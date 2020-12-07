На Кировском заводе запустили мониторинг промышленного оборудования на базе ОС «Аврора»

Российская система мониторинга производственного оборудования «Оптимум» заработала на базе мобильных устройств на российской операционной системе «Аврора». Это позволит внедрять систему на промышленных предприятиях, являющихся объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Российское решение для промышленности

Компания «Цифровые интеллектуальные промышленные технологии» разработала систему мониторинга производственного оборудования (СМПО) «Оптимум». Система определяет основные состояния: сколько времени станок работал под нагрузкой и по каким причинам находился в простое. Первый показатель снимается автоматически с помощью токовых датчиков. Данные с датчиков передаются по беспроводному каналу связи. Информацию о причинах простоя вводит оператор станка, используя мобильное приложение на устройствах с операционной системой «Аврора».

«Эти два параметра позволяют получить 80% экономического эффекта от внедрения подобного рода систем, — отмечает Федор Бужов, коммерческий директор компании «Цифровые интеллектуальные промышленные технологии». — Для внедрения системы не требуется прокладки дополнительных проводов, глубинных изменений процессов, длительного обучения персонала. Целый цех можно подключить к системе мониторинга за несколько дней без дополнительных затрат на инфраструктуру, а первые результаты будут заметны уже через две недели».

Создатели системы

«Цифровые интеллектуальные промышленные технологии» — совместное предприятие Кировского завода и резидента «Сколково» Института развития цифровой экономики (ИРЦЭ). Компания занимается развитием программных продуктов, направленных на повышение эффективности производственных процессов и рост производительности труда.

На Кировском заводе запустили мониторинг промышленного оборудования на базе ОС «Аврора»

«Управлять эффективностью оборудования можно, только ее измерив, — считает Хусейн Аз-зари, генеральный директор ИРЦЭ. — Информация о реальной загрузке станков и потенциале ее увеличения — источник прибыли без дополнительных инвестиций в производство. СМПО «Оптимум» — это незаменимый инструмент для принятия решений о расширении производственных мощностей, который позволит оптимизировать, по опыту внедрения системы на Кировском заводе, до 10% инвестиционного бюджета. Благодаря интеграции системы с ОС «Аврора», повысить эффективность производственных процессов смогут предприятия из числа объектов критической инфраструктуры — оборонной, ракетно-космической, металлургической, горнодобывающей, химической промышленности».

Мобильная операционная система «Аврора» для смартфонов и планшетов, разработанная компанией «Открытая мобильная платформа», имеет сертификаты ФСБ России по уровню защиты информации от несанкционированного доступа класса АК2 и ФСТЭК России на соответствие требованиям профиля защиты операционных систем типа «А» 4 класса защиты и по 4 уровню доверия. Аврора содержит встроенное средство криптографической защиты информации «Следопыт SSL», сертифицированное ФСБ России по классу КС2. Это значит, что она может использоваться в государственных информационных системах.

Первая российская мобильная операционная система «Аврора» позволяет создавать доверенные решения для государственных структур и коммерческих организаций

«Первая российская мобильная операционная система «Аврора» позволяет создавать доверенные решения для государственных структур и коммерческих организаций, — говорит Леонид Шварев, директор по отраслевым решениям «Открытая мобильная платформа». — «Аврора» включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и ее использование позволяет минимизировать риски утечки или компрометации информации, которые возможны при использовании мобильных устройств, работающих под управлением ОС, не прошедших сертификацию».