В Dataline назначен генеральный директор

Облачный провайдер Dataline объявил о назначении Сергея Крюкова на должность генерального директора компании. На этом посту он сменит Юрия Самойлова.

Сергей Крюков — инженер-механик по образованию, окончил МАИ в 1983 г., а в 2008 г. завершил обучение в Высшей школе менеджмента при Высшей школе экономики по программе Executive MBA. С 1991 г. занимал руководящие должности в технологических компаниях «Саммит системс» и X-Ring. Сергей Крюков стал первым сотрудником Inline Technologies, образованной в 1999 г. На базе компании затем был сформирован холдинг Inline Technologies Group (ITG), который Крюков возглавил в роли генерального директора в 2006 г. В дальнейшем ITG стал основой для создания Dataline. С 2018 г. Сергей возглавлял совместное предприятие ITG и «Ростелекома» — «РТК ЦТ».

Юрий Самойлов стоял во главе Dataline с ее основания в 2007 г. За время работы генеральным директором ему удалось построить сеть дата-центров уровня Tier III. Под руководством Юрия Самойлова Dataline стала одним из лидеров как на рынке ЦОД, так и среди поставщиков облачных услуг.

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«Как часть группы компаний “Ростелеком-ЦОД” мы в Dataline сосредоточимся на новых амбициозных задачах, стоящих перед ПАО “Ростелеком”, в сегментах B&B и B&G. Используя весь накопленный опыт и наработки Юрия Самойлова за 15 лет работы, наша компания стремится не только сохранить за собой лидерство на рынке, но и увеличить отрыв от ближайших конкурентов благодаря эффективному управлению имеющимися ЦОДами и строительству новых площадок», — сказал Сергей Крюков, генеральный директор Dataline.