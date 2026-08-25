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Avaya Voice Portal Avaya Speech Recognition Avaya VoiceMail

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.08.2026 «Кит-системс» модернизировал IP-АТС предприятия «Пензадизельмаш» 1
07.10.2014 «Астерос» развернул контакт-центр на базе систем Avaya для Leomaх 1
20.08.2013 «Астерос» модернизировал контакт-центр «Сбербанка России» в Украине 1
10.07.2012 «Астерос» модернизирует контакт-центр банка «Тинькофф Кредитные Системы» 1
07.12.2011 VoiceNavigator сертифицирован на совместимость с голосовой платформой Avaya Voice Portal 2
20.10.2011 «Астерос» модернизировала контакт-центр ВТБ 1
08.06.2011 «Промсвязьбанк» оптимизировал дистанционное обслуживание клиентов с помощью «Астерос» 1
06.04.2011 «Астерос» расширяет систему телефонной связи для Страховой группы МСК 1
05.04.2011 «Астерос» расширяет систему телефонной связи для «Страховой группы МСК» 1
14.12.2010 «Астерос» построила контакт-центр для «Цеснабанка» 1
22.09.2010 «Астерос» создал контакт-центр для ТТК 1
03.06.2009 Avaya расширяет присутствие в сегменте среднего бизнеса: покупка Agile Software 1
24.09.2007 Avaya выпустила новые системы интерактивного речевого взаимодействия 1
05.09.2007 В «Tele2 Россия» запущен новый колл-центр 1
28.05.2007 Связь-Экспокомм 2007: цирк уехал, бизнес остался 1
21.09.2006 Avaya реализовала проект в "Национальной ипотечной компании" 1
20.09.2005 В Украине создали первую цифровую службу обработки тревожных сообщений 1
21.04.2005 British Airways модернизировала центр контактов 1
06.04.2005 Call-центр для British Airways в России 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Avaya Voice Portal и организации, системы, технологии, персоны:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 15
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 9
Интелком 22 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3355 2
Крок - Croc 1965 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 2
NICE Systems 70 2
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 81 1
РАН ЭЗАН ФГУП - ЭЗНП - Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН 13 1
МКР - Межгосударственная корпорация развития - Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО - Омское производственное объединение 25 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 1
Радиал 4 1
Эликс-Кабель 10 1
КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT 33 1
Уральские заводы ФПГ 6 1
ИНОТЕХ 3 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Промсвязь УЗ - Промсвязь Уфимский завод 20 1
Реком КС 1 1
Ростелеком 10975 1
МегаФон 10799 1
Microsoft Corporation 25803 1
Huawei 4683 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15860 1
LG Electronics 3741 1
IBM - International Business Machines Corp 9705 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5817 1
ZTE Corporation 800 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2148 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 490 1
Philips 2100 1
Naumen - Наумен 756 1
HTC Corporation 1512 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Lenovo Motorola 3568 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
ФОРС - Центр разработки 705 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 2
British Airways - British Midland International 127 2
Пензадизельмаш - Пензенский дизельный завод 2 1
Leomax - Леомакс 11 1
Бизнес-Волна 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8893 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3151 1
Связной ГК 1401 1
НСПК - Национальная система платежных карт 952 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 619 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1533 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1064 1
ПСБ - Промсвязьбанк 965 1
Евросеть 1421 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 156 1
Гранит 57 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
First Heartland Jýsan Bank - First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 12 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5983 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13928 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3590 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6515 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4514 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26386 13
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3385 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8712 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12889 6
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1215 6
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 434 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9946 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54126 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36361 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33599 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5924 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12235 4
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 728 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8304 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16346 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5260 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12306 3
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1088 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13749 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14803 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4046 2
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 315 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2917 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9671 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2376 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9326 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3074 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9808 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5666 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5392 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3602 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2527 2
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 305 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2514 2
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 167 2
3D карты - 3D Map - Трехмерные карты 97 1
VXML - VoiceXML- Voice eXtensible Markup Language - CCXML - Call Control eXtensible Markup Language 41 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 1
Avaya Aura 125 7
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 6
Avaya IP Office Cloud Platform 84 4
Avaya Proactive Contact 14 4
Avaya Contact Center Express - Agile Software NZ Limited 9 2
Avaya IP DECT 7 2
Avaya Interaction Center - AIC 16 2
Avaya Definity УАТС 104 2
Nokia Eseries 39 1
Информационная Индустрия - Валдай 5 1
Avaya Communication & Collaboration Suite - Avaya Collaborative Cloud - Avaya CEBP - Avaya Communications Enabled Business Processes 10 1
Avaya Conversant IVR - Avaya Conversant Interactive Voice Response System 8 1
Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 26 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центр управления полётами 5 1
Avaya Call Center 5 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1801 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2978 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Сбер - Салют для бизнеса - Dialog - Диалог - Мессенджер 82 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 230 1
Avaya Proactive Outreach Manager 8 1
Avaya UC - Avaya Unified Communications - One-X Agent - One-X Communicator - One-X Protal - One-X Mobile - One-X Speech - Avaya Unified Messenger 28 1
Avaya J - серия телефонов 3 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5258 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 512 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Avaya DevConnect 6 1
ПСБ PSB-Retail 39 1
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 1
ИНОТЕХ - Биллинг.РФ - Platex SoftSwitch 1 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Соколюк Валерий 31 8
Алексеев Евгений 17 2
Стеценко Александр 4 2
Буслаев Дмитрий 1 1
Курмаева Карина 1 1
Ефимов Вадим 1 1
Жакабаев Аяз 1 1
Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
Диденко Николай 3 1
Сидько Анатолий 1 1
Русских Ольга 1 1
Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 1
Шляпкин Евгений 13 1
Wood Rupert - Вуд Руперт 5 1
Рейман Леонид 1066 1
Мирошников Борис 63 1
Цыганов Вячеслав 79 1
Ковалев Сергей 31 1
Тихонов Александр 69 1
Бородин Андрей 40 1
Назипов Дмитрий 86 1
Колесников Олег 20 1
Санадзе Георгий 18 1
Солонин Виталий 90 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Зобнина Маргарита 54 1
Хитров Михаил 26 1
Мирошников Дмитрий 9 1
Рысин Леонид 2 1
Леонтьев Алексей 11 1
Стыцько Виталий 8 1
Каткова Светлана 9 1
Кулаженков Андрей 6 1
Розенблат Михаил 1 1
Русакова Светлана 2 1
Кокорев Сергей 1 1
Козляев Леонид 1 1
Килин Александр 1 1
Колганова Марина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166801 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47716 6
Украина 7933 2
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19217 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54837 1
Казахстан - Республика 6071 1
Европа 24987 1
Азия - Азиатский регион 5930 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19586 1
Индия - Bharat 5885 1
Европа Восточная 3139 1
Америка Южная 884 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2611 1
Германия - Федеративная Республика 13241 1
Ближний Восток 3157 1
Италия - Итальянская Республика 4511 1
Франция - Французская Республика 8182 1
Китай - Тайвань 4271 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14824 1
Испания - Королевство 3842 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1696 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1093 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 935 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1783 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1318 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
Европа Западная 1496 1
Китай - Пекин - Beijing 1102 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3361 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 584 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 982 1
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53642 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27395 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6186 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6086 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3876 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12345 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2493 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6554 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6086 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33885 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18223 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6792 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8862 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1509 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1871 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11370 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 199 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3189 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1583 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2553 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1892 1
Интернет-кафе 310 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1328 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1579 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5746 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6615 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5797 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3999 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10403 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21755 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5608 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9121 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2341 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1313 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 592 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 260 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2132 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57885 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 798 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4805 1
AIN.UA 103 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН - Российская академия наук 2127 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1285 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Связь-Экспокомм 276 1
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