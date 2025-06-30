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Росатом РУКИТ БайтЭрг ОКО Tab


Планшет ОКО Tab 5 PRO с предустановленной российской операционной системой оснащён восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,4 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти

УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 ИИ, PWA и AR — главные технологические тренды на рынке корпоративной мобильной разработки 1
09.06.2025 Выпущен планшет на знаменитом российском Linux 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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