CNews Mobile рейтинг
CNews Mobile и организации, системы, технологии, персоны:
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
|Врацкий Андрей 135 7
|Фролов Виктор 11 5
|Николенко Николай 10 5
|Костин Дмитрий 8 3
|Семчук Иван 12 2
|Крайнов Владислав 5 2
|Короткий Павел 4 2
|Кузнецов Александр 123 2
|Жихарев Евгений 3 2
|Михайлов Артем 8 2
|Козак Алексей 3 2
|Котенко Дмитрий 7 2
|Морозова Инга 2 2
|Распопова Диана 2 2
|Самофеев Илья 3 2
|Казенюк Антон 3 2
|Ворожищев Александр 2 2
|Артемов Сергей 11 2
|Белодед Роман 2 2
|Панкрушев Дмитрий 7 1
|Лившиц Дмитрий 23 1
|Симоненко Максим 1 1
|Вайсман Михаил 3 1
|Стариков Николай 3 1
|Венедиктова Мария 8 1
|Школьников Борис 1 1
|Мазин Вадим 1 1
|Фомин Василий 2 1
|Гудзь Всеволод 1 1
|Коновалов Роман 20 1
|Петерсон Дмитрий 10 1
|Макин Алексей 10 1
|Шашлов Дмитрий 3 1
|Адылин Павел 18 1
|Лазовская Анна 5 1
|Ильницкий Иван 2 1
|Староверов Денис 14 1
|Болышев Максим 16 1
|Солнцев Михаил 8 1
|Огороднов Сергей 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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