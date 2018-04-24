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Мобильный клиент аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|24.04.2018
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Маркетплейс бетонных производств Orlan System выпустил мобильный клиент
лнительно защитит поставщиков и покупателей и сделает процесс закупки и поставки строительных материалов еще более динамичным и прозрачным. По словам коммерческого директора проекта Сергея Таванчева, мобильный клиент платформы Orlan System ориентирован на две категории пользователей. Бетонные производства любого размера могут получать заказы на поставку бетонной смеси по модели UBER-коммуни
|24.11.2016
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Traft выпустил мобильный клиент для SRM-системы Traft-OnLine
ствами на операционных системах iOS (Apple) и Android, программа доступна для бесплатного скачивания в магазинах AppStore и Google Play.По словам финансового директора компании Traft Артура Мурадяна, мобильный клиент Traft-OnLine ориентирован на две категории пользователей. Водители и частные грузоперевозчики с помощью мобильного приложения могут получать заказы на перевозку по модели UBER-
|07.09.2015
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HP анонсировала новый мобильный тонкий клиент mt42
Компания HP представила компактный производительный мобильный тонкий клиент mt42. Как сообщили CNews в HP, вес новинки составляет всего 1,5 кг, а толщина — 1,88 см. Клиент оснащен 4-ядерным процессором AMD с тактовой частотой 3,0 ГГц. Он на 10%
|04.08.2015
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BSS обновила «Универсальный Мобильный Клиент»
Компания BSS выпустила обновление системы «Универсальный Мобильный Клиент» v. 1.2. Как сообщили CNews в BSS, это полнофункциональное мобильное решение для организации мобильного банкинга для розничных клиентов банка с использованием мобильных платфор
|21.10.2013
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Mail.Ru выпустила универсальный мобильный клиент для почтовых сервисов
приложения «Почты Mail.Ru» для iPhone и Android-смартфонов можно работать не только с «родными» почтовыми ящиками, но и с аккаунтами других популярных почтовых служб. После добавления новых ящиков в мобильный клиент переключаться между ними можно одним кликом. Корреспонденция полностью синхронизируется: все входящие и исходящие письма будут доступны как в интерфейсе приложения, так и на др
|14.01.2013
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ВТБ запустил «Мобильный клиент»
Банк ВТБ сообщил о запуске приложения «Мобильный клиент», которое позволяет руководителям компаний, финансовым директорам и казначеям компаний в режиме онлайн следить за счетами компании и просматривать детальную информацию по всем
|24.05.2012
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Cognitive Technologies протестировала мобильный клиент Е1 на поезде «Сапсан»
рия (для равных условий необходимо было вводить один и тот же комментарий). Таким образом, общее количество согласованных за поездку документов оказалось достаточно высоко. Тестирование показало, что мобильный клиент «Е1 Евфрат» позволяет не отрываться от управления бизнесом в любое время и в любом месте, заключили в Cognitive Technologies. Отметим, что мобильный клиент «Е1 Евфрат» о
|07.02.2012
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Cognitive Technologies выпустила мобильный клиент для «Е1 Евфрат»
ies. Таким образом, воспользоваться функциями мобильного клиента «Е1 Евфрат» возможно не только на iPad, но и на любом мобильном устройстве — от планшетных компьютеров до смартфонов. Главным образом, мобильный клиент ориентирован на топ-менеджеров и руководителей структурных подразделений коммерческих компаний и государственных организаций, которые значительную часть рабочего времени могут
|16.09.2010
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Мобильный клиент Junos Pulse App для удаленного доступа к корпоративным сетям с iPhone и iPod touch теперь можно скачать в App Store
сетям с iPhone, в сочетании с приложениями SSL VPN серии SA компании Juniper, позволит пользователям получать постоянный доступ с iPhone и iPod touch к любым корпоративным ресурсам. Junos Pulse App – мобильный клиент для безопасного удаленного доступа, который позволяет компаниям предоставить конечным пользователям защищенное подключение к корпоративным ресурсам, при этом обеспечивая соотве
|17.09.2009
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Вышел мобильный клиент для «Яндекс.Почты»
«Яндекс» выпустил новый мобильный клиент для «Яндекс.Почты». Теперь, даже когда рядом нет компьютера, пользователям доступны все важные возможности обычной почты. В мобильном клиенте есть адресная книга и все папки, к
|30.06.2008
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У "Почты@Mail.Ru" появился мобильный клиент
Компания Mail.Ru разработала мобильный клиент для своего почтового сервиса – «Мобильный почтальон». Теперь каждый владелец сотового телефона, КПК или коммуникатора с поддержкой Java может везде пользоваться почтовым сервис
Мобильный клиент и организации, системы, технологии, персоны:
|Орлик Сергей 83 5
|Лосев Сергей 46 4
|Батанов Эдуард 20 4
|Тен Антон 46 4
|Макаров Станислав 118 3
|Астахов Константин 23 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
|Абакумов Евгений 227 3
|Малков Артемий 10 3
|Левиков Антон 69 2
|Врацкий Андрей 175 2
|Шикинов Александр 28 2
|Демидов Михаил 134 2
|Ипатов Вадим 84 2
|Осокина Полина 25 2
|Галимов Максим 33 2
|Ласкин Иван 13 2
|Гринкевич Сергей 8 2
|Дроздов Егор 5 2
|Савельев Кирилл 3 2
|Koslowski Thilo - Козловски Тило 4 2
|Груман Гален 2 2
|Эйгес Павел 108 2
|Арефьев Андрей 72 2
|Гутин Александр 21 2
|Родионов Александр 31 2
|Подбуцкий Георгий 44 2
|Романов Роман 52 2
|Аз-Зари Хусейн 25 2
|Лившиц Дмитрий 23 2
|Кирьянова Александра 169 2
|Зотов Алексей 69 2
|Мельников Алексей 74 2
|Потапенко Михаил 45 2
|Ходырев Владимир 7 2
|Бейлезон Олег 32 2
|Макарьин Сергей 33 2
|Зайчиков Илья 20 2
|Пронин Вячеслав 2 2
|Достов Виктор 26 2
|Мобильные системы 118 2
|InfoWorld 56 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|Vnunet 224 1
|Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 1
|WikiLeaks 120 1
|ZDnet 663 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|За Телеком - telegram-канал 42 1
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