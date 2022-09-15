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Новая версия технологической платформы ОПТИМУМ поддерживает ОС «Аврора» 4.0

Группа компаний «СиДиСи» выпустила новую версию технологической платформы ОПТИМУМ (5.LA), в которую включены инструменты для быстрой разработки мобильных решений на российской операционной системе «Аврора» 4.0. Благодаря платформе разработчики могут сэкономить до 80% трудозатрат на создании мобильных приложений, в которых используется архитектура «клиент-сервер». Об этом CNews сообщили представители ОМП.

В платформе есть все необходимые компоненты для разработки клиентских B2B-решений, включая Центр управления, сервисы синхронизации и обмена данными с СУБД PostgreSQL, MS SQL, MySQL, Oracle, плагины для работы с источниками данных, плагины аутентификации, мобильные библиотеки для ОС «Аврора», Android, iOS. В проекте платформы создается кэширующая (промежуточная) база данных PostgreSQL / PostgreSQL PRO (или MS SQL Server). Разработчику остается только спроектировать бизнес-логику и интерфейс мобильного приложения — теперь и для ОС «Аврора» 4.0.

«На платформе ОПТИМУМ разработаны комплексные решения для управления мобильными сотрудниками (ОПТИМУМ СУМС, система оперативного управления работами, СОУР) и мониторинга промышленного оборудования (СИМО ОПТИМУМ ИИ), — сказал Хусейн Аз-зари, председатель совета директоров ГК «СиДиСи». — Следуя политике импортозамещения, мы адаптировали наши мобильные приложения для работы на устройствах с защищенной операционной системой ОС “Аврора” 4.0. Наши решения используются на объектах критической инфраструктуры, включая энергетические, машиностроительные предприятия, ОПК и др.».

«Сегодня компаниям и организациям как никогда важно обеспечить быстрый переход информационных систем с зарубежных мобильных платформ, а также оперативно строить доверенную корпоративную мобильную инфраструктуру там, где до этого цифровизации не было, — отметил генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес. — Решение “СиДиСи” на платформе “Аврора” позволяет быстро создавать приложения, требующие интеграции с корпоративными системами, что существенно ускоряет внедрение как для системных интеграторов, так и для их заказчиков».

Операционная система «Аврора», технологическая платформа ОПТИМУМ и решения на ее основе включены в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

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Группа компаний «СиДиСи» – российский разработчик и интегратор с 1995 г. Создает высоконагруженные программные системы с применением мобильных устройств на базе ОС «Аврора», Android, iOS, технологий промышленного интернета вещей и искусственного интеллекта (машинного обучения). Программное обеспечение предназначено для автоматизации таких бизнес-процессов, как техническое обслуживание и ремонт оборудования (ТОиР), мониторинг промышленного оборудования и основных производственных активов предприятия, распознавание и анализ изображений с использованием искусственного интеллекта, планирование маршрутов и спутниковый мониторинг транспорта и персонала, мобильная торговля. Все решения созданы на базе собственной цифровой технологической платформы ОПТИМУМ. 32 программных продукта включены в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам.

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