Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 67500
ИКТ 6130
Организации 4057
Ведомства 1586
Ассоциации 463
Технологии 2391
Системы 14365
Персоны 24205
География 1251
Статьи 795
Пресса 692
ИАА 478
НИИ, ВУЗы и библиотеки 907
Мероприятия 708

Ростелеком
РТК-ЦОД
DataLine
Даталайн

Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн

DataLine — облачный сервис-провайдер, предоставляющий услуги на базе федеральной сети дата-центров Tier III. Входит в группу компаний «Ростелеком-ЦОД». DataLine помогает коммерческим компаниям и государственным организациям создавать ИТ-инфраструктуру. DataLine совместно с «Ростелеком-ЦОД» управляет сетью дата-центров уровня Tier III общей емкостью 12,5 тысяч стоек (Москва, Санкт-Петербург, Удомля, Новосибирск, Екатеринбург). Основные направления деятельности: ИТ-оборудования (colocation), облачная инфраструктура (IaaS), платформенные сервисы (PaaS), инфраструктура и сервисы для организации удаленной работы, информационная безопасность, резервное копирование и аварийной восстановление, мониторинг и администрирование ИТ-систем.

Обзор «CloudLITE» на Market.CNews
Обзор «DataLine» на Market.CNews

26.01.2022 Dataline защитит финансовые данные по стандарту Банка России
18.01.2022 Dataline предложит клиентам VDI для работы с персональными данными
21.12.2021 Dataline поможет клиентам управлять частными облаками для работы ГИС
15.12.2021 DataLine защитит облака совместно с UserGate
13.10.2021 Dataline запустила в облаке сервис мониторинга и управления доступом компании «Айти бастион»
24.08.2021 Dataline запустила облачный Active Directory
17.08.2021 Dataline объявила о запуске облачных сервисов в Сибири
11.08.2021 DataLine расширила набор сервисов, сертифицированных по стандарту PCI DSS
10.08.2021 DataLine запускает сервис по управлению большими данными на базе платформы «Ростелекома»
20.07.2021 DataLine запускает сервис глобальной балансировки нагрузки
14.07.2021 В сервисе DBaaS DataLine теперь можно размещать персональные данные
29.06.2021 DataLine разработала катастрофоустойчивое решение для баз данных PostgreSQL
24.06.2021 В облаке DataLine доступна Kanban-доска для совместной работы
22.06.2021 Новая сервисная компания объединит команды «Ростелеком-ЦОД» и «ДатаЛайн» для развития крупнейшей сети дата-центров в России
27.04.2021 В облаке Dataline появились готовые рабочие места для анализа данных
13.04.2021 DataLine представила платформу для совместной работы
06.04.2021 DataLine запустила услугу комплексного мониторинга ИТ-сервисов
09.02.2021 Облако DataLine запустилось на базе «Ростелеком-ЦОД» в Санкт-Петербурге
03.02.2021 Dataline запустила облако на базе дата-центра в Удомле
19.01.2021 Объектное хранилище S3 Dataline соответствует требованиям по защите ПД
14.01.2021 «Облачный диск» DataLine прошел аудит по требованиям к защите персональных данных
13.01.2021 Облако DataLine аттестовано для работы государственных информационных систем
22.12.2020 DataLine запускает кластер для нагруженных баз данных MS SQL в облаке
15.12.2020 DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW
24.11.2020 Dataline запустила сервис по комплексной защите веб-приложений
03.11.2020 DataLine запустила сервис виртуальной инфраструктуры на базе OpenStack от Tionix
15.10.2020 CNews составил первый рейтинг российских облачных провайдеров по качеству услуг
21.07.2020 DataLine запустила услугу RabbitMQ как сервис
07.07.2020 Dataline получила статус VMware Cloud Verified Partner
30.06.2020 DataLine запустила сервисы баз данных Redis и Cassandra по модели DBaaS
22.06.2020 DataLine будет обслуживать on-premise кластеры Kubernetes своих клиентов
07.04.2020 DataLine запустила новый почтовый сервис для бизнеса
10.03.2020 DataLine запустила сервис по защите веб-приложений
28.01.2020 Dataline перезапустила партнерскую программу
14.01.2020 DataLine перезапустила катастрофоустойчивое облако на базе СХД Infinidat
13.01.2020 «Ростелеком» закрыл сделку по приобретению «Даталайна»
10.12.2019 DataLine запустила услугу аварийного восстановления (DRaaS)
21.11.2019 «Ростелеком» покупает своего главного конкурента на рынке ЦОДов
20.11.2019 Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение облачного провайдера «Даталайн»
04.10.2019 После поглощения «Ростелекомом» DataLine выживет как отдельный бренд

Публикаций - 248, упоминаний - 338

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7890 70
Крок - Croc 1583 44
Softline - Софтлайн 1819 39
Microsoft Corporation 21688 38
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 97 33
VMware 1987 27
Selectel - Селектел 148 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8588 25
iTeco - Ай-Теко 893 23
Uptime Institute 177 19
SafeData - Центр Хранения Данных 53 19
SAP SE 4399 18
IXcellerate - Икселерейт 72 18
Авантаж 54 17
ITG - INLINE Technologies Group 150 17
Linxdatacenter - Связь ВСД 101 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6369 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7586 15
5479 15
Yandex - Яндекс 4728 14
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 64 14
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 243 14
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 63 14
Google LLC 9695 14
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 208 13
Amazon Inc - Amazon.com 2556 12
VK - Mail.ru Group 2922 12
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 76 11
DataPro - ДатаПро 60 11
Huawei 3063 10
Cisco Systems 4666 9
Oracle Corporation 5877 9
Cloud4Y 198 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1528 8
IBM - International Business Machines Corp 8750 8
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 219 8
Сервионика - Servionica 165 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2276 8
DataSpace - ДатаСпейс Партнерс 46 7
3data - 3дата 33 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4989 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1989 10
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 302 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 739 6
Visa International 1667 5
ГПБ - Газпромбанк 807 4
АльфаСтрахование СГ 233 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 576 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 793 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 344 3
Капитал Лайф Страхование Жизни 7 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 22 3
О2О Холдинг 36 3
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1638 3
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 82 3
Аэрофлот 620 2
Северсталь ПАО 282 2
Segezha Group - Сегежа Групп 92 2
Алроса АК 101 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 191 2
Uber 275 2
888 Holdings - 888 Plc 4 2
Евросеть 1368 2
МКБ - Московский кредитный банк 301 2
Insight Venture Partners - венчурный фонд 24 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 895 2
Открытие ФК - Росгосстрах 257 2
Альфа-Банк 1331 2
Qiwi 851 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 242 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 93 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 86 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 254 2
JCB International 134 2
РЖД - Российские железные дороги 1374 2
American Express 303 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 1
Pony Express 58 1
X5 Group - Пятерочка 292 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7490 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2071 9
Правительство РФ 5381 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 241 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2868 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1807 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 624 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5259 4
Президент Российской Федерации 2616 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2387 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1343 3
Правительство Воронежской области 18 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1865 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2080 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1289 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2559 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1546 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2061 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 62 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 484 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2162 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 123 2
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 39 2
Правительство Москвы 1396 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 549 1
Правительство Воронежской области - Департамент цифрового развития Воронежской области - Управление информационных технологий Воронежской области 3 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 280 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 78 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 103 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 99 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 478 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 129 1
Правительство Иркутской области 4 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2482 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 164 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
АФТ - Ассоциация Финтех 92 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 20 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
4CIO 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12444 80
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2616 78
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1255 62
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3177 57
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 654 54
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 879 36
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2349 28
ИТ-аутсорсинг 864 23
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 5996 22
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4275 20
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1687 19
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 573 16
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 557 13
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 74 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5014 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 6827 10
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1833 9
Отказоустойчивость - свойство технической системы 855 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 24537 9
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 113 9
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 162 7
DBaaS - Database as a Service - Базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными 64 7
Kubernetes 377 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 5525 6
Масштабируемость - Scalability 1072 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1535 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1591 6
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 154 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2114 5
OpenStack 363 5
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 58 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 311 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1739 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1501 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10180 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1342 4
Сервер - Серверные платформы 1286 4
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 87 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2368 4
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 202 4
Ростелеком - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 48 34
Microsoft Azure 1226 18
Microsoft Office 365 807 13
МТС Cloud - CloudMTS 144 10
Microsoft Exchange 1075 10
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 513 10
Ланит - Онланта OnCloud.ru 36 9
IXcellerate ЦОД Moscow One 31 9
Microsoft SQL Server 1285 9
AWS - Amazon Web Services 620 8
Stack Group - M1Cloud 83 7
Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 31 6
Microsoft Office 3139 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 686 5
Ростелеком - DataLine Cloud-152 5 5
Ростелеком - DataLine Cloud Desktop 5 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 725 5
Infinidat InfiniBox - СХД 16 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 983 5
Microsoft Windows 10 10796 5
Google Cloud Platform - GCP 225 4
Apple iOS 6267 4
Google Android 11626 4
Apache Cassandra 36 4
Redis СУБД 48 4
CloudМТS 21 4
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 147 4
Microsoft Azure Pack 16 4
Qsoft amoCRM 39 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 432 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 73 3
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 77 3
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 113 3
NetApp FlexPod 22 3
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 130 3
DataSpace ЦОД 21 3
Microsoft Dynamics CRM 520 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 22 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 107 3
Linux OS 7360 3
Самойлов Юрий 67 57
Севастьянов Алексей 25 22
Соловьев Михаил 19 14
Каплунов Павел 44 11
Березин Максим 65 9
Степаненко Василий 18 8
Колмычек Павел 17 8
Мотовилов Олег 61 7
Осеевский Михаил 255 7
Фокин Дмитрий 20 6
Луковников Михаил 19 6
Коновалов Олег 11 5
Аникин Леонид 51 5
Гуденко Антон 5 5
Хала Илья 21 5
Варивода Владимир 12 5
Козловский Андрей 11 4
Путин Владимир 2456 4
Дергилёв Никита 42 4
Мищук Сергей 4 4
Бессарабский Алексей 29 4
Любимов Олег 23 4
Семенихин Максим 9 4
Rivkin Mark - Ривкин Марк 14 3
Исанин Антон 25 3
Анохин Сергей 42 3
Серова Елена 317 3
Кириенко Владимир 49 3
Прохоров Фёдор 81 3
Письменский Олег 7 3
Новиков Юрий 7 3
Мегрелишвили Георгий 17 3
Соколов Алексей 129 3
Шевченко Владимир 135 3
Василенко Александр 68 3
Адрова Светлана 4 3
Обухов Александр 17 3
Заединов Руслан 45 3
Ахмеров Тимур 82 2
Борман Константин 5 2
Россия - Российская федерация - РФ 96614 145
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 30458 96
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11855 39
Россия - СФО - Новосибирск 3085 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 38806 21
Россия - УФО - Екатеринбург 2918 21
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 51 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12186 17
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 40 11
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 369 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4781 10
Европа 8689 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11831 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12075 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2041 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1847 6
Германия - Федеративная Республика 8021 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1962 5
Россия - ПФО - Казань 1910 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2144 5
Азия - Азиатский регион 3322 5
Того - Тоголезская Республика 4615 4
Европа Восточная 2863 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 550 4
Казахстан - Республика 4197 4
Израиль 1693 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 309 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10395 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 870 3
Франция - Французская Республика 5140 3
США - Нью-Йорк 2588 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 3
Европа Западная 1317 3
Швеция - Королевство 1886 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 462 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1647 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1183 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1181 2
Индия - Республика 4126 2
Украина 5762 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3675 23
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5567 18
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 3634 16
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 759 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 14
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1319 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2054 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5098 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2779 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 6
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 6
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 478 5
Аутсорсинг 591 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1541 5
Страхование - Страховое дело 340 3
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 152 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 407 2
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 861 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 679 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 124 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1347 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 576 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 742 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 41 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 446 2
Всероссийская перепись населения 41 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Атлантис 66 1
Градус Цельсия 226 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 340 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 11 1
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 16 1
СРО - саморегулируемые организации 48 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10390 4
Коммерсантъ - Издательский дом 806 3
TAdviser - Центр выбора технологий 230 2
Bloomberg 985 2
N+1 - Издание 114 2
Forbes - Форбс 569 1
WikiLeaks 113 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 241 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 260 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2734 47
IDC - International Data Corporation 4555 14
Gartner 3219 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 617 11
CNews SaaS рейтинг 22 8
CNews IaaS рейтинг 12 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 4
Forrester Research 792 3
Synergy Research Group 39 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 69 2
Mordor Intelligence 14 2
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
Quocirca 12 1
eMarketer 197 1
Grand View Research 14 1
Медиалогия 47 1
451 Research Group 45 1
Markets&Markets Research 93 1
Juniper Research 447 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 289 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 190 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1099 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 189 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 13 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1424 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 756 4
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 56 1
CNews AWARDS - награда 337 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
NetApp Insight - конференция 6 1
Effie Awards 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

10 приложений для хранения бонусных карт магазинов: выбор ZOOM

Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой

Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки

Показать еще

Наука

Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами

Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022