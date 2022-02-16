Как власти потратят 411 млрд руб. на цифровизацию российского госуправления

Расходы на реализацию федпроекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика» выросли более чем в полтора раза — до 411 млрд руб. В том числе в ЦГУ были перенесены ряд мероприятий, ранее включенных в другой, входящий в нацпрограмму федпроект — «Информационная инфраструктура».

Затраты на реализацию федерального проекта «Цифровое государственное управление»

В распоряжении CNews оказался актуальный вариант паспорта федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика». Первая версия данного документа была утверждена в конце 2018 г., она предполагала расходы на реализацию соответствующих мероприятий в размере 1010 млрд руб. за период до 2021 г.

Следующая редакция федпроекта была утверждена в мае 2019 г., в ней объем расходов увеличился до 235 млрд руб. за период до 2024 г. (федпроект ЦГУ финансируется полностью из федерального бюджета). В текущей редакции документа объем расходов увеличился в 1,7 раз ­­— до 411 млрд руб. В итоге ЦГУ стал самым «дорогостоящим» федпроектом нацпрограммы «Цифровая экономика», обогнав по объему планируемых затрат федпроект «Информационная инфраструктура».

44 млрд руб. на «Цифровую Землю»

В ЦГУ был перенесен целый ряд результатов, включенный в другой федпроект нацпрограммы «Цифровая экономика» — «Информационная инфраструктура». В их числе — создание отечественной цифровой платформы сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли из космоса. Данная платформа будет обеспечивать потребности граждан, бизнеса и власти.

Также к этому результату отнесено реализация проекта «Цифровая Земля». Проект курируется госкорпорацией «Роскосмос». Ранее планировавшиеся затраты на него составляли 5,9 млрд руб. Сейчас сумма затрат увеличена более чем в 7 раз — до 44,27 млрд руб.

В ЦГУ перешли и результаты, за выполнение которых ответственен Росреестр. Создание и функционирование цифровой платформы Росреестра обойдется в 20 млрд руб. На другое мероприятия Росреестра — обеспечение создания, развития, наполнения и сопровождения государственных информационных систем «Единая электронная картографическая основа» и «Федеральный портал пространственных данных» — будет выделено 12,5 млрд руб.

Запланированные результаты федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика»

Запланированный результат Расходы федерального бюджета за 2019-24 гг., млн руб. Расходы федерального бюджета за 2019 г., млн руб. Расходы федерального бюджета за 2020 г., млн руб. Расходы федерального бюджета за 2021 г., млн руб. Расходы федерального бюджета за 2022 г., млн руб. Расходы федерального бюджета за 2023 г., млн руб. Расходы федерального бюджета за 2024 г., млн руб. 1 Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, национальной системы управления данными, а также информационных систем, необходимых для их функционирование 52 755 0 0 10 584 14 063 13 363 14 740 2 Создана отечественная цифровая платформа сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли из космоса, обеспечивающая потребности граждан, бизнеса и власти, также обеспечена реализация проекта «Цифровая Земля» 44 269 0 0 6 188 10 300 11 898 15 894 3 Обеспечено создание и развитие межведомственных цифровых платформ и систем обеспечения деятельности органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, государственных академий наук и государственных (муниципальных) учреждений, функционирующих на основе облачных решений и инфраструктуры (в том числе Гостех) 44 268 0 0 6 187 10 299 11 898 15 884 4 Обеспечено развитие и функционирование информационных систем и информационно-технологической инфраструктуры МВД России для организации межведомственного обмена в режиме онлайн данными, необходимыми для предоставления государственных и муниципальных услуг и сервисов на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в том числе данными паспортного и регистрационного учета граждан и лиц без гражданства, сведений о транспортных средствах, штрафах за нарушение правил безопасности дорожного движения, сведений о наличии судимости, также организивана выдача удостоверения личности гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации 36 542 0 0 3 572 15 729 10 651 6 589 5 Сотрудникам органов государственной власти, бюджетных учреждений, предоставлены мобильные устройства с отечественной мобильной операционной системой и разработанными для нее приложениями, а также обеспечено их функционирование 30 400 0 0 1 290 7 104 11 003 11 001 Источник: Федеральный проект «Цифровое государственное управление» Перейти к полной таблице

Из федпроекта «Информационная инфраструктура» в ЦГУ переведен результат, связанный с созданием универсальной цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов и имущественных комплексов государственной и муниципальной форм собственности.

Указанная цифровая платформа внедряется на объектах Минобороны коммунального хозяйства, административного и производственного, дошкольного и среднего образования, лечебно-оздоровительного, казарменно-жилищного жилого фондов. Единым исполнителем по реализации проекта назначен «Ростелеком». Сумма планирующихся затрат составляет 3,45 млрд руб.

Также в ЦГУ перешел результат, связанный с созданием и функционированием информационных систем информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности. Сумма затрат на его реализацию составит 1,77 млрд руб. Проект курируется Роспатентом.

52 млрд руб. на инфраструктуру электронного правительства

Самым дорогостоящим результатов, достижение которого включено в ЦГУ, является обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, национальной системы управления данными (НСУД), а также информационных систем, необходимых для их функционирования. Объем соответствующих затрат за период 2021-24 гг. составит 52,755 млрд руб. Дополнительно 2,86 млрд руб. будет направлено на обеспечение информационно-аналитического и экспертно-методологического сопровождения в сфере НСУД и контрольной (надзорной) деятельности.

За прошедший период — 2019-20 гг. — на обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства и НСУД было потрачено 12,78 млрд руб. Еще 1,5 млрд руб. в рамках формирования НСУД было потрачено на приведение в соответствие данных, используемых при межведомственном электронном взаимодействии, в государственных информационных системах, а также обеспечение единства форматов и атрибутов данных и автоматизацию процессов межведомственного взаимодействия при оказании государственных услуг. и исполнении функций федеральными органами исполнительной власти.

Внедрение цифровых технологий и платформенных решения в сферах государственного управления, приоритетных отраслях экономики и социальной сферы для предоставления государственных и муниципальных услуг. и сервисов для граждан и бизнеса в электронном виде обойдется в 21,68 млрд руб. Еще 5,6 млрд руб. будут направлены на обеспечение поддержки проектов по внедрению и использованию цифровых технологий на региональном и муниципальном уровнях.

За период 2019-20 гг. было потрачено: 1,73 млрд руб. — на обеспечение предоставления приоритетных массовых социально-значимых государственных услуг; 970 млн руб. — на создание единого окна цифровой обратной связи; 900 млн руб. — на внедрение цифровых технологий в сферах государственного управления; 800 млн руб. — на создание платформы идентификации, включая биометрическую идентификацию, облачную квалифицированную электронную подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица; 650 млн руб. — на обеспечение разработки, внедрения и эксплуатации облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных услуг. и сервисов; 500 млн руб. — на обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов федерации.

Кроме того, за указанный период было потрачено: 490 млн руб. — на обеспечение координации реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти; 480 млн руб. — на обеспечение возможности доступа пользователей в модели «одного окна» посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. (ЕПГУ) к информации, созданной органами государственной власти; 440 млн руб. — на внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях; 186 млн руб. — на обеспечение доработки и эксплуатации Федерального реестра государственных и муниципальных услуг., в том числе облачного решения для субъектов федерации; 180 млн руб. — на усовершенствование механизмов обработки обращений, мониторинга и анализа результатов рассмотрения обращения.

44 млрд руб. на Гостех и другие облачные платформы

На обеспечение создания и развития межведомственных цифровых платформ и систем обеспечения деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, государственных академий науки и государственных учреждений, функционирующих на основе облачных решений и инфраструктуры, будет потрачено 44,27 млрд руб. В первую очередь речь идет о платформе Гостех, призванной сократить время на внедрение государственных информационных систем и сервисов органов госвласти, а также обеспечить централизованное предоставление государственных сервисов.

Целевые показатели федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика»

Целевой показатель Единица измерения 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде процент 25 55 75 95 Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) балл 3,8 3,9 4 4,4 Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг процент 15 30 40 50 Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания документов ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества пользователей ЕПГУ процент 5 10 20 30 Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ процент 30 50 50 60 Источник: Федеральный проект «Цифровое государственное управление» Перейти к полной таблице

К указанному результату также относятся: перевод в Государственную единую облачную платформу федеральных органов исполнительной власти («ГЕОП, «Гособлако», ранее этот результат был частью федпроекта «Информационная инфраструктура»); обеспечение государственных служащих возможностью использования типовых автоматизированных рабочих мест на базе отечественного программного обеспечения в органах госвласти («Платформа ТАРМ»); функционирование государственной информационной системы, предназначенной для обеспечения межведомственного юридически значимого электронного документооборота («Платформа ЮЗЭДО»); обеспечение функционирования государственной информационной системы, предназначенной для архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов власти («Платформа ЦХЭД»).

За прошедший период — 2019-20 гг. — на ТАРМ было потрачено 1,5 млрд руб., на создание и функционирование платформы межведомственного взаимодействия и обмена данными — 970 млн руб.

Автоматизация надзорной деятельности и управление кадровым составом госслужбы

3,58 млрд руб. будет направлено на создание и функционирование цифровой платформы исполнения функций по контролю, включающей типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорных функций, электронный реестр обязательных требований и платформу сбора данных на основе технологий интернета вещей. Проект курирует Минцифры.

За прошедший период — 2019-20 гг. — на указанное мероприятие было потрачено еще 980 млн, также 307 млн руб. были потрачены на обеспечение информационно-аналитической и экспертно-аналитической сопровождения в сфере контрольной и надзорной деятельности. Кроме того, 400 млн руб. было потрачено на обеспечение создания, развития и функционирования Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций.

Обеспечение развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы России» обойдется в 2,37 млрд руб. Проект также курируется Минцифры.

36 млрд руб. на ИТ-инфраструктуру МВД

На обеспечение развития и функционирования информационных систем и информационно-технологической инфраструктуры МВД России для организации межведомственного обмена в режиме онлайн данными, необходимыми для предоставления государственных и муниципальных услуг. и сервисов на ЕПГУ, будет потрачено 36,54 млрд руб.

В том числе будет налажен обмен данными паспортного и регистрационного учета граждан и лиц без гражданства, сведений о транспортных средствах, штрафах за нарушение правил безопасности дорожного движения, сведений о наличии судимости. Также будет организована выдача удостоверений личности гражданина России, содержащего электронный носитель информации. В 2020 г. на один из проектов МВД — создание единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учета — было выделено 750 млн руб.

30 млрд руб. на планшеты для чиновников

Предоставление сотрудникам органов государственной власти и бюджетных учреждений мобильных устройствах с отечественной мобильной операционной системой и разработанными для нее приложениями, а также обеспечение их функционирования, будет потрачено 30,4 млрд руб. Речь идет о планшетах под управлением ОС «Аврора», чьи компании — разработчики находятся под контролем «Ростелекома». В 2021 г. 360 тыс планшетов уже использовались для проведения Всероссийской переписи населения, на их закупку было потрачено 8,4 млрд руб.

30 млрд руб. на автоматизацию налоговой службы

Обеспечение развития и функционирования автоматизированной информационной системы (АИС) «Налог-3» для организации межведомственного обмена в режиме онлайн данными, необходимыми для предоставления государственных и муниципальных услуг. и сервисов на ЕПГУ, будет потрачено 30,14 млрд руб. В том числе будет обеспечен обмен данными об актах гражданского состояния, данными о составе семьи, доходах физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также будет организована выдача и применение с использованием инфраструктуры электронного правительства усиленной квалифицированной подписи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

21 млрд руб. на цифровизацию Генпрокуратуры

Обеспечение функционирования и развития информационных систем и сервисов органов прокуратуры на базе единой защищенной инфраструктуры обойдется в 21,28 млрд руб. за период 2021-24 гг. Ранее, в 2019-20 гг., 7,6 млрд руб. было потрачено на обеспечение в органах прокуратуры функционирования для всех сотрудников современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры.

Десятки миллиардов рублей на поддержку нацпроектов

Обеспечение организационно-технической, экспертной, аналитической и информационной поддержки и сопровождения реализации национальной программы «Цифровая экономика» обойдется в 10 млрд руб. За прошедший период — 2019-20 гг. — на указанные цели было выделено еще 630 млн руб. Также 410 млн руб. было потрачено на выполнение функций проектного офиса по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика», 200 млн руб. — на разработку и утверждение методологии статистических наблюдений и измерений параметров развития цифровой экономики; 120 млн руб. — на создание и функционирование инфраструктуры единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы «Цифровая экономика».

9,5 млрд руб. потребуется на создание и функционирование на базе автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительства» (АНО АЦ) Центра национальных проектов, обеспечивающего оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническую поддержку деятельности Правительства.

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Дополнительно 830 млн руб. будет выделено на создание информационно-аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов в интересах Правительства. В 2020 г. на эту систему уже было выделено 300 млн руб. Еще 300 млн руб. будет выделено на обеспечение мониторинга достижения национальной цели развития России «Цифровая трансформация» и показателей национальной программы «Цифровая экономика».

По 7 млрд руб. на «Цифровой лес» и цифровизацию избирательного процесса

Обеспечение предоставление цифровых сервисов для участников избирательного процесса обойдется в 7,2 млрд руб. Речь идет о проведении дистанционного электронного голосования на базе технологии блокчейн. Соответствующие решения уже применялись в 2019 г. на выборах в Московскую городскую думу и в 2021 г. на выборах Государственную думу.

Внедрение отраслевой цифровой платформы «Цифровой лес» обойдется в 6,9 млрд руб. На основе данной платформы будет обеспечено оказание электронных услуг. на ЕПГУ в сфере лесного хозяйства, также будет проведена цифровая трансформация управления лесным комплексом.

6 млрд руб. на цифровую платформу поддержки Президента и Правительства

На обеспечение создания, развития и функционирования информационных систем, эксплуатируемых Федеральной службой охраны (ФСО), будет потрачено 5,9 млрд руб. Речь идет об информационных системах поддержки деятельности Президента, Правительства, обеих палат Федерального собрания, Совета безопасности, Администрации Президента и Аппарата Правительства.

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Также к указанному результату относятся информационная система опубликования и размещения правовых актов на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru) государственных органов и организаций международного сотрудничества, информационные системы поддержки принятия решений высшими органами государственной власти и Единая информационная система по работе с обращениями граждан в государственные органы.

За прошедший период — 2019-20 гг. — на обеспечение создания единой цифровой платформы обеспечения деятельности российского руководства было потрачено 1,4 млрд руб., еще 216 млн руб. было потрачено на обеспечение функционирования портала pravo.gov.ru.

200 млн руб. будет потрачено на поддержание системы предоставления государственных услуг., исполнения государственных функций и межведомственного взаимодействия Федеральной службы безопасности (ФСБ) в актуальном состоянии.

5 млрд руб. на ИТ-систему защиты капиталовложений

Обеспечение создания, развития и функционирования информационной системы «Капиталовложения» и обеспечение ее эксплуатации будет потрачено 5,55 млрд руб. Куратором системы выступает Минэкономразвития. ИС «Капиталовложения» создается в рамках исполнения Закона «О защите и поощрения капиталовложений в РФ», принятого в 2020 г. Закон предусматривает неизменность условий реализации крупных инвестиционных проектов и обеспечивает условия получения инвестором компенсаций в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Первые СЗПК заключались в бумажной форме. Согласно соответствующему постановлению Правительства, с апреля 2021 г. процесс заключения СЗПК должен был перейти в ИС «Капиталовложения». Однако данная система так и не заработала, в связи с чем процесс заключения новых СЗПК был приостановлен. Минэкономразвития подготовило новый проект постановления Правительства, подразумевающий возможность продолжать заключать СЗПК в бумажной форме, но из-за возражений Минфина он не был утвержден.

Другое мероприятие Минэкономразвития — организация нормативно-методологической поддержки, мониторинга, создания, развития, внедрения и эксплуатации новых цифровых технологий в сфере государственного управления (в том числе для оценки качества оказания государственных услуг. и сопровождения нормотворческого процесса) — потребуется 4,78 млрд руб. К этому же мероприятие относится обеспечение контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в пределах функций Минэкономразвития.

ИТ-проекты МЧС, Росгвардии и Минсельхоза

3,8 млрд руб. будет потрачено на усовершенствование механизмов государственного управления и обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг., иных услуг. и сведений в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций. Проект курирует МЧС.

Создание и функционирование информационных систем и информационно-технической инфраструктуры по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами на базе отечественных технологий потребуется затрат в размере 3,3 млрд руб. Проект курирует Росгвардия. За прошедший период — 2019-20 гг. — на указанный проект было выделено еще 800 млн руб.

Разработка и функционирование информационных систем для оказания гражданам и бизнесу комплексных государственных услуг. в сфере сельского хозяйства, сгруппированных по основным жизненным ситуациям, обойдется в 2,7 млрд руб. Проект курирует Минсельхоз.

ИТ-проекты Верховного суда и службы судебных приставов

Обеспечение развития Государственной автоматизированной системы «Правосудие» с целью реализации суперсервиса «Правосудие онлайн» потребует затрат в размере 2,3 млрд руб. Проектом занимается Верховный суд.

910 млн руб. (510 млн руб. в 2020 г., 400 млн руб. в 2021 г) будет потрачено на обеспечение развития информационных систем Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) и реализации на их базе суперсервиса «Цифровое исполнительное производства». К этому мероприятию относятся ведение банка данных исполнительных производств на базе ГИС ГМП (Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах), их регистрация посредством СМЭВ судами и иными органами, автоматическое предоставление сведений из банка данных работодателям и банкам.

ИТ-проекты Росимущества, Росстата, Минстроя, ФАС и Счетной Палаты

Организация процессов автоматизации и ведения цифрового реестра объектов имущества, а также реализации услуг. в электронном виде и обмен сведениям в сфере имущественных отношений обойдется в 2 млрд руб. Проект курирует Росимущество.

Создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности России (ГИСОГД) обойдется в 1,88 млрд руб. Проект курирует Минстрой. К данному проекту относится проведение обучения государственных заказчиков использованию технологий информационного моделирования, создание и функционирование Проектного офиса цифровой трансформации в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Создание и функционирование цифровой аналитической платформы для обеспечения официального статистического учета в соответствии с федеральным планом статистических работ обойдется в 1,8 млрд руб. Проектом занимается Росстат.

Обеспечение создания, развития и функционирования информационно-аналитической системы сопоставления цен на однородные товары для государственного оборонного заказа обойдется в 1,78 млрд руб. Проект курирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В указанной системы будет обеспечено формирование и ведение каталога товаров, работ и услуг. по государственному оборонному заказу. Для работы системы необходимо принятие соответствующих поправок в Закон «О государственном оборонном заказе». Поправки были утверждены Госдумой в I чтении в 2020 г., однако затем рассмотрение документа затянулось.

Аналогичная сумма будет направлена на создание и обеспечение функционирования сервисов на цифровой платформе для процессов осуществления внешнего государственного аудита (контроля). Проект курируется Счетной Палатой.

Образование и поиск работы

1,46 млрд руб. будет потрачено на обеспечение цифровой трансформации информационных систем Рособрнадзора в целях перевода информационных систем на отечественное программное обеспечение и перевода процесса предоставления результатов оказания государственных услуг. в электронный вид по реестровой модели. К указанному мероприятию относится и реализация суперсервисов «Цифровые документы об образовании онлайн» и «Поступление в ВУЗ онлайн». В 2020 г. на указанные мероприятия уже было выделено 130 млн руб

Почти 1 млрд руб. (720 млн руб. в 2020 г. и 270 млн руб. в 2021 г) было выделено на создание цифровой платформы «Образование в России» для иностранцев». Проект курирует Россотрудничество.

Обеспечение функционирования платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» и ее взаимодействие с ЕПГУ обойдется в 1,15 млрд руб. Проект курирует Роструд. Еще 390 млн руб. будет выделено на создание и функционирование сервисов предоставления государственных услуг. и исполнения государственных функций в области содействия занятости населения в электронном виде с использованием ЕПГУ. В 2020 г. 180 млн руб. было выделено на перевод в электронный вид в рамках суперсервиса «Трудовые отношения онлайн» государственных услуг. и функций в области содействия занятости населения.

Интеграция с ЕАЭС, проекты Росакредитации, Ростехнадзора и Минспорта

930 млн руб. будет потрачено на обеспечение подключения федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту России интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для реализации общих процессов ЕАЭС. 780 млн руб. будет выделено на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры таможенных органов и информационной безопасности. Еще 115 млн руб. в 2019 г. было выделено на разработку и утверждение комплекса национальных документов, направленных на реализации Цифровой повестки ЕАЭС, в том числе утверждение Положения о координации, мониторинге, отборе и продвижении проектов и создании механизмов отбора и поддержки проектов по внедрению цифровых технологий и платформ на пространстве ЕАЭС.

На обеспечение развития и функционирования федеральной государственной информационной системы Росакредитации в целях сокращения издержек бизнеса и предоставления государственных услуг. (в том числе на ЕПГУ) будет выделено 660 млн руб.

580 млн руб. будет выделено на обеспечение создания, развития и функционирования цифровой платформы автоматизированной информационной системы Ростехнадзора в целях предоставления электронных услуг. на ЕПГУ. 350 млн руб. будет выделено на создание и функционирование цифровой платформы и цифровой трансформации функций Минспорта.