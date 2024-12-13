Intermech Интермех НПП
Intermech и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Мишустин Михаил 676 2
|Минасян Карине 13 1
|Касперская Наталья 291 1
|Новиков Евгений 44 1
|Носков Константин 236 1
|Опанасенко Всеволод 133 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Терещенко Денис 88 1
|Лашин Ренат 69 1
|Ким Александр 41 1
|Евсеев Евгений 1 1
|Думин Антон 11 1
|Степанович Елена 1 1
|Шевелев Александр 7 1
|Рахманов Алексей 6 1
|Книгин Михаил 17 1
|Король Марина 3 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Калганов Игорь 51 1
|Кабанков Павел 3 1
|Колосовский Андрей 3 1
|Карташов Александр 1 1
|Хомяков Сергей 45 1
|Лобачев Константин 4 1
|Ананьин Алексей 81 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Ведомости 997 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.