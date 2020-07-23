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СиДиСи ГК
CDC
Центр Корпоративных Разработок


23.07.2020 ГК «Сидиси» вошла в ТОП-10 мобильных разработчиков России 3
17.06.2020 20 московских компаний запустят продажи за рубежом при поддержке МЭЦ и «Акселератора ФРИИ» 1
16.06.2020 «Сидиси» и «Эдит Про» расширят штат специалистов «1С» за счет студентов 2
16.04.2020 ГК «Сидиси» разработала антикризисное решение для ритейла и дистрибьюторов 2
13.04.2020 «Сидиси» автоматизировала мерчендайзинг GD Group 4
18.03.2020 Тренд на импортозамещение средствами «1С» вышел за пределы Москвы 7
19.02.2020 ГК «Сидиси» выходит на рынок 1С, выкупив долю в «Эдит про» 5
13.12.2019 ГК «СиДиСи» расширила «мобилизацию» курьеров Pony Express 4
02.12.2019 Специалисты «Сидиси» получили сертификаты разработчиков на ОС «Аврора» 3
08.07.2019 Выручка лидеров мобильной разработки выросла на 17% 1
24.12.2018 «АйДи - Технологии управления» внедрит «Оптимум ММС» в CDC 8
30.11.2018 На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место 1
06.06.2018 Вышел рейтинг крупнейших разработчиков мобильного ПО CNewsMobile 1
01.06.2018 Мобильные разработчики увеличили оборот на миллиард 1
06.04.2018 В России научились следить за непристегнутыми водителями с помощью интернета вещей 2
26.03.2018 Разработчиков обяжут писать ПО для российской мобильной ОС 2
16.11.2017 «Атол» и 2can представили компактное решение для мобильной торговли 1
29.06.2017 BASYS и «СиДиСи» представили ПО для автоматизации торгового маркетинга, продаж и инвестиций 2
02.06.2017 Опубликован рейтинг CNews «Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2016» 1
31.05.2017 Темпы роста доходов ИТ-компаний на российском рынке мобильной разработки удвоились 1
26.05.2017 Бум мобильных приложений откладывается 1
22.03.2017 «Корус Консалтинг» предложит своим клиентам WFM-систему от CDC 5
20.03.2017 CDC и «Открытая Мобильная Платформа» представили платформу для разработки мобильных решений на ОС Sailfish Mobile OS RUS 3
05.12.2016 Путина попросили создать в России Web 4.0 1
15.11.2016 Система OptiSystems Workforce Management Retail будет интегрирована с платформой «Оптимум» 3
05.10.2016 «Бакка Софт» продолжит разработку мобильных приложений на платформе «Оптимум» 3
01.06.2016 Исследование CNews: российский рынок мобильной разработки замедлился в 4,5 раза 1
31.05.2016 CNews Mobile 2016: Расчет на «вау-фичу» больше не работает 6
30.05.2016 Основные тренды рынка мобильных приложений для бизнеса: простота&функциональность 1
01.03.2016 Samsung Electronics в партнерстве с CDC упростила разработку приложений для ОС Tizen 2
11.02.2016 «Галактика» и CDC представили мобильное решение для автоматизации процессов ТОиР 5
27.04.2015 Maykor-GMCS и CDC договорились о партнерстве 4
09.04.2015 CDC и «ЭнергоДата» заключили партнерское соглашение в области разработок мобильных приложений для бизнеса 2
03.12.2014 Windows-планшеты для СМБ: просто, недорого, функционально 1
20.10.2014 ГИС помогают победить лихорадку Эбола 3
13.05.2014 Опубликован рейтинг российских разработчиков мобильных приложений 1
05.02.2014 Использование модулей сокращает стоимость владения ЦОДа на 13–18% 1
11.12.2013 Ключевые ИТ-проекты в авиаотрасли: фокус на клиенте 1
27.04.2012 Мобильные технологии необратимо трансформируют бизнес 1
14.07.2011 CDC внедрила систему мобильной торговли на базе Android 1

Публикаций - 54, упоминаний - 120

СиДиСи ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

InfoShell - ИнфоШелл 12 6
Крок 1221 5
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 4
АйТи 753 4
Эдит Про - Edit Pro 19 3
UseTech - Юзтех Интеграция 5 3
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 3
3779 3
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 6 3
RedMadRobot - Рэдмэдробот 45 3
Microsoft Corporation 11168 3
Agima.Mobile 6 2
SimbirSoft.Mobile 5 2
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 2
Samsung Electronics 5730 2
РТЛабс 145 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
Upwork 4 1
Нейроматик 1 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 1
Нейробудущее 1 1
НейроТех 1 1
AWG - АртВеб Групп 5 1
InSales 40 1
Нейропроект 1 1
Team Force - Тим Форс 8 1
Нейрософт 2 1
Смартфин - 2can&ibox 43 1
Seeneco - Синеко Информационные системы 9 1
Magora Systems - Магора 3 1
Нейроком 3 1
Trinity Digital 4 1
SmartPlayer - Смартплеер 4 1
E-Ten Information Systems 75 1
Инфогор 1 1
Инталев 169 1
65apps - 65 Гигабайт 1 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
SAP SE 3220 1
Почта России ПАО 1579 2
Pony Express 55 1
Альфа-Банк 1127 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Русфинанс Банк 34 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
GD Group - ГД Групп 1 1
Avineuro - Авинейро 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 10 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
Цифровая среда доверия - Доверенное информационное пространство 5 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 1
Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 3 1
МПКТ - Мобильный платежно-кассовый терминал 5 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
Google Android 10751 12
Apple iOS 5742 7
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 5
Microsoft Windows 10 6676 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Microsoft Windows 8 1228 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Linux OS 4276 2
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
INOI R - Серия смартфонов 19 2
Киберника Сибрус - мессенджер 26 2
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Jala Accione - cмартфоны 3 1
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 1
Jolla C - смартфон 3 1
ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 3 1
MONQ AIOps-платформа 4 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
СиДиСи Оптимум Смарт Курьер 1 1
СиДиСи Оптимум ММС 1 1
СиДиСи Оптимум ГИС 4 1
СиДиСи Оптимум АСУМТ 2 1
СиДиСи ОПТИМУМ БестШоп - CDC OPTIMUM BestShop 1 1
GMCS Платформа ВерЭкс (VerEx) 8 1
BlackView BV6000s - смартфон 7 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
Digital Design ИСКО Ареопад - Информационная система коллегиальных органов 5 1
INOI T - Серия смартфонов 7 1
IQReserve VALO Cloud 7 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Infotecs - ViPNet Client 53 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Коновалов Роман 20 5
Аз-Зари Хусейн 19 4
Кичко Дмитрий 18 3
Никифоров Николай 1126 2
Жихарев Евгений 3 2
Крайнов Владислав 5 2
Кузнецов Александр 75 2
Фурсин Алексей 100 1
Стариков Николай 1 1
Петров Игорь 5 1
Адылин Павел 16 1
Короткий Павел 3 1
Лазовская Анна 4 1
Венедиктова Мария 4 1
Порманчук Алексей 1 1
Школьников Борис 1 1
Мазин Вадим 1 1
Фомин Василий 1 1
Гудзь Всеволод 1 1
Ильницкий Иван 2 1
Гуриев Марат 10 1
Заединов Руслан 40 1
Вайсман Михаил 3 1
Терновых Максим 3 1
Симоненко Максим 1 1
Осеевский Михаил 221 1
Горячкин Алексей 6 1
Лившиц Дмитрий 15 1
Терехов Александр 13 1
Шашлов Дмитрий 3 1
Семчук Иван 11 1
Макин Алексей 10 1
Петерсон Дмитрий 7 1
Гусев Дмитрий 48 1
Эйгес Павел 66 1
Путин Владимир 1828 1
Сергунина Наталья 163 1
Носков Константин 202 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Россия - СФО - Новосибирск 1980 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 2
Россия - Амурская область 321 2
Россия - Краснодар 1041 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Россия - Томск 452 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
Россия - Калининград 675 1
Казахстан - Республика 2650 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Украина 3398 1
Европа 3788 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - Республика Карелия 305 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Саратовская область 346 1
Эстония - Эстонская Республика 420 1
Россия - Томская область 424 1
Россия - Саратов 410 1
Грузия 693 1
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - Краснодарский край 918 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Бельгия - Королевство 399 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 2
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 22 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 5 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767991, в очереди разбора - 671676.
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