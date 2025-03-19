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КИТ-Системс Комплексные инфраструктурные решения и системы Кит-Софт Software KIT

КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT

19.03.2025 Российский системный интегратор за год заработал 4,2 миллиарда, подняв выручку более чем в два раза 1
04.03.2025 «Кит-системс» и GreenMDC построили модульный ЦОД для машиностроительного холдинга 1
18.02.2025 «Кит-системс» — новый партнер ICL Техно 1
12.07.2021 Schneider Electric создала модульный ЦОД для Тверского вагоностроительного завода 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

КИТ-Системс и организации, системы, технологии, персоны:

ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 102 1
ICL ГК 394 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 260 1
Prisma - Нейронные сети 38 1
Schneider Electric 575 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 354 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4003 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 40 1
Telegram Group 2070 1
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ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 12 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 4
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11181 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24409 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1456 2
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Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1252 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 588 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20842 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 82 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1144 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3601 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12872 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1276 1
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Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 318 1
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5789 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8549 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15908 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 140 1
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Агат РТ - Иволга - IvolgaSoftPhone - IvolgaCallSDK - IvolgaSoftSwitch 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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