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ГИС Капиталовложения


13.03.2025 Объем рынка налогового мониторинга к 2030 г. вырастет почти в четыре раза – до 22,2 млрд руб. 1
28.07.2023 Раймонд Иссако -

Раймонд Иссако, Т1 EasyTax: Чтобы стать участником налогового мониторинга, не нужны крупные инвестиции в ИТ-решения

 1
18.02.2022 Как власти потратят 411 млрд руб. на цифровизацию российского госуправления 1
24.01.2022 Власти потратят 5,5 миллиардов на ИТ-систему защиту капиталовложений, которая пока им только навредила 4

Публикаций - 4, упоминаний - 7

ГИС Капиталовложения и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9789 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 923 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 112 1
АИР АНО - Инвестиционно-технологическое развитие 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2917 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5994 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2732 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 166 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3158 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3301 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3366 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 462 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 841 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 319 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1224 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 734 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 730 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 167 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 43 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 122 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 2
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5823 1
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24374 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 275 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 86 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Microsoft Office 3765 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 839 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5290 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 54 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3256 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 107 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 36 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 9 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 12 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 136 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 59 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 27 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 59 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1439 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 92 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 21 1
Белоусов Андрей 141 1
Иванов Андрей 57 1
Иссако Раймонд 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 146114 4
Земля - планета Солнечной системы 10419 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5015 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 613 1
ЕАЭС - Цифровая повестка Евразийского союза - Цифровая повестка Евразийского экономического союза 9 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6208 1
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Forbes - Форбс 840 1
Ведомости 1034 1
TAdviser - Центр выбора технологий 396 1
TAdviser IT Prize 7 1
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