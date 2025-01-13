ЕАЭС Цифровая повестка Евразийского союза Цифровая повестка Евразийского экономического союза
ЕАЭС и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9700 3
|Восход ФГБУ НИИ 644 1
|Кварта ВК - Quarta 12 1
|N3 Group - Netrika - Нетрика 145 1
|АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 2
|Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
|ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
|Минасян Карине 13 2
|Глазьев Сергей 14 1
|Жетписова Айнур 1 1
|Быстрова Наталья 4 1
|Насенкова Людмила 1 1
|Романова Ольга 10 1
|Варданян Гегам 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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