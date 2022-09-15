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Аз-Зари Хусейн
СОБЫТИЯ
Публикаций - 25, упоминаний - 27
Аз-Зари Хусейн и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
|Бужов Фёдор 4 3
|Эйгес Павел 108 3
|Стариков Дмитрий 13 2
|Шварев Леонид 9 2
|Семчук Иван 12 2
|Бургардт Александр 13 1
|Крайнов Владислав 5 1
|Назаров Алексей 73 1
|Терновых Максим 4 1
|Здрок Михаил 1 1
|Козлов Михаил 182 1
|Давыдов Владимир 13 1
|Костин Дмитрий 9 1
|Петров Игорь 13 1
|Тарантасов Геннадий 16 1
|Ильницкий Иван 2 1
|Максименко Сергей 6 1
|Макаров Станислав 118 1
|Астахов Константин 23 1
|Полтев Сергей 17 1
|Мананникова Ольга 17 1
|Лилеев Петр 6 1
|Невзоров Андрей 4 1
|Сулейков Андрей 1 1
|Тропынин Игнат 1 1
|Балахонов Евгений 4 1
|Слепцов Иван 2 1
|Blessing Martin - Бисселинг Мартин 3 1
|Левенберг Илья 1 1
|Коновалов Роман 21 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Болышев Максим 16 1
|Гусев Дмитрий 92 1
|Макин Алексей 15 1
|Яппаров Тагир 110 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.