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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167381
ИКТ 13041
Организации 10224
Ведомства 1440
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Технологии 3388
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ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2553
Мероприятия 842

CNews Mobile рейтинг



Мобильность в бизнесе 2024 1
18.11.2024 Выручка топ-35 разработчиков мобильных приложений за год увеличилась на 50% 1
18.11.2024 Мобильная разработка делает ставку на ИИ, no-code и PWA 1
Мобильность в бизнесе 2023 1
31.10.2023 Российский рынок корпоративной мобильности отказывается от iOS 1
31.10.2023 Лишь 8 из 50 крупнейших российских разработчиков мобильных приложений работают с ОС «Аврора» 1
Мобильность в бизнесе 2021 1
Мобильность в бизнесе 2022 1
30.09.2022 Корпоративная мобильность 2022: импортозамещение, государство и супер-аппы 1
31.03.2022 Рынок мобильной разработки продолжает расти 1
23.07.2020 ГК «Сидиси» вошла в ТОП-10 мобильных разработчиков России 1
16.07.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших разработчиков мобильных приложений для бизнеса и госструктур 1
10.07.2020 Выручка участников рейтинга CNewsMobile 2019 увеличилась более чем на 50% 1
08.07.2019 Выручка лидеров мобильной разработки выросла на 17% 1
06.06.2018 Вышел рейтинг крупнейших разработчиков мобильного ПО CNewsMobile 1
01.06.2018 Мобильные разработчики увеличили оборот на миллиард 1
01.06.2016 Исследование CNews: российский рынок мобильной разработки замедлился в 4,5 раза 1
30.05.2016 Основные тренды рынка мобильных приложений для бизнеса: простота&функциональность 1
21.09.2015 Исследование CNews: российский рынок мобильной бизнес-разработки вырос в два раза 1
21.08.2015 Российский рынок мобильной бизнес-разработки: все дальше от Дикого Запада 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

CNews Mobile и организации, системы, технологии, персоны:

RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 12
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 10
KODE 12 8
Agima 22 8
UseTech - Юзтех Интеграция 51 6
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 6
InfoShell - ИнфоШелл 15 6
Apple Inc 12111 4
65apps - 65 Гигабайт 8 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 3
Agima.Mobile 8 3
Крок - Croc 1777 3
SimbirSoft - СимбирСофт 75 3
Touch Instinct - Тачин 11 3
data.ai - App Annie 85 2
Yandex - Яндекс 7369 2
Ростелеком - РТЛабс 178 2
Бакка Софт - Bacca 14 2
Cleverence - Клеверенс 21 2
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 2
MediaSoft - МедиаСофт 6 2
Telegram Group 2005 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1014 2
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 43 2
Mad Brains - Мэд Брейнс 6 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 2
Ростелеком 9713 2
Google LLC 11790 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 24 2
Максима ГК - GMCS 359 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
Ланит - Artezio - Артезио 81 1
Team Force - Тим Форс 16 1
Upwork 7 1
Magora Systems - Магора 5 1
Trinity Digital - Тринити Диджитал 4 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 459 1
X5 Group - Перекрёсток 547 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 55 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
Альфа-Банк 1774 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
АСТ Бауинжиниринг 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Evermount Capital Group - Эвермаунт Капитал Груп 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
РЖД - Российские железные дороги 1905 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Uber 331 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 583 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 655 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11662 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2506 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2839 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4113 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 667 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13945 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12551 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13483 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6984 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24502 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25401 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27888 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10214 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12044 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4709 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24190 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13819 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5275 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5016 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12197 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5785 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7596 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8014 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21179 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1172 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1728 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24172 3
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 346 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4490 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12542 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29746 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5052 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8473 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2954 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6679 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4686 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4413 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2803 2
Google Android 14016 7
Apple iOS 7818 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 831 6
Apple - App Store 2892 5
Google Play - Google Store - Android Market 3294 3
Kaspersky OS 125 3
ByteDance - TikTok 258 2
Linux OS 9968 2
WhatsApp Messenger 1085 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 2
SimbirSoft Mobile 6 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 2
Lenovo Legion - серия ноутбуков 48 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7090 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 927 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 529 2
Apple iPad 3861 2
VK RuStore - Рустор 332 2
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 71 2
Google Flutter 55 2
FreePik 1002 2
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 626 1
Digital Design - Ареопад ИСКО - информационная система коллегиальных органов 13 1
Максима ГК - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
Microsoft Windows 15683 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4459 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 671 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 115 1
Statista 229 1
Норникель - Суперника 12 1
VK Teams 66 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 1
Врацкий Андрей 135 7
Фролов Виктор 11 5
Николенко Николай 10 5
Костин Дмитрий 8 3
Семчук Иван 12 2
Крайнов Владислав 5 2
Короткий Павел 4 2
Кузнецов Александр 123 2
Жихарев Евгений 3 2
Михайлов Артем 8 2
Козак Алексей 3 2
Котенко Дмитрий 7 2
Морозова Инга 2 2
Распопова Диана 2 2
Самофеев Илья 3 2
Казенюк Антон 3 2
Ворожищев Александр 2 2
Артемов Сергей 11 2
Белодед Роман 2 2
Панкрушев Дмитрий 7 1
Лившиц Дмитрий 23 1
Симоненко Максим 1 1
Вайсман Михаил 3 1
Стариков Николай 3 1
Венедиктова Мария 8 1
Школьников Борис 1 1
Мазин Вадим 1 1
Фомин Василий 2 1
Гудзь Всеволод 1 1
Коновалов Роман 20 1
Петерсон Дмитрий 10 1
Макин Алексей 10 1
Шашлов Дмитрий 3 1
Адылин Павел 18 1
Лазовская Анна 5 1
Ильницкий Иван 2 1
Староверов Денис 14 1
Болышев Максим 16 1
Солнцев Михаил 8 1
Огороднов Сергей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144634 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17415 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17062 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14126 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1289 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14202 2
Россия - СФО - Новосибирск 4304 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13325 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 1
Эстония - Эстонская Республика 748 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 1
Швеция - Королевство 3620 1
Азия - Азиатский регион 5539 1
Казахстан - Республика 5536 1
Ближний Восток 2945 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 613 1
Африка Северная 232 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4673 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3658 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4827 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14372 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24140 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16327 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3117 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10959 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18542 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6138 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8440 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5428 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13540 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6080 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8686 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6956 2
Энергетика - Energy - Energetically 5092 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 725 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5664 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3162 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1948 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1086 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2928 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9960 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5771 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 667 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2354 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29131 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1193 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1745 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6982 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8647 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7853 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 686 3
Gartner - Гартнер 3558 2
Strategy Analytics 284 2
Technavio 27 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 321 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
Reports and Data 4 1
День молодёжи - 27 июня 898 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1218 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338114, в очереди разбора - 771550.
Создано именных указателей - 167381.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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