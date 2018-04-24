лнительно защитит поставщиков и покупателей и сделает процесс закупки и поставки строительных материалов еще более динамичным и прозрачным. По словам коммерческого директора проекта Сергея Таванчева, мобильный клиент платформы Orlan System ориентирован на две категории пользователей. Бетонные производства любого размера могут получать заказы на поставку бетонной смеси по модели UBER-коммуни

ствами на операционных системах iOS (Apple) и Android, программа доступна для бесплатного скачивания в магазинах AppStore и Google Play.По словам финансового директора компании Traft Артура Мурадяна, мобильный клиент Traft-OnLine ориентирован на две категории пользователей. Водители и частные грузоперевозчики с помощью мобильного приложения могут получать заказы на перевозку по модели UBER-

Компания HP представила компактный производительный мобильный тонкий клиент mt42. Как сообщили CNews в HP, вес новинки составляет всего 1,5 кг, а толщина — 1,88 см. Клиент оснащен 4-ядерным процессором AMD с тактовой частотой 3,0 ГГц. Он на 10%