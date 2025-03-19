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КИТ-Системс Комплексные инфраструктурные решения и системы Кит-Софт Software KIT
КИТ-Системс и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1030 1
|ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 12 1
|ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5512 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 1
|Малышев Георгий 12 1
|Петрова Юлия 4 1
|Шляпкин Евгений 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146308 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7555 1
|Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 946 1
|Россия - СЗФО - Калининградская область 1309 1
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