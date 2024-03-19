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Минтруд РФ Работа в России портал вакансий единая федеральная информационная платформа

Минтруд РФ - Работа в России - портал вакансий - единая федеральная информационная платформа

ЕЦП «Работа в России» – это единая федеральная информационная платформа в сфере занятости и трудовых отношений. Является основной площадкой для взаимодействия госорганов с соискателями и работодателями. Платформа постоянно модернизируется и развивается. Этому способствует обратная связь от пользователей и введение новых нормативных правовых актов. Очередная цель её обновления – обеспечить полный переход к госуслугам в сфере труда и занятости в электронной форме, а также повысить эффективность работы органов службы занятости населения (СЗН). 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.03.2024 «БФТ-Холдинг» перевел органы службы занятости населения на оказание госуслуг на базе ЕЦП «Работа в России»

очередной этап модернизации сервисов электронных госуслуг на базе Единой цифровой платформы (ЕЦП) «Работа в России». Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга». ЕЦП «Работа в Росси
28.09.2022 «БФТ-холдинг» реализовал механизм подачи заявок на платформе «Работа в России»

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, расширил функциональность ФГИС «Единая цифровая платформа «Работа в России». В систему внедрена платформа обеспечения информационного взаимодействия участников рынка труда с субъектами в сфере обучения и переквалификации, благодаря которой реализован м
05.08.2021 Власти потратят 1,15 миллиарда на государственного «убийцу» HeadHunter

Расходы на развитие Единой цифровой платформы «Работа в России» Планируемые расходы федерального бюджета на создание Общероссийской базы вакансий «Работа в России» в период 2019-2024 гг. вырастут с 831 млн руб. до 1,15 млрд руб. Их р
26.07.2021 При участии БФТ проведен апгрейд единой цифровой платформы «Работа в России»

лагодаря применению искусственного интеллекта и других цифровых технологий. Информационная система «Работа в России» преобразована в Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отнош
11.05.2021 В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда

вакансий Российская федеральная служба по труду и занятости (Роструд) собирается переработать сайт «Работа в России» - информационно-аналитический портал вакансий Минтруда. На сайте госзакупок

12.10.2020 Эксперимент по переходу на электронный кадровый документооборот проводится на базе портала «Работа в России»

включая обмен информацией в форме электронных документов, связанных с работой, между работодателем, работником и лицом, поступающим на работу». Площадкой для реализации эксперимента является портал «Работа в России». Участники эксперимента могут создавать и хранить кадровые документы на этом ресурсе. Также предусмотрена возможность подключения к этому ресурсу информационных систем работода
01.10.2020 Работодатели могут отказаться от бумажных трудовых книжек: Всероссийский сайт вакансий перешел на электронные

Трудовые документы можно не дублировать на бумаге 1 октября начинается промышленная эксплуатация электронного документооборота (ЭКД) на информационно-аналитическом портале вакансий Минтруда «Работа в России» или www.trudvsem.ru. Теперь все работодатели смогут при желании вести электронный документооборот через портал, что позволит не дублировать трудовые документы на бумажном носит
26.05.2020 В России начинается эксперимент по оцифровке трудовых договоров, приказов о найме и увольнении

торая позволит управлять оборотом электронных трудовых документов через личный кабинет. Эксперимент проводится в рамках расширения возможностей информационно-аналитического портала вакансий Минтруда «Работа в России». Для работодателей участие в эксперименте по внедрению электронного документооборота будет доступно с применением своих информационных систем или с использованием ИС портала «<
20.11.2015 На портале «Работа в России» зарегистрировано более 100 тыс. соискателей

С момента запуска в промышленную эксплуатацию обновленной версии портала «Работа в России» (www.trudvsem.ru) 3 июля текущего года на сайте зарегистрировались более 100 тыс. соискателей со всех регионов страны и 12 тыс. организаций. При этом среднесуточная посещаемост
16.01.2009 Роструд запустил портал «Работа в России»

Состоялась презентация нового интернет-портала Роструда «Работа в России», где собрано более 760 тыс. вакансий из всех регионов РФ. «Сегодня в банке данных более 760 тыс. вакансий. Цифра эта меняется постоянно: как в большую, так и в меньшую сторону»

Публикаций - 127, упоминаний - 137

Минтруд РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 417 34
Ростелеком 11072 11
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 204 9
9742 9
SAP SE 5633 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5103 6
Yandex - Яндекс 9420 5
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 744 5
Microsoft Corporation 25892 4
Apple Inc 13316 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 4
Oracle Corporation 7116 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3224 4
Directum - Директум 1293 4
Telegram Group 3026 4
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 32 3
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 981 3
МегаФон 11008 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16219 3
Meta Platforms - Facebook 4638 3
VK - Mail.ru Group 3624 3
Google LLC 12829 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 31 2
Катков и партнеры - КИП 7 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3397 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3485 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 955 2
SAS Institute 1090 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1374 2
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 391 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 438 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1018 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 364 2
MONT - МОНТ 194 2
Тензор 181 2
Nvidia Corp 4113 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 681 1
Сравни.ру - Sravni Tech 29 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 90 1
Open Whisper Systems - OWS - Signal Technology Foundation 11 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1313 10
Superjob - Суперджоб 901 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9128 6
Почта России ПАО 2401 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1853 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3170 3
Зарплата.ру 45 2
РЖД - Российские железные дороги 2111 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 504 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 273 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 2
ПСБ - Промсвязьбанк 978 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1798 2
YouDo Web Technologies Limited 49 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 141 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 33 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
ЯКласс 69 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 165 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 206 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
Национальные приоритеты АНО 28 1
ПроДокторов - МедРейтинг 8 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 11 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Социальные гарантии 42 1
Tiu.ru торговая площадка 8 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Белый Ветер 365 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
ЗУН - Zoon 15 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 12 1
РЭО - Российский экологический оператор 16 1
Уралсиб брокер - Уралсиб кэпитал 11 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 290 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13962 50
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 174 50
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6716 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 24
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 21
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 365 20
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1621 20
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4996 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3737 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1311 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 14
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 227 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3704 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3099 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5797 10
Федеральное казначейство России 1962 9
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Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 189 7
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1010 6
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Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 229 5
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Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 811 5
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6033 4
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2353 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 4
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Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 369 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 276 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 2
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 30 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 4 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 114 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 65 1
Интернет-видео - ассоциация 22 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Bryan Norris Associates 14 1
ГосИнформСистемы 165 1
Добро.рф - Ассоциация волонтёрских центров 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1534 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 127 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 417 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55075 58
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14150 57
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27114 52
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4401 35
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1203 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36939 29
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4524 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26549 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36148 23
Электронный документ - Electronic document 1599 22
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 129 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13684 21
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2853 20
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10371 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24195 19
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1720 18
Оповещение и уведомление - Notification 6189 18
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 1005 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9756 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24876 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18448 15
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2950 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13057 15
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 373 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23272 14
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7533 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14224 13
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3219 12
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 420 12
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 128 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13178 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13837 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28651 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16816 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7640 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1922 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9671 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9421 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18366 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34073 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6424 49
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1119 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3743 15
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 36 13
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 37 10
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 567 10
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 267 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 77 9
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 327 8
Минцифры РФ - Госключ КЭП 232 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 9 6
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 149 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2575 6
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 357 5
Google Android 15391 5
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 337 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 7 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 4
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 85 4
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 26 4
Linux OS 11693 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1051 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 719 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 4
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 4
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 123 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 382 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 55 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 70 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 3
Академия Data-diving - Роснавык 10 3
Google YouTube - Видеохостинг 3020 3
Apple iOS 8665 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 443 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3594 3
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