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Индексная книга (каталог) CNews*
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Крюков Сергей


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 Компания MONT расширила ИБ-портфель отечественной системой exploitDog 1
04.08.2022 Спрос на IaaS и SaaS устойчиво растет, на PaaS — только формируется 1
27.06.2022 «Ростелеком» остановил строительство дата-центров в регионах 1
16.06.2022 В Dataline назначен генеральный директор 2
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.12.2014 Российский ИТ-рынок 2005–2009: от подъема к спаду 1
16.09.2014 Сергей Крюков: Нужно слушать заказчика и делать его своим союзником 1
21.11.2013 В Inline Technologies появился департамент вещательных технологий 1
18.02.2013 «Техносерв» развивает единую систему видеоконференцсвязи Верховного Суда РФ 1
01.03.2012 «Астерос» построила новый ЦОД для «РосЕвроБанка» 1
15.06.2011 Два топ-менеджера «Энвижн Груп» перешли в Inline Technologies для развития направления ИБ 1
01.12.2008 ФСК ЕЭС внедрила АСУ ТОиР 1
27.01.2003 26 февраля пройдет семинар, посвященный организации Call-центров 1

Публикаций - 31, упоминаний - 32

Крюков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 19
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 5
Ростелеком - РТЛабс 180 4
Программный продукт ГК 63 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 190 4
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 14 4
Ростелеком 10048 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 3
Базальт СПО - BaseALT 725 3
Cisco Systems 5172 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 222 3
SAP SE 5356 2
Oracle Corporation 6778 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 2
Selectel - Селектел 409 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13483 2
IBM - International Business Machines Corp 9487 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8979 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 325 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1347 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 1
Yandex - Яндекс 7922 1
8597 1
Dell EMC 5055 1
Broadcom - VMware 2418 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5092 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1812 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2197 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
NetApp - Network Appliance 642 1
Информзащита 804 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1159 1
Schneider Electric 582 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 666 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 609 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
Белый Ветер 361 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 625 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 20
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 930 20
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3388 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1387 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2047 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1246 19
Федеральное казначейство России 1829 19
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 19
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 19
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 273 19
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 160 19
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 19
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 19
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 19
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1413 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 18
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 18
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3462 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3014 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3186 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6141 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1947 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2626 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 11
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 68 11
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 11
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Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 118 11
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ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 11
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 11
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 8
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