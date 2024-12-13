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Intermech Интермех НПП

Intermech - Интермех НПП


13.12.2024 Вместе эффективнее: как объединение крупных игроков ИТ-рынка помогает цифровизации промышленного сектора 1
06.06.2024 «БелАЗ» переводит конструкторские разработки на «Компас-3D» 1
01.12.2023 Избавить российских железнодорожников от софта Siemens и GE будет стоить более 10 миллиардов 1
20.07.2023 НПЦ «Акрон инжиниринг» приступил к эксплуатации системы электронного инженерного документооборота 1
30.12.2022 Российский ИТ-рынок может измениться до неузнаваемости за 3–5 лет 1
20.12.2022 В России не хватает более 2000 отечественных САПР. Программисты получат колоссальный объем работ на ближайшие семь лет 1
29.03.2022 «Росатом» переходит с софта Siemens на «импортонезависимую» ИТ-систему родом из Белоруссии 2
14.01.2020 Россия не имела права создавать Реестр отечественного ПО 1
26.12.2019 От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews Analytics 1
11.09.2019 Первая иностранная компания допущена к российским госзакупкам ПО 2
05.04.2016 Один из лидеров ОПК России внедрил ERP. Подробности 2
14.08.2015 Елена Степанович - Комбайновый завод "Ростсельмаш" намерен сэкономить i4,5 млн за год 1
11.11.2013 Петрозаводскмаш: Немногие поставщики ПО умеют хорошо планировать производство 1
15.07.2013 ICL-КПО ВС автоматизирует производство на «Златмаше» 2
02.10.2012 Optima завершила внедрение ПО Integra+ на заводе «Червона Зирка» 2
13.03.2012 «Росатом» одновременно внедряет SAP, Oracle и "1С" 1
31.10.2008 «Радиозавод» внедряет «Галактику ERP» 1
23.11.2007 На «Туламашзаводе» автоматизировали конструкторско-технологическую подготовку производства 1
20.04.2007 Autodesk: итоги 2007 финансового года 1
09.09.2004 На выставке SofTool будет работать экспозиция "САПР-ЭКСПО 2004" 1
04.12.2000 НПП ИНТЕРМЕХ (Беларусь) выпустила шестую версию ПО Search 2

Публикаций - 21, упоминаний - 27

Intermech и организации, системы, технологии, персоны:

8213 6
Autodesk 609 5
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 5
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
Oracle Corporation 6688 4
Siemens AG - Siemens Group 2590 4
SAP SE 5279 3
Dassault Systemes 221 3
Галактика - Корпорация 1467 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 2
Top Systems - Топ Системы 64 2
Ростех - Радиозавод 68 2
Компас 20 2
РПК - Русская промышленная компания 21 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 119 2
Softline - Софтлайн 2811 2
SDL plc - SDL International 6 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Intel Corporation 12197 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 37 1
Nvidia Corp 3487 1
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 9 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
Крок - Croc 1777 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
MONT - МОНТ 144 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 60 1
Infor - infor business AG 240 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 1
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 19 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 63 2
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 29 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 2
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Петрозаводскмаш - Тяжбуммаш 10 2
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 12 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 24 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 46 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
ОМЗ Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 19 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 51 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
ТМХ БМЗ - Брянский машиностроительный завод УК 4 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
ТОР Холдинг - Туламашзавод 5 1
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 1
Акрон ГК - Acron 49 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗИК, ЗиК - Машиностроительный завод имени М. И. Калинина 3 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 1
Локотех Сервис - ТМХ Сервис 7 1
ГРЦ Макеева - Златмаш - Златоустовский машиностроительный завод 3 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5910 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
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flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 1
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