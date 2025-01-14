СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок

Arenadata Streaming: CDC «из коробки», многоуровневое хранение и новый сервис мониторинга Arenadata обновила продукт для потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS). Новая версия получила функциональность захвата изменений данных (change data capture, CDC) и сервис мониторинга на базе Prometheus. Кроме того, теперь Arenadata Streaming поддерживает концепцию «многослойного» хранения Kafka Tiered Storage и протокол согласования Kafka Raft. Для

МТС втрое увеличила пропускную способность транспортной сети Московского региона с внедрением технологии CDC-F ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, в сотрудничестве с Nokia Corp. первой в России внедрила инновационную технологию CDC-F на ядре оптической транспортной сети в Московском регионе, благодаря чему втрое увеличилась пропускная способность транспортной инфраструктуры МТС и сократились задержки при передаче данн

ГК «Сидиси» вошла в ТОП-10 мобильных разработчиков России ile: Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2019». Группа компаний «Сидиси» вошла в топ-10 разработчиков мобильных решений в России. В ежегодный рейтинг CNewsMob

«Сидиси» и «Эдит Про» расширят штат специалистов «1С» за счет студентов ГК «Сидиси» и «Эдит Про» объявили о запуске проекта по привлечению на практику студентов профильн

ГК «Сидиси» разработала антикризисное решение для ритейла и дистрибьюторов Группа компаний «Сидиси» адаптировала и вывела на рынок интегрированную систему «ОПТИМУМ БестШоп» (OPTIMUM Bes

«Сидиси» автоматизировала мерчендайзинг GD Group рузии, перевела автоматизированную систему мерчендайзинга и сбора заказов на решение российской ГК «Сидиси». Автоматизированная система управления мобильной торговлей «Оптимум АСУМТ» внедрена в

Тренд на импортозамещение средствами «1С» вышел за пределы Москвы CNews: Почему, выходя на рынок «1С», в качестве партнера группа компаний «СиДиСи» выбрала именно «Эдит Про»? Роман Коновалов: Определяющим фактором для нас были экспертиза и проектный опыт. Мы обратили внимание на квалифицированный, грамотно подобранный и организован

ГК «Сидиси» выходит на рынок 1С, выкупив долю в «Эдит про» Группа компаний «Сидиси» и системный интегратор 1С «Эдит про» объявили о слиянии. В компаниях заявили, что объ

ГК «СиДиСи» расширила «мобилизацию» курьеров Pony Express Группа компаний «СиДиСи» (CDC) интегрировала мобильное приложение для курьерской доставки Pony Express с терми

Специалисты «Сидиси» получили сертификаты разработчиков на ОС «Аврора» Специалисты ГК «Сидиси» прошли обучение и получили сертификаты в области разработки мобильных приложений для

«АйДи - Технологии управления» внедрит «Оптимум ММС» в CDC «АйДи – Технологии управления» заключил партнерское соглашение с группой компаний «СиДиСи» (CDC). В рамках сотрудничества интегратор будет внедрять программный продукт «Оптимум

BASYS и «СиДиСи» представили ПО для автоматизации торгового маркетинга, продаж и инвестиций говый маркетинг и категорийный менеджмент.В настоящее время BASYS в партнерстве с группой компаний «СиДиСи» (CDC) приступает к адаптации решения для компании Henkel и до конца года планирует вв

«Корус Консалтинг» предложит своим клиентам WFM-систему от CDC Группа компаний «СиДиСи» (CDC) и ГК «Корус Консалтинг» объявили о заключении партнерского соглашения на реализ

CDC и «Открытая Мобильная Платформа» представили платформу для разработки мобильных решений на ОС Sailfish Mobile OS RUS спользованием нашей технологической платформы», — отметил Хусейн Аз-зари, президент группы компаний СиДиСи, — «Использование платформы «Оптимум» дает разработчикам мобильных приложений для Sail

Система OptiSystems Workforce Management Retail будет интегрирована с платформой «Оптимум» ГК CDC заключила эксклюзивный партнерский договор с компанией OptiSystems на реализацию системы

Samsung Electronics в партнерстве с CDC упростила разработку приложений для ОС Tizen Компания Samsung Electronics в партнерстве с группой компаний CDC реализовала интерфейс прикладного программирования (API) для ускорения разработки приложе

«Галактика» и CDC представили мобильное решение для автоматизации процессов ТОиР Корпорация «Галактика» и группа компаний CDC объявили о разработке мобильного решения «Галактика Mobile», предназначенного для поддерж

Maykor-GMCS и CDC договорились о партнерстве Компания Maykor-GMCS и группа компаний CDC, российский разработчик мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов предприятий,

CDC и «ЭнергоДата» заключили партнерское соглашение в области разработок мобильных приложений для бизнеса Группа компаний CDC, российский разработчик мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов предприятий,

ГИС помогают победить лихорадку Эбола Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) используют в Западной Африке новую геоинформационную технологию контроля эпидемии лихорадки Эбола. В CDC отслеживают приблизительные координаты всех пользователей мобильных телефоно

CDC внедрила систему мобильной торговли на базе Android Компания CDC внедрила мобильную версию системы автоматизации мобильной торговли «Оптимум», работающую на смартфонах под управлением операционной системы Android, в компании UPECO. Решение позволяет мерч

Esri CIS и CDC предложат комплекс готовых решений для работы с ГИС-системой в «полевых» условиях ранах СНГ компании Esri (США) — мирового поставщика геоинформационных технологий, и Группа компаний CDC, независимый разработчик программного обеспечения для мобильных систем автоматизации пред

«Чибо СНГ» автоматизировала торговых представителей на базе АСУМ «Оптимум» ГК «Центр Корпоративных Разработок» (CDC) внедрила автоматизированную систему управления и мониторинга (АСУМ) «Оптимум» в компании

CDC организовала мобильную торговлю спиртным в Орловской области ти. На предприятии внедрена система автоматизации мобильной торговли «Оптимум», которую специалисты ГК CDC («Центр Корпоративных Разработок») интегрировали с КИС на базе «1С: Предприятие 8.0».

CDC анонсирует новые решения: Microsoft Dynamics CRM + «Оптимум» ГК CDC («Центр Корпоративных Разработок»), разработчик ПО для автоматизации деятельности выездно

Amdocs, CDC и «1С-Рарус» реализуют проект е-ЖКХ Компания Amdocs, ГК CDC и ВЦ «1С-Рарус» объявляют о создании альянса, деятельность которого будет направлена на р

CDC поставит терминалы сбора данных для автоматизации складов «Слаты» ГК CDC («Центр Корпоративных Разработок») выполнит поставку беспроводного оборудования для компа

CDC: мобильная торговля детским питанием вместе с «Оптимумом» Компания «Мегаполис», новый дилер ГК CDC в Белгородской области, автоматизировала торговых представителей индивидуального предпринимателя Александра Хадайнатова. Компания г-на Хадайнатова реализует детское питание и средства ги

«Интер-Гранд» перешел на АСУМТ «Оптимум» р-Гранд» сменил поставщика системы автоматизации мобильной торговли и внедрил АСУМТ «Оптимум» от ГК CDC («Центр корпоративных разработок»). В своем отзыве о сотрудничестве с CDC коммерче

Мобильная торговля в странах СНГ: новый партнер CDC ГК CDC заключила партнерский договор с международной компанией SystemGroup, предоставляющей широ

«Респект ПО» - новый партнер CDC в Краснодарском крае ГК CDC представляет компанию «Респект ПО» — нового партнера по внедрению систем автоматизации мо

АСУМТ «Оптимум» покоряет Север: новый партнер CDC в Архангельской области ГК CDC («Центр Корпоративных Разработок») представил своего нового партнера в Архангельской обла

АСУМТ «Оптимум» совместима с Windows Mobile 6 ГК CDC объявляет о полной совместимости системы автоматизации мобильной торговли «Оптимум ДП» с

CDC расширяет дилерскую сеть на Северном Кавказе На южных рубежах России систему автоматизации торговых агентов «Оптимум» представляют партнеры ГК CDC в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Геленджике, Ставрополе, Пятигорске. Сегодня к этим городам присоединился Сочи, в котором работает компания «Бизнес Технологии». «Бизнес Технологии» специал

ГК CDC приходит в Красноярский край Фирма «Синтез-Н» стала партнером ГК CDC по продвижению АСУМТ «Оптимум». Фирма «Синтез-Н» разрабатывает и реализует проекты в масш

CDC приходит в Бурятию В столице Бурятии, Улан-Удэ, к внедрениям и поддержке «Оптимум» приступает новый дилер ГК CDC — «Виксан». Эта компания специализируется на оптимизации торговых процессов и поставке систем наблюдения для предприятий. Автоматизация торговых представителей — новый этап в деятельност

CDC приходит в Карелию Центр компьютерных технологий «Софтмак» присоединился к дилерской программе ГК CDC и получил право на автоматизацию бизнес-процессов в области мобильной торговли на основе

CDC представила своего нижегородского партнера Группа компаний CDC представляет «Консалтинговую группу Оптима» — своего партнера по внедрению АСУМТ «Оп

CDC автоматизировала торговлю в «Ассорти» рограммного комплекса «Оптимум+», базирующегося на платформе Palm OS. Комплекс разработан компанией CDC (Центр корпоративных разработок). Сфера деятельности компании - разработка программного о