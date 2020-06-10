Ericsson поставит МТС радиорелейные линии С высокоскоростное оборудование с распределенной архитектурой для радиорелейной связи нового поколения — MINI-LINK 6000-й серии, а также уличное модульное решение MINI-LINK 6366. Радиорелейная связь (РРЛ) — одна из основных технологий для подключения базовых станций. Решения для радиорелейной связи отличаются быстротой развертывания, возможностью эффективно увеличить пропускную способность

Telenor выбрала Huawei для реализации магистральной РРЛ-сети с поддержкой модернизации до LTE Компании Huawei и Telenor заключили рамочный контракт о стратегическом сотрудничестве сроком на три года в области развития IP РРЛ-сетей. Согласно контракту, Huawei поставит Telenor РРЛ-оборудование второго поколения типа full outdoor (оборудование уличного исполнения, не требующее защиты от солнечного излучения

Wataniya Telecom и Huawei реализуют РРЛ-сеть на базе IP Компания Huawei заключила соглашение о сотрудничестве с Wataniya Telecom в области реализации РРЛ-сети на базе IP. В рамках проекта Huawei поставит Wataniya Telecom решение OptiX RTN 980. РРЛ-сеть станет основой для магистральной сети All-IP с сервисами мобильной ШП-связи LTE. Hu

Комстар-ОТС построил магистральную радиорелейную линию связи в ХМАО чена для передачи голосового трафика и других видов данных с пропускной способностью до 155 Мбит/с. Радиорелейные линии связи многофункциональны и позволяют оказывать полный спектр современных

«Информатика и телекоммуникации» спроектирует радиорелейные линии для «Комиэнерго» СК Северо-Запада» по проведению конкурса на строительство и проектирование радиорелейных линий между подстанциями «Комиэнерго» признала победителем конкурса компанию «Информатика и телекоммуникации». РРЛ необходимо будет построить по следующему маршруту: ПС «Южная» - ПС «Западная» - ПС «ПС «Орбита» - ПС «Човью» - ПС «Сыктывкар» - ПС «Емваль». «Информатика и телекоммуникации» предложило наиб

Huawei представила в России новую линейку цифрового радиорелейного оборудования Компании Huawei Technologies представила новую линейку цифрового радиорелейного оборудования Huawei OptiX RTN 600. Новая линейка РРЛ решений для уровня «последней мили» OptiX RTN 600 соответствует общемировым стандартам (ITU-T, ITU-R, ETSI, IEEE и т.д.) и сертифицирована для использования на территории России. Модульная