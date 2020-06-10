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Спецпроекты

Ericsson поставит МТС радиорелейные линии

Телеком Мобильная связь Техника

Ericsson поставит МТС, российскому телекоммуникационному оператору и провайдеру цифровых услуг, оборудование для модернизации и строительства новых конвергентных транспортных сетей в Центральном, Дальневосточном, Сибирском и Южном федеральном округах.

Ericsson поставит МТС высокоскоростное оборудование с распределенной архитектурой для радиорелейной связи нового поколения — MINI-LINK 6000-й серии, а также уличное модульное решение MINI-LINK 6366. Радиорелейная связь (РРЛ) — одна из основных технологий для подключения базовых станций. Решения для радиорелейной связи отличаются быстротой развертывания, возможностью эффективно увеличить пропускную способность сетей радиодоступа и невысокой стоимостью внедрения по сравнению с оптическими решениями.

«Все оборудование Ericsson имеет длинный жизненный цикл и обеспечивает совместимость и преемственность продуктовых линеек разных поколений, что позволит МТС снизить капитальные и операционные затраты при строительстве и расширении РРЛ-сетей. Планируемое развитие сетей станет возможным благодаря модернизации конвергентной транспортной сети МТС с использованием перспективного функционала MINI-LINK 6000-й серии, что в конечном итоге повысит качество услуг для абонентов МТС», – отметил Анатолий Ильяич, вице-президент по развитию сетей радио и транспорта компании Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия.

Оборудование MINI-LINK 6000-й серии является частью комплексной радиосистемы Ericsson Radio System (ERS).

Радиорелейное оборудование под брендом MINI-LINK производится уже более 40 лет и постоянно обновляется по мере появления новых технологий для транспортной и радиосетей. Решения Ericsson для РРЛ имеют значительный задел на будущее в части функциональности, поскольку стратегия развития оборудования MINI-LINK учитывает разнообразные перспективные требования со стороны сети радиодоступа к транспортной сети.



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