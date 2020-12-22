Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мобильный клиент
аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств
Публикаций - 64, упоминаний - 70
Мобильный клиент упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Геклер Алена 28 1
|Санадзе Георгий 16 1
|Бочкарев Сергей 17 1
|Овсянников Андрей 15 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 353 1
|Мурадян Артур 17 1
|Серебряков Андрей 2 1
|Ковалев Виктор 36 1
|Астахов Константин 23 1
|Достов Виктор 22 1
|Николаева Наталья 21 1
|Климов Евгений 16 1
|Белов Юрий 12 1
|Гринкевич Сергей 7 1
|Чичеткин Владимир 6 1
|Ожигов Виталий 5 1
|Адрианов Сергей 5 1
|Дроздов Егор 5 1
|Григорьев Михаил 1 1
|Лупий Андрей 1 1
|Кохан Владимир 9 1
|Таванчев Сергей 1 1
|Репников Олег 1 1
|Матвеев Артем 2 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 1
|Колесов Александр 20 1
|Прохоров Фёдор 81 1
|Путин Владимир 2450 1
|Шушкин Дмитрий 93 1
|Баженов Александр 1 1
|Зотов Алексей 26 1
|Ходырев Владимир 7 1
|Миронова Сабрина 5 1
|Слабаков Денис 3 1
|Андреев Артем 7 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2721 2
|Gartner 3208 2
|Juniper Research 423 1
|Forrester Research 789 1
|RAEX - Эксперт РА 67 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170254, в очереди разбора - 1014523.
Создано именных указателей - 65334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170254, в очереди разбора - 1014523.
Создано именных указателей - 65334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru