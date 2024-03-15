Разделы

Минприроды РФ ГИС Леса России Цифровой лес


СОБЫТИЯ

15.03.2024 Как в России потратят 900 млрд руб. на цифровизацию органов госвласти 1
18.02.2022 Как власти потратят 411 млрд руб. на цифровизацию российского госуправления 1
11.02.2022 После ряда досадных неудач власти будут строить цифровую платформу управления лесом за 6,9 миллиардов 1
17.12.2020 «Ланит-Интеграция» и «Инногеотех» займутся цифровизацией лесного комплекса России 1
27.11.2019 Основные успехи цифровизации в госсекторе 1
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 1
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 1
16.11.2017 Более 1900 участников приняли участие в бизнес-форуме «1С:ERP» 1
30.04.2008 "Неогеография XXI-2008": итоги первой конференции 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Минприроды РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10291 3
SAP SE 5424 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2451 2
VK - Mail.ru Group 3529 2
Diasoft - Диасофт 1021 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 419 2
Программный продукт ГК 71 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 2
Brother - Brother Industries - Бразер 205 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2251 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 199 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 15 1
Автотелематика 1 1
Протвино НП - Протвинский технопарк 7 1
ИнноГеоТех 9 1
Минпросвещения РФ - Дирекция НТП ФГБНУ - Дирекция научно-технических программ - ФЦНТП - Государственная дирекция целевой научно-технической программы ГУ  11 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5262 1
Ред Софт - Red Soft 987 1
Naumen - Наумен 681 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 1
Visiology - Визиолоджи 82 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 338 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 190 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 1
КСК Технологии 46 1
Центр2М - Center2М 67 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Google LLC 12239 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 231 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 208 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9187 1
8956 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1700 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
NVision Group - Энвижн Груп 685 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 128 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 122 2
Гранит 54 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
ОЗНА - Производственно-инжиниринговый холдинг - ОЗНА-Инжиниринг 8 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Малахит 21 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
РЭПХ - РЭП Холдинг - Российский энергомашиностроительный холдинг - РЭП инжиниринг - Росэлектропром Холдинг 9 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 42 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 12 1
УГМК ОЦМ - Обработка цветных металлов 1 1
Росгипролес - Агролеспроект 3 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
Волгабурмаш 4 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт 14 1
РЖД - Российские железные дороги 1997 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8150 1
Почта России ПАО 2238 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1275 1
Komatsu - Комацу 18 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 138 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 139 1
РВК - Российская венчурная компания 555 1
Полипластик 14 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 111 1
Кристалл ОКБ АО - конструкторское бюро 2 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 69 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12809 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6258 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3521 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2810 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5225 3
Федеральное казначейство России 1877 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2252 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2714 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4780 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1901 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3449 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 748 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1406 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3351 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 345 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 907 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 277 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 252 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 604 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 278 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 750 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 161 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 523 2
Правительство Челябинской области 74 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5764 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1996 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2151 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 942 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57096 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33899 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72884 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13308 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17930 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22967 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27128 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6138 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23021 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5869 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12309 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14834 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11527 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10030 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3095 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31876 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26021 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17106 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7257 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31573 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12266 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2453 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3399 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13024 2
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 185 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1479 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5990 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3751 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7193 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 451 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12341 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3049 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1184 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25628 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8690 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8408 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11289 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6866 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9353 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 5
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5808 4
Linux OS 10864 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3433 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 298 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 2
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 2
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 22 2
Минприроды РФ - Рослесхоз ЛесЕГАИС - ЕГАИС Лес - ЕГАИС учёта древесины - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины 9 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 64 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 854 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 270 2
Diasoft Database Adapter 12 2
Diasoft Legacy Renovation 7 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 346 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 940 2
Microsoft Windows 16300 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 91 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 201 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 260 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 64 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 57 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 13 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1524 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 31 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 1
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 10 1
Транспорт 72 1 1
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 1
ГИС Капиталовложения 4 1
Haulmont - Тезис СЭД 89 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 20 1
Лагода Георгий 60 2
Гребенщиков Дмитрий 37 2
Гвоздева Наталья 16 2
Бутенко Юрий 65 2
Гутин Александр 18 2
Аникин Леонид 61 2
Горбунов Алексей 30 2
Тен Антон 44 2
Пронин Вячеслав 2 2
Кислов Алексей 4 1
Хасанов Александр 1 1
Лужков Юрий 113 1
Токарев Сергей 9 1
Кучейко Алексей 22 1
Козлов Павел 21 1
Еремченко Евгений 17 1
Провинцев Павел 8 1
Никонов Олег 3 1
Струков Денис 6 1
Митрохин Станислав 3 1
Нуралиев Сергей 4 1
Варшанина Татьяна 1 1
Хронусов Валерий 8 1
Дубовой Александр 1 1
Спирькова Анастасия 5 1
Eisnor Di-Ann - Эйснор Ди-Энн 2 1
Turner Andrew - Тёрнер Эндрю 3 1
Рустамов Рустам 513 1
Копаев Геннадий 16 1
Мылицын Роман 111 1
Глазков Александр 148 1
Абакумов Евгений 224 1
Хайруллин Айрат 108 1
Семенихин Игорь 56 1
Кучик Евгений 19 1
Иванченко Марина 12 1
Антонов Михаил 5 1
Касаткин Алексей 10 1
Исаев Алексей 14 1
Вахмянин Иван 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 156380 9
Земля - планета Солнечной системы 10648 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45613 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53412 2
Россия - УФО - Челябинская область 1381 2
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 94 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Игора 5 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3186 1
Япония 13533 1
Россия - УФО - Свердловская область 1722 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3240 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 948 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2936 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 643 1
Россия - УФО - Тюменская область 1251 1
Россия - СФО - Кемеровская область 982 1
Россия - УФО - Курганская область 578 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 116 1
Европа 24618 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 446 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1643 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3170 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54884 8
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1392 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20319 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31783 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4236 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51161 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10226 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6321 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6077 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1328 3
Национальный проект 368 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6222 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2259 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15057 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8346 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6341 2
Паспорт - Паспортные данные 2724 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8516 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1162 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1809 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8230 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1555 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4322 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3762 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8897 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 657 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6242 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6654 2
ЕАЭС - Цифровая повестка Евразийского союза - Цифровая повестка Евразийского экономического союза 9 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4933 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2787 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10509 1
ЛК РФ - Лесной кодекс Российской Федерации 9 1
Английский язык 6868 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 415 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 741 1
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 49 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1070 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 302 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 16 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 44 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1211 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403520, в очереди разбора - 733563.
Создано именных указателей - 186245.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

