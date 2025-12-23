Разделы

Горлов Кирилл


СОБЫТИЯ


23.12.2025 «Кит-Софт» перешла на «Яндекс 360» 1
22.05.2025 «Кит-Софт» автоматизировала конструкторско-технологическую подготовку производства ГК «Ключевые Системы и Компоненты» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Горлов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

9030 1
КСК Технологии 46 1
Intermech - Интермех НПП 24 1
КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT 19 1
КСК - Ключевые системы и компоненты 11 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1905 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 597 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2994 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
Россия - РФ - Российская федерация 157320 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 1
