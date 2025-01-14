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СиДиСи ГК CDC Центр Корпоративных Разработок

СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок

СОБЫТИЯ

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14.01.2025 Arenadata Streaming: CDC «из коробки», многоуровневое хранение и новый сервис мониторинга

Arenadata обновила продукт для потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS). Новая версия получила функциональность захвата изменений данных (change data capture, CDC) и сервис мониторинга на базе Prometheus. Кроме того, теперь Arenadata Streaming поддерживает концепцию «многослойного» хранения Kafka Tiered Storage и протокол согласования Kafka Raft. Для
02.02.2022 МТС втрое увеличила пропускную способность транспортной сети Московского региона с внедрением технологии CDC-F

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, в сотрудничестве с Nokia Corp. первой в России внедрила инновационную технологию CDC-F на ядре оптической транспортной сети в Московском регионе, благодаря чему втрое увеличилась пропускная способность транспортной инфраструктуры МТС и сократились задержки при передаче данн
23.07.2020 ГК «Сидиси» вошла в ТОП-10 мобильных разработчиков России

ile: Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2019». Группа компаний «Сидиси» вошла в топ-10 разработчиков мобильных решений в России. В ежегодный рейтинг CNewsMob
16.06.2020 «Сидиси» и «Эдит Про» расширят штат специалистов «1С» за счет студентов

ГК «Сидиси» и «Эдит Про» объявили о запуске проекта по привлечению на практику студентов профильн
16.04.2020 ГК «Сидиси» разработала антикризисное решение для ритейла и дистрибьюторов

Группа компаний «Сидиси» адаптировала и вывела на рынок интегрированную систему «ОПТИМУМ БестШоп» (OPTIMUM Bes
13.04.2020 «Сидиси» автоматизировала мерчендайзинг GD Group

рузии, перевела автоматизированную систему мерчендайзинга и сбора заказов на решение российской ГК «Сидиси». Автоматизированная система управления мобильной торговлей «Оптимум АСУМТ» внедрена в
18.03.2020 Тренд на импортозамещение средствами «1С» вышел за пределы Москвы

CNews: Почему, выходя на рынок «1С», в качестве партнера группа компаний «СиДиСи» выбрала именно «Эдит Про»? Роман Коновалов: Определяющим фактором для нас были экспертиза и проектный опыт. Мы обратили внимание на квалифицированный, грамотно подобранный и организован
19.02.2020 ГК «Сидиси» выходит на рынок 1С, выкупив долю в «Эдит про»

Группа компаний «Сидиси» и системный интегратор 1С «Эдит про» объявили о слиянии. В компаниях заявили, что объ
13.12.2019 ГК «СиДиСи» расширила «мобилизацию» курьеров Pony Express

Группа компаний «СиДиСи» (CDC) интегрировала мобильное приложение для курьерской доставки Pony Express с терми
02.12.2019 Специалисты «Сидиси» получили сертификаты разработчиков на ОС «Аврора»

Специалисты ГК «Сидиси» прошли обучение и получили сертификаты в области разработки мобильных приложений для

24.12.2018 «АйДи - Технологии управления» внедрит «Оптимум ММС» в CDC

«АйДи – Технологии управления» заключил партнерское соглашение с группой компаний «СиДиСи» (CDC). В рамках сотрудничества интегратор будет внедрять программный продукт «Оптимум
29.06.2017 BASYS и «СиДиСи» представили ПО для автоматизации торгового маркетинга, продаж и инвестиций

говый маркетинг и категорийный менеджмент.В настоящее время BASYS в партнерстве с группой компаний «СиДиСи» (CDC) приступает к адаптации решения для компании Henkel и до конца года планирует вв
22.03.2017 «Корус Консалтинг» предложит своим клиентам WFM-систему от CDC

Группа компаний «СиДиСи» (CDC) и ГК «Корус Консалтинг» объявили о заключении партнерского соглашения на реализ
20.03.2017 CDC и «Открытая Мобильная Платформа» представили платформу для разработки мобильных решений на ОС Sailfish Mobile OS RUS

спользованием нашей технологической платформы», — отметил Хусейн Аз-зари, президент группы компаний СиДиСи, — «Использование платформы «Оптимум» дает разработчикам мобильных приложений для Sail
15.11.2016 Система OptiSystems Workforce Management Retail будет интегрирована с платформой «Оптимум»

ГК CDC заключила эксклюзивный партнерский договор с компанией OptiSystems на реализацию системы

01.03.2016 Samsung Electronics в партнерстве с CDC упростила разработку приложений для ОС Tizen

Компания Samsung Electronics в партнерстве с группой компаний CDC реализовала интерфейс прикладного программирования (API) для ускорения разработки приложе
11.02.2016 «Галактика» и CDC представили мобильное решение для автоматизации процессов ТОиР

Корпорация «Галактика» и группа компаний CDC объявили о разработке мобильного решения «Галактика Mobile», предназначенного для поддерж
27.04.2015 Maykor-GMCS и CDC договорились о партнерстве

Компания Maykor-GMCS и группа компаний CDC, российский разработчик мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов предприятий,
09.04.2015 CDC и «ЭнергоДата» заключили партнерское соглашение в области разработок мобильных приложений для бизнеса

Группа компаний CDC, российский разработчик мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов предприятий,
20.10.2014 ГИС помогают победить лихорадку Эбола

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) используют в Западной Африке новую геоинформационную технологию контроля эпидемии лихорадки Эбола. В CDC отслеживают приблизительные координаты всех пользователей мобильных телефоно
14.07.2011 CDC внедрила систему мобильной торговли на базе Android

Компания CDC внедрила мобильную версию системы автоматизации мобильной торговли «Оптимум», работающую на смартфонах под управлением операционной системы Android, в компании UPECO. Решение позволяет мерч
14.03.2011 Esri CIS и CDC предложат комплекс готовых решений для работы с ГИС-системой в «полевых» условиях

ранах СНГ компании Esri (США) — мирового поставщика геоинформационных технологий, и Группа компаний CDC, независимый разработчик программного обеспечения для мобильных систем автоматизации пред
02.04.2009 «Чибо СНГ» автоматизировала торговых представителей на базе АСУМ «Оптимум»

ГК «Центр Корпоративных Разработок» (CDC) внедрила автоматизированную систему управления и мониторинга (АСУМ) «Оптимум» в компании
06.06.2008 CDC организовала мобильную торговлю спиртным в Орловской области

ти. На предприятии внедрена система автоматизации мобильной торговли «Оптимум», которую специалисты ГК CDC («Центр Корпоративных Разработок») интегрировали с КИС на базе «1С: Предприятие 8.0».

29.10.2007 CDC анонсирует новые решения: Microsoft Dynamics CRM + «Оптимум»

ГК CDC («Центр Корпоративных Разработок»), разработчик ПО для автоматизации деятельности выездно
25.10.2007 Amdocs, CDC и «1С-Рарус» реализуют проект е-ЖКХ

Компания Amdocs, ГК CDC и ВЦ «1С-Рарус» объявляют о создании альянса, деятельность которого будет направлена на р
22.10.2007 CDC поставит терминалы сбора данных для автоматизации складов «Слаты»

ГК CDC («Центр Корпоративных Разработок») выполнит поставку беспроводного оборудования для компа
09.07.2007 CDC: мобильная торговля детским питанием вместе с «Оптимумом»

Компания «Мегаполис», новый дилер ГК CDC в Белгородской области, автоматизировала торговых представителей индивидуального предпринимателя Александра Хадайнатова. Компания г-на Хадайнатова реализует детское питание и средства ги
05.07.2007 «Интер-Гранд» перешел на АСУМТ «Оптимум»

р-Гранд» сменил поставщика системы автоматизации мобильной торговли и внедрил АСУМТ «Оптимум» от ГК CDC («Центр корпоративных разработок»). В своем отзыве о сотрудничестве с CDC коммерче
15.06.2007 Мобильная торговля в странах СНГ: новый партнер CDC

ГК CDC заключила партнерский договор с международной компанией SystemGroup, предоставляющей широ
14.06.2007 «Респект ПО» - новый партнер CDC в Краснодарском крае

ГК CDC представляет компанию «Респект ПО» — нового партнера по внедрению систем автоматизации мо
14.06.2007 АСУМТ «Оптимум» покоряет Север: новый партнер CDC в Архангельской области

ГК CDC («Центр Корпоративных Разработок») представил своего нового партнера в Архангельской обла
15.05.2007 АСУМТ «Оптимум» совместима с Windows Mobile 6

ГК CDC объявляет о полной совместимости системы автоматизации мобильной торговли «Оптимум ДП» с

11.05.2007 CDC расширяет дилерскую сеть на Северном Кавказе

На южных рубежах России систему автоматизации торговых агентов «Оптимум» представляют партнеры ГК CDC в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Геленджике, Ставрополе, Пятигорске. Сегодня к этим городам присоединился Сочи, в котором работает компания «Бизнес Технологии». «Бизнес Технологии» специал
26.01.2007 ГК CDC приходит в Красноярский край

Фирма «Синтез-Н» стала партнером ГК CDC по продвижению АСУМТ «Оптимум». Фирма «Синтез-Н» разрабатывает и реализует проекты в масш
10.01.2007 CDC приходит в Бурятию

В столице Бурятии, Улан-Удэ, к внедрениям и поддержке «Оптимум» приступает новый дилер ГК CDC — «Виксан». Эта компания специализируется на оптимизации торговых процессов и поставке систем наблюдения для предприятий. Автоматизация торговых представителей — новый этап в деятельност
21.12.2006 CDC приходит в Карелию

Центр компьютерных технологий «Софтмак» присоединился к дилерской программе ГК CDC и получил право на автоматизацию бизнес-процессов в области мобильной торговли на основе

06.12.2006 CDC представила своего нижегородского партнера

Группа компаний CDC представляет «Консалтинговую группу Оптима» — своего партнера по внедрению АСУМТ «Оп
01.11.2006 CDC автоматизировала торговлю в «Ассорти»

рограммного комплекса «Оптимум+», базирующегося на платформе Palm OS. Комплекс разработан компанией CDC (Центр корпоративных разработок). Сфера деятельности компании - разработка программного о
13.10.2006 RG Brands автоматизировал деятельность

Партнер ГК CDC в Республике Казахстан, компания CBC (Consulting Business Centre) осуществила внедрение с

Публикаций - 202, упоминаний - 340

СиДиСи ГК и организации, системы, технологии, персоны:

9594 29
Microsoft Corporation 25775 23
HP Inc. 5883 18
Oracle Corporation 7074 17
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 85 10
InfoShell - ИнфоШелл 16 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Бакка Софт - Bacca 15 7
Agima.Mobile 8 7
SAP SE 5601 7
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 55 6
Ростелеком 10948 6
Intel Corporation 12811 6
Крок - Croc 1964 6
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 5
Samsung Electronics 11064 5
Apple Inc 13154 5
Softline - Софтлайн 3743 5
HTC Corporation 1512 5
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 5
АйТи 1519 5
Google LLC 12688 4
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 4
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 87 4
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 4
E-Ten Information Systems 119 4
МегаФон 10742 4
Yandex - Яндекс 9216 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Lenovo Motorola 3566 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Amdocs 140 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 3
Cleverence - Клеверенс 31 3
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 9
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 7
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 5
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 3
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 3
Нидан - Нидан Соки - Нидан-Фудс - Нидан-Гросс - торговые марки Моя семья, Чемпион, Caprice, Да! 7 3
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Альфа-Банк 1979 3
Unilever - Юнилевер Русь 171 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
Деловые Линии ГК 93 2
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 2
GD Group - ГД Групп 2 2
Исток ГК - Исток Трейдинг 10 2
Слата 18 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 2
Salton - Салтон 3 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Микояновский мясокомбинат 8 2
RG Brands - Uni Commerce 6 2
Tchibo - Тибио - Чибо СНГ 7 2
Почта России ПАО 2370 2
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Pony Express - Фрейт линк 73 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ФРИИ Акселератор 59 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
Конституционный суд РФ 112 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Caisse des dépôts et consignations - Deposits and Consignments Fund 3 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
ФПА - Федеральная палата адвокатов 5 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 114
Торговля - RetailTech - Мобильная торговля - Мобильные продажи 134 70
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 50
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 44
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 44
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 34
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 30
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 9
СиДиСи Оптимум АСУМТ - Оптимум АСУ мобильной торговли - СиДиСи Оптимум Мобильная касса - Оптимум ДП - Автоматизированная система управления мобильной торговлей - СиДиСи ОПТИМУМ БестШоп - CDC OPTIMUM BestShop 71 71
1С:Торговля и Склад 91 25
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 24
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 23
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 23
Microsoft Windows 16882 22
Google Android 15243 15
СиДиСи Оптимум ГИС - СиДиСи Оптимум Географическая Информационная Система - СиДиСи Оптимум Смарт Курьер 13 13
HP - palmOne - Tungsten 76 12
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 11
Apple iOS 8583 10
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 10
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 9
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 8
Linux OS 11533 7
Oracle Java - язык программирования 3469 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 5
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 5
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 4
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 4
HTC P - серия коммуникаторов 44 4
E-Ten glofiish - джойстик 93 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 39 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 4
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 3
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 73 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 3
СиДиСи Оптимум ММС - СиДиСи Оптимум Мобильный Мониторинг и Сервис 3 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 3
Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 3
Procter&Gamble - Gillette 38 3
Postgres Professional - Postgres ProGate 9 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
Аз-Зари Хусейн 25 17
Коновалов Роман 21 6
Семчук Иван 12 5
Крайнов Владислав 5 4
Антошин Роман 5 4
Эйгес Павел 108 3
Фролов Виктор 11 3
Анисимов Александр 19 3
Кичко Дмитрий 69 3
Болышев Максим 16 2
Макин Алексей 15 2
Кузнецов Александр 162 2
Котенко Дмитрий 7 2
Кирьянова Александра 169 2
Жуйков Андрей 8 2
Вайсман Михаил 3 2
Костин Дмитрий 9 2
Жихарев Евгений 3 2
Джабиев Георгий 56 2
Огороднов Сергей 6 2
Павлов Виталий 5 2
Патракова Анжела 15 2
Garcia-Sastre Adolfo - Гарсиа-Састре Адольфо 2 2
Taubenberger Jeffery - Таубенбергер Джеффри 2 2
Татаринов Алексей 16 2
Tumpey Terrence - Тампи Терренс 2 2
Никифоров Николай 1138 2
Чемезов Сергей 147 1
Нестеров Алексей 175 1
Малышев Сергей 99 1
Батай Илья 59 1
Орлик Сергей 83 1
Осипов Александр 96 1
Гусев Дмитрий 92 1
Петерсон Дмитрий 14 1
Яппаров Тагир 110 1
Шашлов Дмитрий 3 1
Терехов Александр 17 1
Шайхутдинов Роман 116 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166167 105
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Казахстан - Республика 6048 12
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Европа 24964 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Украина 7928 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 3
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 3
США - Джорджия - Атланта 265 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
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Ближний Восток 3154 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 24
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 21
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 9
Энергетика - Energy - Energetically 5855 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 4
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КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
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Northeastern Boston University - Северо-Восточный университет Бостон США 10 1
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 1
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TU Darmstadt - Technische Universität Darmstadt - Технический университет Дармштадта - Дармштадтский технический университет 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 1
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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