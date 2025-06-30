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Росатом РУКИТ БайтЭрг ОКО Tab
Планшет ОКО Tab 5 PRO с предустановленной российской операционной системой оснащён восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,4 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти
УПОМИНАНИЯ
|30.06.2025
|ИИ, PWA и AR — главные технологические тренды на рынке корпоративной мобильной разработки 1
|09.06.2025
|Выпущен планшет на знаменитом российском Linux 2
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Ред Софт - Red Soft 845 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5085 1
|Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 61 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2167 1
|Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 459 1
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