Получите все материалы CNews по ключевому слову
СиДиСи ГК CDC Центр Корпоративных Разработок
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|14.01.2025
|
Arenadata Streaming: CDC «из коробки», многоуровневое хранение и новый сервис мониторинга
Arenadata обновила продукт для потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS). Новая версия получила функциональность захвата изменений данных (change data capture, CDC) и сервис мониторинга на базе Prometheus. Кроме того, теперь Arenadata Streaming поддерживает концепцию «многослойного» хранения Kafka Tiered Storage и протокол согласования Kafka Raft. Для
|02.02.2022
|
МТС втрое увеличила пропускную способность транспортной сети Московского региона с внедрением технологии CDC-F
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, в сотрудничестве с Nokia Corp. первой в России внедрила инновационную технологию CDC-F на ядре оптической транспортной сети в Московском регионе, благодаря чему втрое увеличилась пропускная способность транспортной инфраструктуры МТС и сократились задержки при передаче данн
|23.07.2020
|
ГК «Сидиси» вошла в ТОП-10 мобильных разработчиков России
ile: Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2019». Группа компаний «Сидиси» вошла в топ-10 разработчиков мобильных решений в России. В ежегодный рейтинг CNewsMob
|16.06.2020
|
«Сидиси» и «Эдит Про» расширят штат специалистов «1С» за счет студентов
ГК «Сидиси» и «Эдит Про» объявили о запуске проекта по привлечению на практику студентов профильн
|16.04.2020
|
ГК «Сидиси» разработала антикризисное решение для ритейла и дистрибьюторов
Группа компаний «Сидиси» адаптировала и вывела на рынок интегрированную систему «ОПТИМУМ БестШоп» (OPTIMUM Bes
|13.04.2020
|
«Сидиси» автоматизировала мерчендайзинг GD Group
рузии, перевела автоматизированную систему мерчендайзинга и сбора заказов на решение российской ГК «Сидиси». Автоматизированная система управления мобильной торговлей «Оптимум АСУМТ» внедрена в
|18.03.2020
|
Тренд на импортозамещение средствами «1С» вышел за пределы Москвы
CNews: Почему, выходя на рынок «1С», в качестве партнера группа компаний «СиДиСи» выбрала именно «Эдит Про»? Роман Коновалов: Определяющим фактором для нас были экспертиза и проектный опыт. Мы обратили внимание на квалифицированный, грамотно подобранный и организован
|19.02.2020
|
ГК «Сидиси» выходит на рынок 1С, выкупив долю в «Эдит про»
Группа компаний «Сидиси» и системный интегратор 1С «Эдит про» объявили о слиянии. В компаниях заявили, что объ
|13.12.2019
|
ГК «СиДиСи» расширила «мобилизацию» курьеров Pony Express
Группа компаний «СиДиСи» (CDC) интегрировала мобильное приложение для курьерской доставки Pony Express с терми
|02.12.2019
|
Специалисты «Сидиси» получили сертификаты разработчиков на ОС «Аврора»
Специалисты ГК «Сидиси» прошли обучение и получили сертификаты в области разработки мобильных приложений для
|24.12.2018
|
«АйДи - Технологии управления» внедрит «Оптимум ММС» в CDC
«АйДи – Технологии управления» заключил партнерское соглашение с группой компаний «СиДиСи» (CDC). В рамках сотрудничества интегратор будет внедрять программный продукт «Оптимум
|29.06.2017
|
BASYS и «СиДиСи» представили ПО для автоматизации торгового маркетинга, продаж и инвестиций
говый маркетинг и категорийный менеджмент.В настоящее время BASYS в партнерстве с группой компаний «СиДиСи» (CDC) приступает к адаптации решения для компании Henkel и до конца года планирует вв
|22.03.2017
|
«Корус Консалтинг» предложит своим клиентам WFM-систему от CDC
Группа компаний «СиДиСи» (CDC) и ГК «Корус Консалтинг» объявили о заключении партнерского соглашения на реализ
|20.03.2017
|
CDC и «Открытая Мобильная Платформа» представили платформу для разработки мобильных решений на ОС Sailfish Mobile OS RUS
спользованием нашей технологической платформы», — отметил Хусейн Аз-зари, президент группы компаний СиДиСи, — «Использование платформы «Оптимум» дает разработчикам мобильных приложений для Sail
|15.11.2016
|
Система OptiSystems Workforce Management Retail будет интегрирована с платформой «Оптимум»
ГК CDC заключила эксклюзивный партнерский договор с компанией OptiSystems на реализацию системы
|01.03.2016
|
Samsung Electronics в партнерстве с CDC упростила разработку приложений для ОС Tizen
Компания Samsung Electronics в партнерстве с группой компаний CDC реализовала интерфейс прикладного программирования (API) для ускорения разработки приложе
|11.02.2016
|
«Галактика» и CDC представили мобильное решение для автоматизации процессов ТОиР
Корпорация «Галактика» и группа компаний CDC объявили о разработке мобильного решения «Галактика Mobile», предназначенного для поддерж
|27.04.2015
|
Maykor-GMCS и CDC договорились о партнерстве
Компания Maykor-GMCS и группа компаний CDC, российский разработчик мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов предприятий,
|09.04.2015
|
CDC и «ЭнергоДата» заключили партнерское соглашение в области разработок мобильных приложений для бизнеса
Группа компаний CDC, российский разработчик мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов предприятий,
|20.10.2014
|
ГИС помогают победить лихорадку Эбола
Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) используют в Западной Африке новую геоинформационную технологию контроля эпидемии лихорадки Эбола. В CDC отслеживают приблизительные координаты всех пользователей мобильных телефоно
|14.07.2011
|
CDC внедрила систему мобильной торговли на базе Android
Компания CDC внедрила мобильную версию системы автоматизации мобильной торговли «Оптимум», работающую на смартфонах под управлением операционной системы Android, в компании UPECO. Решение позволяет мерч
|14.03.2011
|
Esri CIS и CDC предложат комплекс готовых решений для работы с ГИС-системой в «полевых» условиях
ранах СНГ компании Esri (США) — мирового поставщика геоинформационных технологий, и Группа компаний CDC, независимый разработчик программного обеспечения для мобильных систем автоматизации пред
|02.04.2009
|
«Чибо СНГ» автоматизировала торговых представителей на базе АСУМ «Оптимум»
ГК «Центр Корпоративных Разработок» (CDC) внедрила автоматизированную систему управления и мониторинга (АСУМ) «Оптимум» в компании
|06.06.2008
|
CDC организовала мобильную торговлю спиртным в Орловской области
ти. На предприятии внедрена система автоматизации мобильной торговли «Оптимум», которую специалисты ГК CDC («Центр Корпоративных Разработок») интегрировали с КИС на базе «1С: Предприятие 8.0».
|29.10.2007
|
CDC анонсирует новые решения: Microsoft Dynamics CRM + «Оптимум»
ГК CDC («Центр Корпоративных Разработок»), разработчик ПО для автоматизации деятельности выездно
|25.10.2007
|
Amdocs, CDC и «1С-Рарус» реализуют проект е-ЖКХ
Компания Amdocs, ГК CDC и ВЦ «1С-Рарус» объявляют о создании альянса, деятельность которого будет направлена на р
|22.10.2007
|
CDC поставит терминалы сбора данных для автоматизации складов «Слаты»
ГК CDC («Центр Корпоративных Разработок») выполнит поставку беспроводного оборудования для компа
|09.07.2007
|
CDC: мобильная торговля детским питанием вместе с «Оптимумом»
Компания «Мегаполис», новый дилер ГК CDC в Белгородской области, автоматизировала торговых представителей индивидуального предпринимателя Александра Хадайнатова. Компания г-на Хадайнатова реализует детское питание и средства ги
|05.07.2007
|
«Интер-Гранд» перешел на АСУМТ «Оптимум»
р-Гранд» сменил поставщика системы автоматизации мобильной торговли и внедрил АСУМТ «Оптимум» от ГК CDC («Центр корпоративных разработок»). В своем отзыве о сотрудничестве с CDC коммерче
|15.06.2007
|
Мобильная торговля в странах СНГ: новый партнер CDC
ГК CDC заключила партнерский договор с международной компанией SystemGroup, предоставляющей широ
|14.06.2007
|
«Респект ПО» - новый партнер CDC в Краснодарском крае
ГК CDC представляет компанию «Респект ПО» — нового партнера по внедрению систем автоматизации мо
|14.06.2007
|
АСУМТ «Оптимум» покоряет Север: новый партнер CDC в Архангельской области
ГК CDC («Центр Корпоративных Разработок») представил своего нового партнера в Архангельской обла
|15.05.2007
|
АСУМТ «Оптимум» совместима с Windows Mobile 6
ГК CDC объявляет о полной совместимости системы автоматизации мобильной торговли «Оптимум ДП» с
|11.05.2007
|
CDC расширяет дилерскую сеть на Северном Кавказе
На южных рубежах России систему автоматизации торговых агентов «Оптимум» представляют партнеры ГК CDC в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Геленджике, Ставрополе, Пятигорске. Сегодня к этим городам присоединился Сочи, в котором работает компания «Бизнес Технологии». «Бизнес Технологии» специал
|26.01.2007
|
ГК CDC приходит в Красноярский край
Фирма «Синтез-Н» стала партнером ГК CDC по продвижению АСУМТ «Оптимум». Фирма «Синтез-Н» разрабатывает и реализует проекты в масш
|10.01.2007
|
CDC приходит в Бурятию
В столице Бурятии, Улан-Удэ, к внедрениям и поддержке «Оптимум» приступает новый дилер ГК CDC — «Виксан». Эта компания специализируется на оптимизации торговых процессов и поставке систем наблюдения для предприятий. Автоматизация торговых представителей — новый этап в деятельност
|21.12.2006
|
CDC приходит в Карелию
Центр компьютерных технологий «Софтмак» присоединился к дилерской программе ГК CDC и получил право на автоматизацию бизнес-процессов в области мобильной торговли на основе
|06.12.2006
|
CDC представила своего нижегородского партнера
Группа компаний CDC представляет «Консалтинговую группу Оптима» — своего партнера по внедрению АСУМТ «Оп
|01.11.2006
|
CDC автоматизировала торговлю в «Ассорти»
рограммного комплекса «Оптимум+», базирующегося на платформе Palm OS. Комплекс разработан компанией CDC (Центр корпоративных разработок). Сфера деятельности компании - разработка программного о
|13.10.2006
|
RG Brands автоматизировал деятельность
Партнер ГК CDC в Республике Казахстан, компания CBC (Consulting Business Centre) осуществила внедрение с
СиДиСи ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Аз-Зари Хусейн 25 17
|Коновалов Роман 21 6
|Семчук Иван 12 5
|Крайнов Владислав 5 4
|Антошин Роман 5 4
|Эйгес Павел 108 3
|Фролов Виктор 11 3
|Анисимов Александр 19 3
|Кичко Дмитрий 69 3
|Болышев Максим 16 2
|Макин Алексей 15 2
|Кузнецов Александр 162 2
|Котенко Дмитрий 7 2
|Кирьянова Александра 169 2
|Жуйков Андрей 8 2
|Вайсман Михаил 3 2
|Костин Дмитрий 9 2
|Жихарев Евгений 3 2
|Джабиев Георгий 56 2
|Огороднов Сергей 6 2
|Павлов Виталий 5 2
|Патракова Анжела 15 2
|Garcia-Sastre Adolfo - Гарсиа-Састре Адольфо 2 2
|Taubenberger Jeffery - Таубенбергер Джеффри 2 2
|Татаринов Алексей 16 2
|Tumpey Terrence - Тампи Терренс 2 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Чемезов Сергей 147 1
|Нестеров Алексей 175 1
|Малышев Сергей 99 1
|Батай Илья 59 1
|Орлик Сергей 83 1
|Осипов Александр 96 1
|Гусев Дмитрий 92 1
|Петерсон Дмитрий 14 1
|Яппаров Тагир 110 1
|Шашлов Дмитрий 3 1
|Терехов Александр 17 1
|Шайхутдинов Роман 116 1
|Македонский Сергей 47 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.