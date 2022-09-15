Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Аз-Зари Хусейн

СОБЫТИЯ


15.09.2022 Новая версия технологической платформы ОПТИМУМ поддерживает ОС «Аврора» 4.0 1
20.02.2021 Решение ИРЦЭ достигло 98% точности распознавания образов в мобильном устройстве 2
01.02.2021 Разработки ИРЦЭ включены в реестр российского ПО 1
08.12.2020 На Кировском заводе запустили мониторинг промышленного оборудования на базе ОС «Аврора» 1
07.12.2020 Система мониторинга оборудования «Оптимум» заработала на ОС «Аврора» 1
13.10.2020 На Кировском заводе представили систему мониторинга оборудования «Оптимум ИИ» 1
16.04.2020 ГК «Сидиси» разработала антикризисное решение для ритейла и дистрибьюторов 2
17.12.2019 Система распознавания образов от резидента «Сколково» включена в реестр отечественного ПО 1
13.09.2019 Резидент «Сколково» обеспечил Mars искусственным интеллектом 1
24.12.2018 «АйДи - Технологии управления» внедрит «Оптимум ММС» в CDC 1
06.04.2018 В России научились следить за непристегнутыми водителями с помощью интернета вещей 1
26.03.2018 Разработчиков обяжут писать ПО для российской мобильной ОС 1
10.02.2018 Oracle ограничила сотрудничество с российскими нефтегазовыми компаниями 1
26.05.2017 Бум мобильных приложений откладывается 1
17.05.2017 Хусейн Аз-зари - Интерес бизнеса к российскому рынку мобильной разработки растет 1
22.03.2017 «Корус Консалтинг» предложит своим клиентам WFM-систему от CDC 1
20.03.2017 CDC и «Открытая Мобильная Платформа» представили платформу для разработки мобильных решений на ОС Sailfish Mobile OS RUS 1
05.10.2016 «Бакка Софт» продолжит разработку мобильных приложений на платформе «Оптимум» 1
30.05.2016 Корпоративная мобильная разработка может быть эффективной: практика внедрений «Оптимум SDK» 1
11.02.2016 «Галактика» и CDC представили мобильное решение для автоматизации процессов ТОиР 1
09.04.2015 CDC и «ЭнергоДата» заключили партнерское соглашение в области разработок мобильных приложений для бизнеса 1
27.04.2012 Мобильные технологии необратимо трансформируют бизнес 1
06.06.2011 Android забирает у Windows Mobile российский рынок мерчендайзеров 1
15.07.2008 СНС освоила мобильную торговлю «Оптимум» 1

Публикаций - 25, упоминаний - 27

Аз-Зари Хусейн и организации, системы, технологии, персоны:

СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 17
ИРЦЭ - Институт развития цифровой экономики 10 8
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 5
ЦИПТ - Цифровые интеллектуальные промышленные технологии 4 3
SAP SE 5601 2
Microsoft Corporation 25775 2
Apple Inc 13156 2
Oracle Corporation 7074 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 85 2
Бакка Софт - Bacca 15 2
АйДи - Технологии управления - id2 70 2
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 55 1
Google LLC 12690 1
Agima.Mobile 8 1
Motorola Solutions 113 1
Touch Instinct - Тачин 17 1
ПравоТех АО - Pravo.Tech - ранее Право.ру АО 25 1
ST - Системные технологии 74 1
Астерос Консалтинг 65 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
E-Ten Information Systems 119 1
Motorola Inc 1156 1
ЭнергоДата - EnergoData 21 1
Агент Плюс 8 1
Samsung Electronics 11065 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
9594 1
INOI - ИНОЙ 51 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
Крок - Croc 1964 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
Lenovo Motorola 3566 1
Salesforce 498 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 1
1С-Рарус 982 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 3
Кировский завод 37 3
Mars Kazakhstan 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 2
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 2
Mars Incorporated 16 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 1
ОЗБТ им. В. В. Воровского - Объединенные заводы буровой техники имени В. В. Воровского 2 1
Кировский завод - Петросталь - Металлургический завод 2 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Киров-Энергомаш Завод 2 1
Комплето Маркетинговая группа 3 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Почта России ПАО 2370 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Альфа-Банк 1979 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Деловые Линии ГК 93 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Конституционный суд РФ 112 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 6
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 708 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 2
B2E - Business-to-employee - Бизнес-Сотрудник - Корпоративная система электронного бизнеса 32 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 186 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 2
Торговля - RetailTech - Мобильная торговля - Мобильные продажи 134 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
Google Android 15244 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 7
Apple iOS 8583 6
СиДиСи Оптимум АСУМТ - Оптимум АСУ мобильной торговли - СиДиСи Оптимум Мобильная касса - Оптимум ДП - Автоматизированная система управления мобильной торговлей - СиДиСи ОПТИМУМ БестШоп - CDC OPTIMUM BestShop 71 5
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 5
СиДиСи Оптимум ГИС - СиДиСи Оптимум Географическая Информационная Система - СиДиСи Оптимум Смарт Курьер 13 4
Microsoft Windows 16882 4
ИРЦЭ - Optimum SkyNet Engine for Retail - Оптимум СкайНет Энжн 4 3
СиДиСи Оптимум ММС - СиДиСи Оптимум Мобильный Мониторинг и Сервис 3 2
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
Киберника Сибрус - мессенджер 29 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 33 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
ЭОС АРМ руководителя 79 1
Jolla C - Jolla Community Edition - смартфон 6 1
Jala Accione - cмартфоны 4 1
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 1
Галактика Mobile 3 1
E-Ten glofiish - джойстик 93 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
СиДиСи Оптимум MEAP 1 1
Microsoft Windows Mobile 5 193 1
ST - Мобильная Торговля 22 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 10 1938 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 30 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1
InfoTeCS - ViPNet Client 122 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 1
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 41 1
Бужов Фёдор 4 3
Эйгес Павел 108 3
Стариков Дмитрий 13 2
Шварев Леонид 9 2
Семчук Иван 12 2
Бургардт Александр 13 1
Крайнов Владислав 5 1
Назаров Алексей 73 1
Терновых Максим 4 1
Здрок Михаил 1 1
Козлов Михаил 182 1
Давыдов Владимир 13 1
Костин Дмитрий 9 1
Петров Игорь 13 1
Тарантасов Геннадий 16 1
Ильницкий Иван 2 1
Максименко Сергей 6 1
Макаров Станислав 118 1
Астахов Константин 23 1
Полтев Сергей 17 1
Мананникова Ольга 17 1
Лилеев Петр 6 1
Невзоров Андрей 4 1
Сулейков Андрей 1 1
Тропынин Игнат 1 1
Балахонов Евгений 4 1
Слепцов Иван 2 1
Blessing Martin - Бисселинг Мартин 3 1
Левенберг Илья 1 1
Коновалов Роман 21 1
Никифоров Николай 1138 1
Болышев Максим 16 1
Гусев Дмитрий 92 1
Макин Алексей 15 1
Яппаров Тагир 110 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 22
Беларусь - Белоруссия 6289 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Казахстан - Республика 6048 3
Армения - Республика 2449 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Узбекистан - Республика 2005 3
Грузия 1332 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 3
Монголия 382 3
Молдавия - Республика Молдова 738 3
Туркмения - Туркменистан 456 3
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Таджикистан - Республика 953 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 380 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 272 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
IDC - International Data Corporation 4975 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще