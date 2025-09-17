Мощный российский «убийца» Android на базе Linux получит собственный магазин приложений. И это не «Аврора»

Отечественная ОС Astra Linux Mobile, предназначенная для смартфонов и планшетов, впервые получит собственный магазин приложений. В его разработке будут участвовать специалисты RuStore — крупнейшего отечественного каталога программ. Магазин приложений повысит привлекательность операционной системы Astra Linux для клиентов как в госсекторе, так и в сегменте частного бизнеса.

Отечественному Android – суверенный магазин приложений

Российская мобильная платформа Astra Linux Mobile в обозримом будущем обзаведется фирменным магазином приложений, сообщили CNews представители отечественного каталога программ RuStore. Эта ОС предназначена для установки на планшетные компьютеры и смартфоны. Один из гаджетов на ее основе — дебютировавший в июне 2025 г. полноразмерный планшет Oko Tab 5 Pro компании «Байтэрг» с экраном диагональю 12,6 дюйма.

Разработкой магазина приложений для Astra Linux Mobile займутся эксперты «Группы Астра» в соавторстве с инженерами RuStore. Именно RuStore ляжет в основу сервиса, сообщил CNews Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра». «Менеджер приложений на базе RuStore позволит в удобном формате устанавливать, обновлять или удалять программы на планшетах, работающих под управлением Astra Linux», — сказал он.

Редакция CNews обратилась к представителям RuStore и «Группы Астра» с вопросом о примерных сроках запуска сервиса и размерах инвестиций в разработку.

Альтернативы нет

Будущий магазин, создаваемый RuStore и «Группой Астра», станет первым в экосистеме Astra Linux Mobile. До этого отдельным каталогом приложений платформа не располагала.

«Корпоративный сценарий применения устройств с Astra Linux Mobile до этого момента не предполагал магазина приложений — администратор компании определяет и устанавливает необходимые приложения для работы сотрудников. Наше сотрудничество с RuStore даст возможность устанавливать приложения по аналогии с магазином приложений для Android», — сообщил CNews представитель «Группы Астра».

«Сотрудничество с RuStore — важный шаг на пути к ИТ-суверенитету и повышению привлекательности операционной системы Astra Linux для клиентов как в госсекторе, так и в сегменте частного бизнеса, для которых информационная безопасность и сохранность клиентских данных имеет особое значение», — сказал CNews Михаил Геллерман.

Также в настоящее время RuStore и «Группа Астра» обсуждают разработку магазина приложений для рабочих станций под управлением Astra Linux. Решение будет ориентировано в первую очередь на потребности государственных организаций, корпораций и частных компаний.

Две почти разные системы

Astra Linux Mobile и Astra Linux — это две отдельные версии одной операционной системы от одного разработчика. В основе мобильной ОС, как и настольной, лежит ядро Linux.

«Astra Linux Mobile — это не отдельная операционная система, а та же Astra Linux Special Edition, функционирующая в режиме "Мобильный"», – говорится на сайте «Группы Астра».

Special Edition — особая версия настольной Astra Linux, имеющая сертификаты Минобороны России, ФСТЭК и ФСБ и пригодная для использования в госструктурах и на объектах критической информационной инфраструктуры.

«Astra Linux Mobile официально включена в реестр Минцифры и имеет сертификаты ФСТЭК России по третьему уровню, а также сертификаты ФСБ России по требованиям защиты информации. Это является нашим стратегическим преимуществом на рынке», — сказали CNews представители «Группы Астра».

Astra Linux Mobile по умолчанию работает с программами для Linux, но она также обучена запускать Android-приложения посредством штатного эмулятора, что в значительной степени упрощает работу с ней. Под Android с момента запуска этой ОС в 2008 г. было написано несколько миллионов утилит. Для примера, в фирменном каталоге Android, Google Play, к середине лета 2024 г. насчитывалось свыше 1,6 млн утилит, и это с учетом того, что Google на регулярной основе устраивает массовые чистки своего магазина.

Настольная Astra Linux — это, как сообщал CNews, самая популярная российская ОС для ПК и ноутбуков. В конце лета 2024 г. ее доля среди всех российских настольных ОС превышала 75%.

Что-то знакомое

Среди российских мобильных ОС основными конкурентами Astra Linux Mobile являются «Аврора» принадлежащей «Ростелекому» компании «Открытая мобильная платформа» и «Ред ОС М» за авторством компании «Ред Софт». «Ред ОС М» – это форк Android Open Source Project, в ней поддержка Android-приложений есть по умолчанию.

«Аврора» же, работает с софтом под Android посредством эмулятора, как и Astra Linux Mobile. Но в ней он платный.