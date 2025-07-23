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Крюков Сергей
УПОМИНАНИЯ
Крюков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 305 15
|Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 29 1
|Левин Леонид 131 19
|Чамара Денис 59 19
|Бойко Елена 152 19
|Солодовников Денис 108 19
|Чернякова Елена 29 19
|Калина Роман 62 19
|Бутенко Юрий 65 19
|Приданкин Андрей 30 19
|Песчанских Георгий 38 19
|Евстигнеев Сергей 21 19
|Власов Сергей 98 19
|Ляшенко Сергей 29 19
|Стрельцов Андрей 61 19
|Звягина Наталья 64 19
|Раков Ярослав 51 18
|Цариковский Федор 32 18
|Герасимюк Максим 20 18
|Ковнир Евгений 75 15
|Фомичев Олег 139 15
|Иванов Алексей 145 14
|Селиванов Дмитрий 51 14
|Акимов Максим 189 11
|Носков Константин 237 11
|Матвеева Татьяна 105 11
|Попов Сергей 141 11
|Албычев Александр 168 11
|Комар Евгений 20 11
|Новиков Павел 103 11
|Козлов Александр 68 11
|Ермолаев Артем 379 11
|Лопаткин Герман 104 11
|Салбиев Алан 31 11
|Петрушин Андрей 110 11
|Рудзевич Мария 36 11
|Абаев Даурен 13 11
|Шайхутдинов Роман 113 11
|Опенышева Светлана 64 11
|Палюх Юрий 15 11
|Городилов Михаил 18 11
|Алексеев Владимир 18 11
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11334 8
|Ведомости 1109 1
|N+1 - Издание 172 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
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|Коммерсантъ - Издательский дом 2023 1
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|Gartner - Гартнер 3582 1
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