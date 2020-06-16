«Сидиси» и «Эдит Про» расширят штат специалистов «1С» за счет студентов

ГК «Сидиси» и «Эдит Про» объявили о запуске проекта по привлечению на практику студентов профильных специальностей. Обучиться работать в экосистеме «1С» смогут более 100 человек в год. Из них 10-15 специалистов начального уровня получат работу по итогам стажировки.

В начале 2020 г. ГК «Сидиси» приобрела пакет акций краснодарского интегратора «1С» «Эдит Про». Компании заявили о планах совместного участия в комплексных проектах, увеличении штата специалистов «1С» в четыре раза и расширении продаж решений по автоматизации бизнеса.

При формировании команды сделали ставку на молодых специалистов. Подписаны соглашения о привлечении на практику студентов с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана и Кубанским государственным университетом. Ведутся переговоры еще с шестью московскими и краснодарскими вузами, где обучают ИТ.

К практике привлекаются студенты 4-5 курсов, она длится 4-6 недель. Практика включает в себя обучение «1С» программированию, в том числе для сдачи сертификата «1С:Профессионал», а также участие в одном из проектов компании. Для каждого студента модули обучения и практические задачи формируются индивидуально, отталкиваясь от специальности, навыков и интересов. Студенты, успешно прошедшие практику, приглашаются на трехмесячную стажировку. Те, кто проявит себя и вольется в команду, получат предложение о работе.

«Уровень знаний и практических навыков выпускников – это "больная" тема для всей сферы "1С", – отметил генеральный директор "Эдит Про" Дмитрий Кичко. – К сожалению, в вузах практически не уделяется внимания преподаванию дисциплин, связанных с "1С". Выпускники и студенты часто впервые видят наши программные продукты и среду разработки. Учим сами. Но делать это гораздо проще при наличии хороших базовых знаний в универсальных ИТ-дисциплинах – разработке баз данных, алгоритмизации».

С начала 2020 г. компания «Эдит Про» увеличила штат разработчиков «1С» в два раза, до 50 человек. Планируется, что до конца года количество специалистов вырастет до 100.