ГК «Сидиси» вошла в ТОП-10 мобильных разработчиков России

Подведены итоги рейтинга «CNewsMobile: Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2019». Группа компаний «Сидиси» вошла в топ-10 разработчиков мобильных решений в России.

В ежегодный рейтинг CNewsMobile включают 35 компаний, ранжированных на основе показателей выручки за прошедший год. Суммарная выручка участников CNewsMobile-2019 приблизилась к 9 млрд рублей. Порог входа в рейтинг составил 106 млн рублей. «Сидиси» заняла восьмую строчку с выручкой в 290,1 млн рублей, прибавив 15% по сравнению с 2018 годом.

«Сидиси» является одним из ведущих разработчиков мобильных решений с использованием систем искусственного интеллекта (машинного обучения), компьютерного зрения, промышленного интернета вещей (IIoT). В 2019 году компания реализовала десятки проектов в сфере корпоративной мобильности на базе цифровой технологической платформы ОПТИМУМ.

Заказчики компании — крупнейшие предприятия из ретейла, промышленности, энергетики, логистики. Наиболее востребованными в 2019 году стали мобильные решения «Сидиси» для автоматизации работы выездных сотрудников — мерчендайзеров, курьеров, торговых представителей, обходчиков и сервисных инженеров, рабочих производственных профессий, водителей.

«Наше преимущество — и это четко прослеживается в рейтинге — опыт разработки во всех распространенных операционных системах: iOS, Android, «Аврора» (Sailfish Mobile OS RUS), Windows, Linux, — отметил президент ГК «Сидиси» Роман Коновалов. — В 2019 году наши специалисты одними из первых в России прошли обучение и получили официальные сертификаты для работы в среде отечественной операционной системы «Аврора» (Sailfish Mobile OS RUS)».