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Мобильный клиент аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.04.2018 Маркетплейс бетонных производств Orlan System выпустил мобильный клиент

лнительно защитит поставщиков и покупателей и сделает процесс закупки и поставки строительных материалов еще более динамичным и прозрачным. По словам коммерческого директора проекта Сергея Таванчева, мобильный клиент платформы Orlan System ориентирован на две категории пользователей. Бетонные производства любого размера могут получать заказы на поставку бетонной смеси по модели UBER-коммуни
24.11.2016 Traft выпустил мобильный клиент для SRM-системы Traft-OnLine

ствами на операционных системах iOS (Apple) и Android, программа доступна для бесплатного скачивания в магазинах AppStore и Google Play.По словам финансового директора компании Traft Артура Мурадяна, мобильный клиент Traft-OnLine ориентирован на две категории пользователей. Водители и частные грузоперевозчики с помощью мобильного приложения могут получать заказы на перевозку по модели UBER-
07.09.2015 HP анонсировала новый мобильный тонкий клиент mt42

Компания HP представила компактный производительный мобильный тонкий клиент mt42. Как сообщили CNews в HP, вес новинки составляет всего 1,5 кг, а толщина — 1,88 см. Клиент оснащен 4-ядерным процессором AMD с тактовой частотой 3,0 ГГц. Он на 10%

04.08.2015 BSS обновила «Универсальный Мобильный Клиент»

Компания BSS выпустила обновление системы «Универсальный Мобильный Клиент» v. 1.2. Как сообщили CNews в BSS, это полнофункциональное мобильное решение для организации мобильного банкинга для розничных клиентов банка с использованием мобильных платфор
21.10.2013 Mail.Ru выпустила универсальный мобильный клиент для почтовых сервисов

приложения «Почты Mail.Ru» для iPhone и Android-смартфонов можно работать не только с «родными» почтовыми ящиками, но и с аккаунтами других популярных почтовых служб. После добавления новых ящиков в мобильный клиент переключаться между ними можно одним кликом. Корреспонденция полностью синхронизируется: все входящие и исходящие письма будут доступны как в интерфейсе приложения, так и на др
14.01.2013 ВТБ запустил «Мобильный клиент»

Банк ВТБ сообщил о запуске приложения «Мобильный клиент», которое позволяет руководителям компаний, финансовым директорам и казначеям компаний в режиме онлайн следить за счетами компании и просматривать детальную информацию по всем

24.05.2012 Cognitive Technologies протестировала мобильный клиент Е1 на поезде «Сапсан»

рия (для равных условий необходимо было вводить один и тот же комментарий). Таким образом, общее количество согласованных за поездку документов оказалось достаточно высоко. Тестирование показало, что мобильный клиент «Е1 Евфрат» позволяет не отрываться от управления бизнесом в любое время и в любом месте, заключили в Cognitive Technologies. Отметим, что мобильный клиент «Е1 Евфрат» о
07.02.2012 Cognitive Technologies выпустила мобильный клиент для «Е1 Евфрат»

ies. Таким образом, воспользоваться функциями мобильного клиента «Е1 Евфрат» возможно не только на iPad, но и на любом мобильном устройстве — от планшетных компьютеров до смартфонов. Главным образом, мобильный клиент ориентирован на топ-менеджеров и руководителей структурных подразделений коммерческих компаний и государственных организаций, которые значительную часть рабочего времени могут

16.09.2010 Мобильный клиент Junos Pulse App для удаленного доступа к корпоративным сетям с iPhone и iPod touch теперь можно скачать в App Store

сетям с iPhone, в сочетании с приложениями SSL VPN серии SA компании Juniper, позволит пользователям получать постоянный доступ с iPhone и iPod touch к любым корпоративным ресурсам. Junos Pulse App – мобильный клиент для безопасного удаленного доступа, который позволяет компаниям предоставить конечным пользователям защищенное подключение к корпоративным ресурсам, при этом обеспечивая соотве
17.09.2009 Вышел мобильный клиент для «Яндекс.Почты»

«Яндекс» выпустил новый мобильный клиент для «Яндекс.Почты». Теперь, даже когда рядом нет компьютера, пользователям доступны все важные возможности обычной почты. В мобильном клиенте есть адресная книга и все папки, к
30.06.2008 У "Почты@Mail.Ru" появился мобильный клиент

Компания Mail.Ru разработала мобильный клиент для своего почтового сервиса – «Мобильный почтальон». Теперь каждый владелец сотового телефона, КПК или коммуникатора с поддержкой Java может везде пользоваться почтовым сервис

Публикаций - 186, упоминаний - 187

Мобильный клиент и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 27
Apple Inc 13156 21
9594 17
Google LLC 12690 17
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 14
Directum - Директум 1268 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
SAP SE 5601 9
Telegram Group 2940 9
Ростелеком 10948 8
Broadcom - VMware 2610 8
Cisco Systems 5372 8
Yandex - Яндекс 9216 8
Docsvision - ДоксВижн 1060 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 8
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Oracle Corporation 7074 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 7
Citrix Systems 868 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 6
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 6
Стриго Кэпитал - Авроид - Avroid 34 5
Softline - Софтлайн 3743 5
HP Inc. 5883 5
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Крок - Croc 1964 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 5
Dropbox 527 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 5
InterTrust - ИнтерТраст 336 5
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Почта России ПАО 2370 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Газпром ПАО 1493 3
Связной ГК 1401 3
Альфа-Банк 1979 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Газпром нефть 725 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Новард УК - Novard 73 2
Татфондбанк АИКБ 81 2
Honda - Acura 19 2
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Visa International 1993 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Ростех - Вертолеты России 180 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Абсолют Банк 249 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 2
Honda Motor Company - HND 240 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Федеральное казначейство России 1949 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 2
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
Правительство Челябинской области 78 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
Администрация городского округа Саранска 5 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 64
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 60
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 57
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 57
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 53
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 53
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 53
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 51
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 39
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 37
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 37
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 36
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 34
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 31
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 31
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 30
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 28
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 25
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 24
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 24
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 23
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 20
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 20
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 19
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 19
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 18
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 18
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 17
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 17
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 17
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 17
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 17
Google Android 15244 67
Apple iOS 8583 51
Apple iPad 4012 24
Microsoft Windows 16882 23
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 17
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 17
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 17
Microsoft Office 4170 15
Apple - App Store 3109 15
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 15
Linux OS 11533 14
BSS BS-Client ДБО 126 11
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 10
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 10
Oracle Java - язык программирования 3469 9
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 9
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 8
Microsoft Outlook 1506 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Nokia Symbian OS 1411 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 7
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 6
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - iDecide Documents 20 6
Много приложений - RuStore - Рустор 628 6
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 6
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 6
Haulmont - Тезис СЭД 99 5
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 5
Google Chrome - браузер 1701 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 5
Apple iPhone 6 4861 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 5
ЭОС АРМ руководителя 79 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Орлик Сергей 83 5
Лосев Сергей 46 4
Батанов Эдуард 20 4
Тен Антон 46 4
Макаров Станислав 118 3
Астахов Константин 23 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Абакумов Евгений 227 3
Малков Артемий 10 3
Левиков Антон 69 2
Врацкий Андрей 175 2
Шикинов Александр 28 2
Демидов Михаил 134 2
Ипатов Вадим 84 2
Осокина Полина 25 2
Галимов Максим 33 2
Ласкин Иван 13 2
Гринкевич Сергей 8 2
Дроздов Егор 5 2
Савельев Кирилл 3 2
Koslowski Thilo - Козловски Тило 4 2
Груман Гален 2 2
Эйгес Павел 108 2
Арефьев Андрей 72 2
Гутин Александр 21 2
Родионов Александр 31 2
Подбуцкий Георгий 44 2
Романов Роман 52 2
Аз-Зари Хусейн 25 2
Лившиц Дмитрий 23 2
Кирьянова Александра 169 2
Зотов Алексей 69 2
Мельников Алексей 74 2
Потапенко Михаил 45 2
Ходырев Владимир 7 2
Бейлезон Олег 32 2
Макарьин Сергей 33 2
Зайчиков Илья 20 2
Пронин Вячеслав 2 2
Достов Виктор 26 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 116
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 21
Европа 24964 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
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Африка - Африканский регион 3641 5
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Ближний Восток 3154 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
Казахстан - Республика 6048 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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