Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СиДиСи ГК
CDC
Центр Корпоративных Разработок
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 120
СиДиСи ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Коновалов Роман 20 5
|Аз-Зари Хусейн 19 4
|Кичко Дмитрий 18 3
|Никифоров Николай 1126 2
|Жихарев Евгений 3 2
|Крайнов Владислав 5 2
|Кузнецов Александр 75 2
|Фурсин Алексей 100 1
|Стариков Николай 1 1
|Петров Игорь 5 1
|Адылин Павел 16 1
|Короткий Павел 3 1
|Лазовская Анна 4 1
|Венедиктова Мария 4 1
|Порманчук Алексей 1 1
|Школьников Борис 1 1
|Мазин Вадим 1 1
|Фомин Василий 1 1
|Гудзь Всеволод 1 1
|Ильницкий Иван 2 1
|Гуриев Марат 10 1
|Заединов Руслан 40 1
|Вайсман Михаил 3 1
|Терновых Максим 3 1
|Симоненко Максим 1 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Горячкин Алексей 6 1
|Лившиц Дмитрий 15 1
|Терехов Александр 13 1
|Шашлов Дмитрий 3 1
|Семчук Иван 11 1
|Макин Алексей 10 1
|Петерсон Дмитрий 7 1
|Гусев Дмитрий 48 1
|Эйгес Павел 66 1
|Путин Владимир 1828 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Носков Константин 202 1
|CNews Analytics 1991 8
|CNews Mobile - рейтинг 10 4
|Markets&Markets Research 78 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767991, в очереди разбора - 671676.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767991, в очереди разбора - 671676.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru