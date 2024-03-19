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Минтруд РФ Работа в России портал вакансий единая федеральная информационная платформа
ЕЦП «Работа в России» – это единая федеральная информационная платформа в сфере занятости и трудовых отношений. Является основной площадкой для взаимодействия госорганов с соискателями и работодателями. Платформа постоянно модернизируется и развивается. Этому способствует обратная связь от пользователей и введение новых нормативных правовых актов. Очередная цель её обновления – обеспечить полный переход к госуслугам в сфере труда и занятости в электронной форме, а также повысить эффективность работы органов службы занятости населения (СЗН).
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|19.03.2024
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«БФТ-Холдинг» перевел органы службы занятости населения на оказание госуслуг на базе ЕЦП «Работа в России»
очередной этап модернизации сервисов электронных госуслуг на базе Единой цифровой платформы (ЕЦП) «Работа в России». Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга». ЕЦП «Работа в Росси
|28.09.2022
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«БФТ-холдинг» реализовал механизм подачи заявок на платформе «Работа в России»
«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, расширил функциональность ФГИС «Единая цифровая платформа «Работа в России». В систему внедрена платформа обеспечения информационного взаимодействия участников рынка труда с субъектами в сфере обучения и переквалификации, благодаря которой реализован м
|05.08.2021
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Власти потратят 1,15 миллиарда на государственного «убийцу» HeadHunter
Расходы на развитие Единой цифровой платформы «Работа в России» Планируемые расходы федерального бюджета на создание Общероссийской базы вакансий «Работа в России» в период 2019-2024 гг. вырастут с 831 млн руб. до 1,15 млрд руб. Их р
|26.07.2021
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При участии БФТ проведен апгрейд единой цифровой платформы «Работа в России»
лагодаря применению искусственного интеллекта и других цифровых технологий. Информационная система «Работа в России» преобразована в Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отнош
|11.05.2021
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В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда
вакансий Российская федеральная служба по труду и занятости (Роструд) собирается переработать сайт «Работа в России» - информационно-аналитический портал вакансий Минтруда. На сайте госзакупок
|12.10.2020
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Эксперимент по переходу на электронный кадровый документооборот проводится на базе портала «Работа в России»
включая обмен информацией в форме электронных документов, связанных с работой, между работодателем, работником и лицом, поступающим на работу». Площадкой для реализации эксперимента является портал «Работа в России». Участники эксперимента могут создавать и хранить кадровые документы на этом ресурсе. Также предусмотрена возможность подключения к этому ресурсу информационных систем работода
|01.10.2020
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Работодатели могут отказаться от бумажных трудовых книжек: Всероссийский сайт вакансий перешел на электронные
Трудовые документы можно не дублировать на бумаге 1 октября начинается промышленная эксплуатация электронного документооборота (ЭКД) на информационно-аналитическом портале вакансий Минтруда «Работа в России» или www.trudvsem.ru. Теперь все работодатели смогут при желании вести электронный документооборот через портал, что позволит не дублировать трудовые документы на бумажном носит
|26.05.2020
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В России начинается эксперимент по оцифровке трудовых договоров, приказов о найме и увольнении
торая позволит управлять оборотом электронных трудовых документов через личный кабинет. Эксперимент проводится в рамках расширения возможностей информационно-аналитического портала вакансий Минтруда «Работа в России». Для работодателей участие в эксперименте по внедрению электронного документооборота будет доступно с применением своих информационных систем или с использованием ИС портала «<
|20.11.2015
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На портале «Работа в России» зарегистрировано более 100 тыс. соискателей
С момента запуска в промышленную эксплуатацию обновленной версии портала «Работа в России» (www.trudvsem.ru) 3 июля текущего года на сайте зарегистрировались более 100 тыс. соискателей со всех регионов страны и 12 тыс. организаций. При этом среднесуточная посещаемост
|16.01.2009
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Роструд запустил портал «Работа в России»
Состоялась презентация нового интернет-портала Роструда «Работа в России», где собрано более 760 тыс. вакансий из всех регионов РФ. «Сегодня в банке данных более 760 тыс. вакансий. Цифра эта меняется постоянно: как в большую, так и в меньшую сторону»
Минтруд РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3483 9
|Зейтениди Наталья 40 5
|Махлин Дмитрий 125 5
|Мацоцкий Сергей 180 4
|Ломоносов Александр 26 3
|Захаренко Юлия 28 3
|Жирова Ольга 5 3
|Муллахметова Гузель 11 2
|Тихонов Алексей 17 2
|Исаев Андрей 24 2
|Котяков Антон 8 2
|Медведев Дмитрий 1666 2
|Родионов Иван 74 2
|Шамсаил Саралиев 7 2
|Катков Павел 31 2
|Ардавов Рустам 8 2
|Лугов Андрей 33 2
|Мишустин Михаил 804 2
|Матвеева Татьяна 110 2
|Скляр Алексей 54 2
|Володин Вячеслав 108 2
|Сурков Владислав 73 1
|Текслер Алексей 31 1
|Бырдин Алексей 33 1
|Комаров Алексей 15 1
|Суворов Андрей 47 1
|Луговой Андрей 18 1
|Патрушев Николай 31 1
|Зыков Владимир 14 1
|Вайно Антон 25 1
|Елин Дмитрий 11 1
|Неверов Сергей 8 1
|Нагорнов Иван 7 1
|Быстрова Наталья 4 1
|Низовский Григорий 37 1
|Перминова Светлана 55 1
|Лобанова Анна 7 1
|Малькова Лариса 22 1
|Мишин Глеб 70 1
|Варданян Гегам 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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