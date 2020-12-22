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Мобильный клиент
аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств



22.12.2020 Мониторинг сети: зачем он нужен, какое выбрать решение и сколько это стоит 1
08.12.2020 Тысячи салонов «Билайна» внедряют «1С» 1
07.12.2020 Салоны сотовой связи «Билайн» переходят на новый формат обслуживания 1
09.09.2020 Google удалила из магазина приложений старейший почтовый клиент 1
27.04.2020 Как выстраивать коммуникации между сотрудниками на удаленке 1
24.09.2019 Российская EMM-платформа Safephone признана совместимой с Samsung Knox 1
19.06.2019 HP выпустила линейку бизнес-ноутбуков, в которой нет ни одного процессора Intel. Фото 2
20.05.2019 «Интерпроком» выпустила новую версию СЭД «Эскадо» 1
29.01.2019 На российской мобильной ОС заработала отечественная СЭД 1
21.01.2019 Navicon модернизировала учет для поставщика BSS-решений Nexign 1
11.01.2019 Интеллектуальная платформа Abbyy Flexicapture научилась понимать тексты на естественном языке 1
06.12.2018 Группа «Акрон» перешла на бизнес-ориентированную модель управления ИТ 1
24.04.2018 Маркетплейс бетонных производств Orlan System выпустил мобильный клиент 1
17.10.2017 Avaya объявила о новом рекорде по количеству подключений платформы Avaya IP Office 1
07.06.2017 «Ростелеком» впервые в ЮГРЕ представил единую геоинформационную систему «РусГИС» 1
24.11.2016 Traft выпустил мобильный клиент для SRM-системы Traft-OnLine 1
14.11.2016 BSS представила новый функционал и перспективы развития систем ДБО для юрлиц 1
27.07.2016 «Диджитал Дизайн» модернизировал СЭД для ФОМС 1
03.03.2016 Xerox выпустила новые версии Digital Alternatives и DocuShare 1
04.08.2015 BSS обновила «Универсальный Мобильный Клиент» 1
23.07.2015 АПКШ «Континент» 3.7 совместим с ВКС-системой Spirit VideoMost 1
11.06.2015 Подборка свежих приложений для Windows Phone: для любителей кино 1
04.06.2015 Acronis представила новое решение для интеграции Mac-устройств в корпоративную Windows-среду 1
23.04.2015 У «Почты России» появились первые законченные проекты на СПО 1
16.03.2015 Вышло обновление для мобильного Android-приложения Directum Jazz 1
27.01.2015 Российское подразделение Paulig Group выбрало Microsoft Dynamics CRM Online 2013 1
20.11.2014 «Промсвязьбанк» внедрил мобильную систему мониторинга бизнес-показателей на базе SAP Business Objects 1
04.09.2014 Вышла новая редакция системы «1С:Инвентаризация и управление имуществом» 1
28.08.2014 Directum Jazz — новое Android-приложение для работы с документами 1
11.08.2014 Большой ликбез по облачным хранилищам: от Dropbox до Китая 1
27.06.2014 Wi-Fi разгружает сотовые сети 1
02.04.2014 Выручка «Аскон» по итогам 2013 г. составила 983 млн руб. 1
14.02.2014 BSS представила альтернативу SMS-сообщениям: новый сервис финансовых уведомлений 1
22.01.2014 Владельцы малого бизнеса готовы сменить банк ради мобильного банкинга 1
27.12.2013 Что требуется корпоративным пользователям планшетов 1
23.10.2013 Андрей Смальков - В ближайшие годы системы видеоконференцсвязи будут внедряться комплексно и повсеместно   1
21.10.2013 Mail.Ru выпустила универсальный мобильный клиент для почтовых сервисов 1
29.09.2013 Wi-Fi в парках: секреты внедрения технологии 1
24.09.2013 Acronis обновила свое решение для управления файлами на мобильных устройствах mobilEcho 1
24.09.2013 Мобильный АРМ для iPad от ЭОС работает с ЭЦП на любой версии iOS 1

Публикаций - 64, упоминаний - 70

Мобильный клиент упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 9548 11
Microsoft Corporation 21222 10
Apple Inc 10203 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 430 6
5217 5
Yandex - Яндекс 4674 4
IBM - International Business Machines Corp 8729 3
Meta - Facebook 4149 3
VMware 1982 2
VK - Mail.ru Group 2876 2
Элвис-Плюс - Элвис+ 124 2
Motorola Solutions 102 2
Крок - Croc 1578 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 480 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7549 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3773 1
Naumen - Наумен 438 1
Acronis - Акронис 409 1
Код Безопасности 401 1
VideoMost - ВидеоМост 202 1
Riverbed Technology 108 1
Xerox 1051 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision CIS 254 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7866 1
GitHub 456 1
Xiaomi 1005 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 977 1
Программный продукт ГК 1399 1
СТТ - Связь Сервис Телекоммуникации 4 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6251 1
Huawei 3020 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 954 1
Корус Консалтинг ГК 996 1
Twitter 2307 1
Fortnite 50 1
Epic Games 128 1
Xerox - Ксерокс Россия 143 1
Verizon 831 1
Axelot - Акселот 96 1
1С-Рарус 699 1
Почта России ПАО 1806 2
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 2
СКБ-банк 94 2
ПСБ - Промсвязьбанк 639 2
Связной ГК 1095 2
Альфа-Банк 1328 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1969 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1633 1
Абсолют Банк 106 1
EPIC Telecom Invest 143 1
Акрон ГК - Akron Holding 25 1
Traft - Трафт 23 1
Иркутскэнерго ПАО 45 1
РЖД - Российские железные дороги 1350 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 128 1
Citibank - Ситибанк 250 1
Спортмастер 132 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 236 1
CyberPlat - КиберПлат 339 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 87 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 51 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4905 1
HeadHunter Group - HH Group 389 1
Роснефть НК 420 1
Аэрофлот 618 1
Газпром ПАО 832 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2375 2
Роснано 623 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 848 1
Федеральное казначейство России 1016 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2433 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2044 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1149 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
TCG - Trusted Computing Group 16 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 2647 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12408 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1974 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10161 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1071 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6695 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1487 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4047 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2745 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2550 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1682 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 749 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 16860 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 497 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 3453 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3651 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5736 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4179 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 2372 2
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 18 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 786 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 486 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8959 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3560 2
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 19 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 223 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 650 1
Мобильное приложение - Mobile app 2292 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3532 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1105 1
Customize - Кастомизация - Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий 45 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 245 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2308 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1686 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 210 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 116 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 548 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1086 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 684 1
Google Android 11590 24
Apple iOS 6254 21
BSS BS-Client ДБО 130 7
Apple iPad 3554 7
Microsoft Office 3035 7
Google Play - Google Store - Android Market 2650 6
Microsoft Windows 10 10217 5
Apple - App Store 2362 4
Microsoft Windows Phone OS 1535 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1284 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2521 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 425 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1475 2
BSS CORREQTS Corporate 43 2
Java - Язык программирования 2447 2
Apple macOS X - Rhapsody 1434 2
Linux OS 7304 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2110 2
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 57 2
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 29 1
Apache Cassandra 34 1
Directum Jazz 27 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 255 1
UniCredit Mobile 16 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5887 1
Traft-Online - система управления грузоперевозками 16 1
Google App Engine 34 1
Unify OpenScape Voice 20 1
Directum Solo 35 1
Unify OpenScape Web Collaboration - ВКС 4 1
Unify OpenScape - Коммуникационное решение 12 1
Microsoft Dynamics CRM 519 1
Google Material Design - Google Material UI - стиль графического дизайна интерфейсов программного обеспечения и приложений 39 1
Unify OpenScape Contact Center 3 1
Naumen Service Desk 126 1
Unify OpenScape UC Application 5 1
Apple Safari - Браузер 729 1
UniCredit Enter 17 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 122 1
iDecide Documents 19 1
Геклер Алена 28 1
Санадзе Георгий 16 1
Бочкарев Сергей 17 1
Овсянников Андрей 15 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 353 1
Мурадян Артур 17 1
Серебряков Андрей 2 1
Ковалев Виктор 36 1
Астахов Константин 23 1
Достов Виктор 22 1
Николаева Наталья 21 1
Климов Евгений 16 1
Белов Юрий 12 1
Гринкевич Сергей 7 1
Чичеткин Владимир 6 1
Ожигов Виталий 5 1
Адрианов Сергей 5 1
Дроздов Егор 5 1
Григорьев Михаил 1 1
Лупий Андрей 1 1
Кохан Владимир 9 1
Таванчев Сергей 1 1
Репников Олег 1 1
Матвеев Артем 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 1
Колесов Александр 20 1
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Путин Владимир 2450 1
Шушкин Дмитрий 93 1
Баженов Александр 1 1
Зотов Алексей 26 1
Ходырев Владимир 7 1
Миронова Сабрина 5 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28167 5
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11692 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11318 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9822 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11738 2
Украина 5586 2
Евразия 236 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 269 1
Европа 7630 1
Финляндия - Финляндская Республика 1651 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 339 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 800 1
Прибалтика - Балтия 1200 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4219 1
Азия - Азиатский регион 3205 1
Ближний Восток 2503 1
Казахстан - Республика 4164 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5085 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4931 1
Русский язык 2180 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1279 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 61 1
Английский язык 439 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 2721 2
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Forrester Research 789 1
RAEX - Эксперт РА 67 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170254, в очереди разбора - 1014523.
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