед подключением к сервису сайт клиента анализируется на уязвимости с помощью сканера Qualys. Специалисты Dataline определяют меры защиты совместно с клиентом и настраивают WAF с учетом найденных уязвимостей. В дальнейшем инженеры центра киберзащиты Dataline оказывают расширенную поддержку:

03.11.2020 DataLine запустила сервис виртуальной инфраструктуры на базе OpenStack от Tionix
15.10.2020 CNews составил первый рейтинг российских облачных провайдеров по качеству услуг

020 г. для размещения своей ИТ-инфраструктуры в облаке CNews провел микротендер и отправил запросы крупнейшим российским облачным провайдерам, чья выручка превысила ₽1,5 млрд: Softline, «Ростелеком», DataLine, Selectel, «Крок», а также заметным игрокам из смежных рынков: МТС, Mail.ru, «Билайн», «Яндекс». Собранная информация оказалась настолько интересной и уникальной, что CNews решил подел
21.07.2020 DataLine запустила услугу RabbitMQ как сервис

тветствует 17 минутам возможного простоя в месяц) и 99,982% для кластерного решения. Клиентам доступна техническая поддержка в режиме 24х7, максимальное время реакции на инцидент — 15 минут. Компания DataLine уже предоставляет по аналогичной модели услугу DBaaS, в которую входят базы данных MongoDB, MS SQL, PostgreSQL, MySQL, Cassandra и Redis.
07.07.2020 Dataline получила статус VMware Cloud Verified Partner

енные версии программного обеспечения, правильные конфигурации ПО и выполняются все процедуры обслуживания. Сейчас в России статусом Verified Partner обладают только четыре сервис-провайдера, включая Dataline. «Мы сотрудничаем с VMware почти 10 лет, и за это время накопили большой опыт в предоставлении IaaS-решений на основе этой платформы виртуализации, — сказал генеральный директор Dat
30.06.2020 DataLine запустила сервисы баз данных Redis и Cassandra по модели DBaaS

DataLine объявила о том, что в линейке DBaaS появились базы данных Redis и Cassandra с полной поддержкой и обслуживанием. В рамках сервисов DataLine возьмет на себя создание, размещение и администрирование баз данных в собственной инфраструктуре и обеспечит бесперебойную работу платформ. Клиент получает ссылку для подключения к гот
22.06.2020 DataLine будет обслуживать on-premise кластеры Kubernetes своих клиентов

В рамках услуги «DevOps как сервис» клиенты смогут передать DataLine на администрирование и поддержку кластеры Kubernetes на своих площадках. Ранее компа
07.04.2020 DataLine запустила новый почтовый сервис для бизнеса

DataLine представила новый почтовый сервис для бизнеса на базе CommuniGate Pro. Почтовый сервис DataLine позволит развернуть корпоративную почту на вашем домене за 4 часа. Пользователи сервиса смогут работать не только с почтой, но и создавать события в календарях, бронировать переговорны
10.03.2020 DataLine запустила сервис по защите веб-приложений

Публикаций - 305, упоминаний - 342

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 109
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 58
Крок - Croc 1964 52
Softline - Софтлайн 3743 47
Selectel - Селектел 544 45
Microsoft Corporation 25775 39
Broadcom - VMware 2610 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 36
IXcellerate - Икселерейт 153 27
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 26
Linx - Связь ВСД 163 23
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 23
9594 23
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 21
SAP SE 5601 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 18
Авантаж 72 18
DataPro - ДатаПро 99 17
МегаФон 10742 17
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 16
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 16
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 16
Yandex - Яндекс 9216 15
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 15
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 14
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 14
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 88 14
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 104 14
Google LLC 12688 14
Huawei 4676 13
VK - Mail.ru Group 3602 13
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 13
3data - 3дата 104 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 12
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 11
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 11
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
АльфаСтрахование СГ 394 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Visa International 1993 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 4
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 4
Капитал Лайф Страхование Жизни 15 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
О2О Холдинг 61 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
En+ Group - Эн+ ГК 37 3
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Альфа-Банк 1979 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Евросеть 1421 2
American Express - Amex 338 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
JCB International 146 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 2
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 2
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
TIA - Telecommunications Industry Association 90 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
4CIO 20 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 228
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 184
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 144
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 135
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 103
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 96
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 89
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 80
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 58
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 57
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 49
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 49
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 47
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 43
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 42
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 40
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 40
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 37
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 31
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 30
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 30
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 27
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 26
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 26
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 26
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 25
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 25
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 23
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Виртуальный центр обработки данных - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 380 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 20
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 20
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 18
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 44
Apple iPhone 6 4861 35
Microsoft Azure 1526 21
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 16
Microsoft Office 365 1042 14
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 12
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 12
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 12
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 11
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 11
Microsoft Windows 16882 11
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 10
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 10
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 9
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 7
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine Cloud-152 - DataLine Облака-152 7 7
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 6
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 35 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 6
Linux OS 11533 6
Microsoft Office 4170 6
Google Cloud Platform - GCP 383 6
Infinidat InfiniBox - СХД 17 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 5
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 5
Крок ЦОД Компрессор- 28 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine Cloud Desktop 5 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 20 5
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 106 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 5
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 5
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
Самойлов Юрий 75 66
Севастьянов Алексей 25 22
Соловьев Михаил 31 14
Каплунов Павел 46 13
Степаненко Василий 49 13
Березин Максим 144 9
Мотовилов Олег 71 8
Колмычек Павел 17 8
Хала Илья 49 7
Осеевский Михаил 350 7
Аникин Леонид 61 6
Фокин Дмитрий 21 6
Луковников Михаил 20 6
Любимов Олег 57 5
Гуденко Антон 5 5
Варивода Владимир 14 5
Коновалов Олег 17 5
Бочкарев Сергей 72 5
Путин Владимир 3454 5
Анохин Сергей 121 4
Исанин Антон 31 4
Семенихин Максим 9 4
Дергилёв Никита 44 4
Козловский Андрей 12 4
Мищук Сергей 4 4
Адрова Светлана 6 4
Бессарабский Алексей 29 4
Колбин Евгений 87 4
Кириенко Владимир 148 3
Мегрелишвили Георгий 27 3
Шевченко Владимир 153 3
Крюков Сергей 33 3
Горохов Евгений 40 3
Брюквин Юрий 300 3
Либин Сергей 24 3
Обухов Александр 77 3
Новиков Юрий 10 3
Василенко Александр 99 3
Горяинов Александр 12 3
Марголин Михаил 17 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 204
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 128
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 33
Россия - СФО - Новосибирск 4876 33
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 31
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 28
Европа 24964 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 17
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 15
Москва - САО - Коровинское шоссе 15 14
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Азия - Азиатский регион 5920 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 9
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Казахстан - Республика 6048 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 7
Нидерланды 3746 6
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Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 5
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 4
Европа Западная 1496 4
Европа Восточная 3138 4
Израиль 2856 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 4
Украина 7928 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Узбекистан - Республика 2005 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 84
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 37
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 22
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 21
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 20
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Gartner Magic Quadrant Hyperconverged Infrastructure 2 1
TAdviser Profit 50 3 1
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Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
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University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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