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Индексная книга (каталог) CNews*
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РРЛС Радиорелейные линии связи Радиорелейная связь Radio relay systems



10.06.2020 Ericsson поставит МТС радиорелейные линии

С высокоскоростное оборудование с распределенной архитектурой для радиорелейной связи нового поколения — MINI-LINK 6000-й серии, а также уличное модульное решение MINI-LINK 6366. Радиорелейная связь (РРЛ) — одна из основных технологий для подключения базовых станций. Решения для радиорелейной связи отличаются быстротой развертывания, возможностью эффективно увеличить пропускную способность

23.01.2013 Telenor выбрала Huawei для реализации магистральной РРЛ-сети с поддержкой модернизации до LTE

Компании Huawei и Telenor заключили рамочный контракт о стратегическом сотрудничестве сроком на три года в области развития IP РРЛ-сетей. Согласно контракту, Huawei поставит Telenor РРЛ-оборудование второго поколения типа full outdoor (оборудование уличного исполнения, не требующее защиты от солнечного излучения
14.10.2011 Wataniya Telecom и Huawei реализуют РРЛ-сеть на базе IP

Компания Huawei заключила соглашение о сотрудничестве с Wataniya Telecom в области реализации РРЛ-сети на базе IP. В рамках проекта Huawei поставит Wataniya Telecom решение OptiX RTN 980. РРЛ-сеть станет основой для магистральной сети All-IP с сервисами мобильной ШП-связи LTE. Hu
06.11.2008 Комстар-ОТС построил магистральную радиорелейную линию связи в ХМАО

чена для передачи голосового трафика и других видов данных с пропускной способностью до 155 Мбит/с. Радиорелейные линии связи многофункциональны и позволяют оказывать полный спектр современных

22.02.2008 «Информатика и телекоммуникации» спроектирует радиорелейные линии для «Комиэнерго»

СК Северо-Запада» по проведению конкурса на строительство и проектирование радиорелейных линий между подстанциями «Комиэнерго» признала победителем конкурса компанию «Информатика и телекоммуникации». РРЛ необходимо будет построить по следующему маршруту: ПС «Южная» - ПС «Западная» - ПС «ПС «Орбита» - ПС «Човью» - ПС «Сыктывкар» - ПС «Емваль». «Информатика и телекоммуникации» предложило наиб
06.02.2008 Huawei представила в России новую линейку цифрового радиорелейного оборудования

Компании Huawei Technologies представила новую линейку цифрового радиорелейного оборудования Huawei OptiX RTN 600. Новая линейка РРЛ решений для уровня «последней мили» OptiX RTN 600 соответствует общемировым стандартам (ITU-T, ITU-R, ETSI, IEEE и т.д.) и сертифицирована для использования на территории России. Модульная

24.12.2007 «Гипросвязь» завершает проектирование модернизации радиорелейных линий в Самаре

вершает работы над проектами по модернизации местных радиорелейных линий связи в Самарской области. Радиорелейные линии связи будут организованы из г. Самара, г. Тольятти к населенным пунктам Я

Публикаций - 92, упоминаний - 99

РРЛС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9755 22
МегаФон 8960 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8776 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 15
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 6
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 6
Huawei 3955 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2919 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 5
Cisco Systems 5125 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 4
Siemens AG - Siemens Group 2593 4
ЛОНИИС ФГУП - Ленинградский отраслевой научно-исследовательский институт связи 29 4
Сател 127 4
Ericsson DIAX 6 4
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1309 3
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 109 3
Huawei Technologies 399 3
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 53 3
Samsung Electronics 10294 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 3
Lenovo Motorola 3502 3
Дженерал ДейтаКомм 7 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 2
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3225 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 2
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 109 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 2
ZTE Corporation 749 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 2
Philips 2056 2
РЖД - Российские железные дороги 1914 4
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 2
Евросеть 1405 2
Газпром ПАО 1345 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 588 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 196 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Транснефть 301 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 205 1
Связной ГК 1372 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Dixis - Диксис 359 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Альфа-Групп 699 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 858 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 81 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
НСПК - Национальная система платежных карт 820 1
Транснефть Приволга - Приволжскнефтепровод 4 1
101Hotels.com 456 1
Intel Capital 148 1
Гранит 53 1
Транснефть - Черномортранснефть - Черноморские магистральные нефтепроводы 2 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 1
Сибур Холдинг - Сибур Тобольск - Тобольск-Нефтехим - Тобольский нефтехимический комбинат 8 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 33 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Русская платина - Амур Артель старателей - Черногорская ГРК - Черногорская горнорудная компания 6 1
Роснефть - РН-Саратовский НПЗ - Саратовский нефтеперерабатывающий завод - СНПЗ - Крекинг 4 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - МЭС Юга 41 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 12
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3001 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5481 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 5
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2760 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ГИЦИУ КС - ГИКЦ имени Титова - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации имени Г.С.Титова 13 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 637 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 259 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4544 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5968 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 126 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 588 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 26 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 43 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 13 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 75 1
Прокуратура Узбекистана 12 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 96 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2906 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 984 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6281 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
Электрокабель 10 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
WiMAX Forum 68 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20762 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 33
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4685 31
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27967 25
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16034 25
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9396 14
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12626 13
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WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13973 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9350 11
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2282 11
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8092 9
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6428 9
Gen V - кибератаки пятого поколения 1190 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12579 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24295 8
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3767 8
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3651 7
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 353 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5756 7
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1657 6
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2901 6
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1708 6
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УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 288 6
УУС - Универсальные услуги связи 323 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 3753 6
Ericsson MD УПАТС 13 4
Ericsson BusinessPhone 16 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 3
Ericsson Radio System - ERS 72 2
Huawei OptiX 8 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3245 2
Microsoft Skype 2067 2
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 97 2
Ceragon FibeAir 6 2
Информтехника ГК - МиниКом 14 2
ДОК PPC-10G - радиорелейная станция 3 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 518 1
Nokia Eseries 39 1
Microsoft Office Communicator 57 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 1
Информационная Индустрия - Валдай 5 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4990 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 244 1
Samsung Galaxy S21 - смартфон 59 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 1
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 20 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 78 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Nortel Meridian 38 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 591 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 454 1
Apple iPhone 6 4862 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
Ростелеком - Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 7 1
Avaya Interaction Center 12 1
ИНОТЕХ - Биллинг.РФ - Platex SoftSwitch 1 1
Huawei IP РРЛ 1 1
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition - Avaya VoiceMail 5 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Третьяк Константин 34 2
Каримова Гульнара 92 2
Каримов Ислам 95 2
Фетисов Константин 5 2
Larsen Randy - Ларсен Ренди 2 2
Ваносчуйзе Фредерик 25 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 1
Ильяич Анатолий 5 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Малис Александр 157 1
Миньковский Михаил 25 1
Кузьменко Валерия 62 1
Алаев Владимир 16 1
Пономарев Станислав 1 1
Прохоров Алексей 5 1
Колпаков Антон 57 1
Катаев Алексей 5 1
Ахмедов Бекзод 38 1
Крюков Сергей 30 1
Даутов Радик 16 1
Алимов Темирмалик 12 1
Леонтьев Алексей 11 1
Солонин Виталий 89 1
Стыцько Виталий 8 1
Анкилов Константин 107 1
Рысин Леонид 2 1
Русакова Светлана 2 1
Зобнина Маргарита 54 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Омельченко Сергей 15 1
Старыгин Сергей 1 1
Колганова Марина 2 1
Рейман Леонид 1051 1
Колесников Олег 20 1
Канцуров Андрей 8 1
Сметанкин Игорь 8 1
Борисов Юрий 118 1
Ларькин Константин 1 1
Калинкин Максим 3 1
Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2760 8
Земля - планета Солнечной системы 10406 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17143 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7509 6
Россия - ПФО - Самарская область 1329 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14226 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13348 6
Украина 7631 6
Италия - Итальянская Республика 4361 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1385 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1553 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2961 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1211 5
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 858 5
Канада 4895 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 323 4
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1178 4
Европа 21811 4
Азия - Азиатский регион 5558 4
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 719 4
Япония 13310 3
Европа Восточная 3080 3
Россия - УФО - Тюменская область 1166 3
Россия - СФО - Иркутская область 1115 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 393 3
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 201 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1149 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1300 3
Россия - Крайний Север 271 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 20
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5431 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16404 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4864 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5866 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5002 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10009 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14493 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 5
Аренда 2437 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1794 5
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1292 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 722 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3563 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2202 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2138 4
Энергетика - Energy - Energetically 5131 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1654 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3971 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7658 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24262 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5176 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4167 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11012 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7045 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8094 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1336 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2405 3
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 423 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6433 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1275 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1810 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1595 3
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 623 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5460 2
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 96 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11007 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11262 9
The Verge - Издание 560 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 630 1
SlashGear 134 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 2
IHS Infonetics Research 102 1
Strategy Analytics 284 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3227 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 223 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
РАН - Российская академия наук 1886 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 151 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 851 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РЭШ - Российская экономическая школа 13 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 13 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 80 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 267 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 2
Связь-Экспокомм 113 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
ИнфоКом 104 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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