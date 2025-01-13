Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

ЕАЭС Цифровая повестка Евразийского союза Цифровая повестка Евразийского экономического союза



13.01.2025 Российские власти потратили на цифровизацию Евразийского экономического союза более полумиллиарда рублей 1
15.03.2024 Как в России потратят 900 млрд руб. на цифровизацию органов госвласти 1
18.02.2022 Как власти потратят 411 млрд руб. на цифровизацию российского госуправления 2
28.08.2020 Министр ЕЭК назвал систему поиска «Работа без границ» кандидатом в сервисы ГИС учета трудовой миграции 1
28.05.2020 Как власти распределят 235 миллиардов на цифровизацию госуправления 1
14.01.2020 Министр ЕЭК в интервью CNews – об общих цифровых экосистемах Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России 2
27.12.2019 «Нетрика» приняла участие в проектировании цифровой экосистемы для трудоустройства граждан государств-членов ЕАЭС 1
26.07.2018 Для россиян готовят цифровые водительские удостоверения, трудовые договора и визы 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

ЕАЭС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 3
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Кварта ВК - Quarta 12 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 145 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 2
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 39 1
Правительство Казахстана - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 3 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 4
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 104 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Электронный документ - Electronic document 1454 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 2
G2G - Government-to-Government - Между государством и государственными служащими 22 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 362 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 316 1
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места - Типовое импортонезависимое рабочее место 23 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 5
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 36 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 58 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 248 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 3
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 3
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 56 3
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 18 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 15 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 2
Росреестр ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 12 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 2
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 83 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 53 2
Nuvia Phoenix 141 1
Logink - Китайская национальная платформа для логистики 2 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 34 1
АИСПД - АИС ПУ - Автоматизированная информационная система проектной деятельности - Автоматизированная информационная система проектного управления 2 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 9 1
Цифровой инспектор 9 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
ГИС Капиталовложения 3 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 19 1
Минасян Карине 13 2
Глазьев Сергей 14 1
Жетписова Айнур 1 1
Быстрова Наталья 4 1
Насенкова Людмила 1 1
Романова Ольга 10 1
Варданян Гегам 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 7
Евразия - Евразийский континент 607 3
Казахстан - Республика 5525 2
Армения - Республика 2280 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Япония 13282 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Европа 21767 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 4
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 134 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Национальный проект 306 2
Паспорт - Паспортные данные 2508 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 373 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
ЕАЭС - Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 14 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 15 1
Всероссийская перепись населения 174 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 489 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 159 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
IPP - Institute of Public Policy - Институт публичной политики 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще