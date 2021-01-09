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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минасян Карине
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Публикаций - 91, упоминаний - 149
Минасян Карине упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Урьяс Вадим 76 5
|Сорокоумов Александр 19 5
|Рубин Адар 28 5
|Мискевич Евгений 29 5
|Соловьев Алексей 60 5
|Нестеров Алексей 79 5
|Егоров Владимир 52 5
|Слышкин Василий 54 5
|Сотин Денис 102 5
|Абакумов Евгений 103 5
|Дьяченко Валерий 66 5
|Лысенко Эдуард 209 5
|Чаркин Евгений 182 5
|Прохорова Алла 45 5
|Трофимова Людмила 31 5
|Суровец Дмитрий 44 5
|Касперская Наталья 197 1
|Быстрова Наталья 3 1
|Глинский Андрей 2 1
|Романова Ольга 6 1
|Рысин Сергей 4 1
|Глазьев Сергей 5 1
|Горчаков Денис 26 1
|Варданян Гегам 3 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Насенкова Людмила 1 1
|Савинский Илья 5 1
|Жетписова Айнур 1 1
|Плешков Александр 1 1
|Асланян Ани 5 1
|Комаров Валерий 2 1
|Осипов Александр 22 1
|Лашин Ренат 25 1
|Степченков Максим 36 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Греф Герман 205 1
|Рахметов Руслан 23 1
|Борисов Илья 26 1
|Демидов Сергей 50 1
|Новиков Евгений 39 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 11
|Wikipedia - Википедия 276 2
|ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 2
|IPP - Institute of Public Policy - Институт публичной политики 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761511, в очереди разбора - 665200.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761511, в очереди разбора - 665200.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru