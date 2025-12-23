Получите все материалы CNews по ключевому слову
Горлов Кирилл
СОБЫТИЯ
|23.12.2025
|«Кит-Софт» перешла на «Яндекс 360» 1
|22.05.2025
|«Кит-Софт» автоматизировала конструкторско-технологическую подготовку производства ГК «Ключевые Системы и Компоненты» 1
Горлов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 9030 1
|КСК Технологии 46 1
|Intermech - Интермех НПП 24 1
|КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT 19 1
|КСК - Ключевые системы и компоненты 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409851, в очереди разбора - 730861.
Создано именных указателей - 188050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.