Индексная книга (каталог) CNews*
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Avaya Voice Portal Avaya Speech Recognition Avaya VoiceMail
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 19, упоминаний - 20
Avaya Voice Portal и организации, системы, технологии, персоны:
|Соколюк Валерий 31 8
|Алексеев Евгений 17 2
|Стеценко Александр 4 2
|Буслаев Дмитрий 1 1
|Курмаева Карина 1 1
|Ефимов Вадим 1 1
|Жакабаев Аяз 1 1
|Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
|Диденко Николай 3 1
|Сидько Анатолий 1 1
|Русских Ольга 1 1
|Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 1
|Шляпкин Евгений 13 1
|Wood Rupert - Вуд Руперт 5 1
|Рейман Леонид 1066 1
|Мирошников Борис 63 1
|Цыганов Вячеслав 79 1
|Ковалев Сергей 31 1
|Тихонов Александр 69 1
|Бородин Андрей 40 1
|Назипов Дмитрий 86 1
|Колесников Олег 20 1
|Санадзе Георгий 18 1
|Солонин Виталий 90 1
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Хитров Михаил 26 1
|Мирошников Дмитрий 9 1
|Рысин Леонид 2 1
|Леонтьев Алексей 11 1
|Стыцько Виталий 8 1
|Каткова Светлана 9 1
|Кулаженков Андрей 6 1
|Розенблат Михаил 1 1
|Русакова Светлана 2 1
|Кокорев Сергей 1 1
|Козляев Леонид 1 1
|Килин Александр 1 1
|Колганова Марина 2 1
|AIN.UA 103 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.