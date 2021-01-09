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Минасян Карине


09.01.2021 Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM 2
12.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие смартфоны 1
08.05.2020 Экс-глава пресс-службы «Цифровой экономики» стала помощником ИТ-министра ЕЭК 1
23.03.2020 Acer представила домашний проектор H6522ABD 1
30.01.2020 Лучшие Full HD телевизоры: хиты продаж 1
14.01.2020 Россия не имела права создавать Реестр отечественного ПО 1
14.01.2020 Министр ЕЭК в интервью CNews – об общих цифровых экосистемах Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России 19
02.01.2020 Кинотеатр в кармане: 9 лучших мини-проекторов 1
27.12.2019 «Нетрика» приняла участие в проектировании цифровой экосистемы для трудоустройства граждан государств-членов ЕАЭС 1
05.11.2019 Завтра пройдет CNews FORUM. Присоединяйтесь к лидерам ИТ-рынка 2
31.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
29.10.2019 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2019. Успейте подать заявку 2
24.10.2019 На CNews FORUM солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
22.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
05.04.2019 Лучшие проекторы для дома. Выбор ZOOM 6
11.05.2018 Ricoh представила новые проекторы для разных бизнес-задач 1
10.04.2018 Обзор проектора RICOH PJ HD5451 1
22.03.2018 Acer начала российские продажи трех новых проекторов для разных задач. Цены 1
22.12.2017 Госорганы смогут закупать ПО из стран Евразийского экономического союза 1
19.09.2017 Европейская выставка года: стенд Epson на IFA 2017 1
05.09.2017 Epson представила ультракороткофокусный лазерный проектор для дома 1
25.04.2017 К концу 2017 г. в ЕАЭС должна заработать система межгосударственного обмена данными с применением ЭЦП 2
06.04.2017 Самый умный: лучшие телевизоры со Smart TV. Выбор ZOOM 1
02.11.2016 В России стартовали продажи 4К-монитора Philips 328P6VJEB 2
31.03.2016 Samsung 65JS9000: за гранью реального 1
23.12.2015 В Евразийском экономическом союзе появился министр по ИТ 3
18.12.2015 HP представила в Москве новые коммерческие десктопы, моноблоки и мониторы 1
27.11.2015 Бизнес предлагает ЕЭК заняться формированием единого цифрового пространства ЕАЭС 3
16.10.2015 Samsung Galaxy Note 5 в золотом и чёрном оперении 1
02.09.2015 Обзор Blu-ray 3D медиаплеера OPPO BDP-103D 2
15.07.2015 Тест монитора HP Elite S270c: корейская мода пришла в США 2
16.06.2015 Лучшие телевизоры: выбор ZOOM 3
14.05.2015 LG представляет новые 4К OLED-телевизоры 1
12.01.2015 HP выводит на рынок инновационные Ultra-HD и изогнутые мониторы 1
05.01.2015 Обзор Samsung Galaxy Note Edge: в поисках края галактики 1
01.12.2014 Обзор Samsung Galaxy Note 4: флагман со «скипетром» 1
02.10.2014 ViewSonic анонсировала портативные проекторы с поддержкой Mobile High-Definition Link 3
19.08.2014 Тест смартфона Haier W970: неожиданные открытия 2
17.07.2014 ViewSonic анонсировал новый монитор формата Ultra HD 1
10.07.2014 Samsung Curved UHD TV: лакомый кусочек высоких технологий 1

Публикаций - 91, упоминаний - 149

Минасян Карине упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5666 29
3738 5
Rimini Street 38 5
Schneider Electric Secure Power 44 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
Microsoft Corporation 11077 5
Google LLC 7148 4
Philips 711 4
Navitel - Навител Навигатор 252 3
Acer Group 1363 2
Белый Ветер Цифровой 114 1
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 1
Intermech - Интермех НПП 9 1
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 131 1
Crestron 67 1
Ricoh Pentax 60 1
Harman Kardon 165 1
Qisda BenQ 80 1
EA - Electronic Arts 908 1
Netrika - Нетрика 84 1
Telegram Group 702 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
InfoWatch - Инфовотч 607 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 1
Apple Inc - Эппл Рус 7701 1
Xiaomi 904 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
X5 Group 599 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Maersk 10 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 1
OKS Group 31 1
ТРИЭР 5 1
Белый Ветер 54 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан - МТСЗН 3 1
АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 54
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 49
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 49
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 46
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 37
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 18
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 15
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 15
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 11
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 11
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 260 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 9
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 6
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 5
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 5
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 5
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 5
USB OTG - On-The-Go 93 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 307 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 605 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 393 3
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 3
3D видео 49 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 103 2
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 2
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 2
Xvid - видеокодек 99 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 2
НИР - Научно-исследовательская работа 114 2
G2G - Government-to-Government - Между государством и государственными служащими 12 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 435 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 197 1
Google Android 10751 44
Apple iOS 5742 13
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 13
Samsung Galaxy Note 558 12
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 8
Samsung Electronics TouchWiz 167 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Nvidia GeForce GTX 2062 6
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 6
HTC One - серия смартфонов 137 6
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 6
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 4
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 3
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 3
Google Android 4.1-4.3.1 Jelly Bean 33 3
Sony Walkman 78 3
Google Android TV 173 3
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 73 3
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 3
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 132 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
HTC Desire - серия смартфонов 101 2
Samsung Smart TV 57 2
Acer ColorSafe 4 2
Samsung Electronics Bada 171 2
Samsung Galaxy Nexus 73 2
Samsung Galaxy 345 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Samsung Smart Hub 9 2
Samsung S - серия мониторов 2 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 2
Microsoft Windows 8 1228 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 2
Samsung UE - серия телевизоров 11 1
Philips Dual Core 1 1
Philips Flicker-free 2 1
Philips PFS - серия Smart TV 3 1
Урьяс Вадим 76 5
Сорокоумов Александр 19 5
Рубин Адар 28 5
Мискевич Евгений 29 5
Соловьев Алексей 60 5
Нестеров Алексей 79 5
Егоров Владимир 52 5
Слышкин Василий 54 5
Сотин Денис 102 5
Абакумов Евгений 103 5
Дьяченко Валерий 66 5
Лысенко Эдуард 209 5
Чаркин Евгений 182 5
Прохорова Алла 45 5
Трофимова Людмила 31 5
Суровец Дмитрий 44 5
Касперская Наталья 197 1
Быстрова Наталья 3 1
Глинский Андрей 2 1
Романова Ольга 6 1
Рысин Сергей 4 1
Глазьев Сергей 5 1
Горчаков Денис 26 1
Варданян Гегам 3 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Насенкова Людмила 1 1
Савинский Илья 5 1
Жетписова Айнур 1 1
Плешков Александр 1 1
Асланян Ани 5 1
Комаров Валерий 2 1
Осипов Александр 22 1
Лашин Ренат 25 1
Степченков Максим 36 1
Никифоров Николай 1126 1
Греф Герман 205 1
Рахметов Руслан 23 1
Борисов Илья 26 1
Демидов Сергей 50 1
Новиков Евгений 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Восточная Европа 1678 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Армения - Республика 688 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Казахстан - Республика 2629 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 3
Япония 2780 3
Европа 3752 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 1
Индия - Республика 2169 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 5
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
ЕАЭС Цифровая повестка Евразийского союза - Цифровая повестка Евразийского экономического союза 2 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
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ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 2
IPP - Institute of Public Policy - Институт публичной политики 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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