Android в России осталось недолго? Суверенная ОС «Аврора» получила поддержку Android-приложений

В российской мобильной ОС «Аврора» появилась поддержка Android-приложений. Она представлена в виде системы «Авроид Платформа» – состоялся ее коммерческий запуск. Платформа работает на «Аврора» 5 и новее и в качестве источника приложений использует отечественный магазин RuStore.

Android приходит на «Аврору»

Российская компания «Авроид» сообщила CNews о выпуске коммерческой версии «Авроид Платформы» – системы, позволяющей запускать Android-приложения на устройствах под управлением «Авроры». Это российская мобильная ОС, разрабатываемая компанией «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и до 2019 г. известная под названием Sailfish Mobile OS Rus. CNews писал, что в конце 2023 г. в открытую продажу поступили первые пользовательские устройства на ее основе – смартфон и планшет холдинга Fplus. Коммерческая реализация программно-аппаратного комплекса для бизнеса начнется с июня 2024 г.

Редакция CNews уточнила у разработчиков: контейнер «Авроид Платформа» является платным продуктом.

«Авроид», до апреля 2024 г. входившая в состав Fplus (сейчас ее владелец – фонд «СТРИГО Кэпитал» с долей 100%), сообщила редакции, что коммерческая версия «Авроид платформы» будет поставляться корпоративным клиентам «в составе программно-аппаратного комплекса на базе устройств Fplus», работающих на базе «Аврора» версии 5.0. Этот апдейт был показан в ноябре 2023 г. Редакция CNews обратилась к разработчикам платформы и в ОМП с вопросом о поддержке только «Авроры» 5.0, без более ранних версий, и получила такой ответ: «Последняя версия «Авроры» имеет расширенную функциональность и отвечает запросам пользователей. Считаем, что пользователи будут активно переходить на версию 5, поэтому сфокусировались на выпуск ПО под нее».

Авроид Работа «АВРОИД-платформы» на устройстве с ОС «Аврора»

«Авроид» – это молодая российская компания, созданная в 2023 г. В числе ее разработок – приложение Tavro, представляющее собой нативный Telegram-клиент для «Авроры». В настоящее время штат компании насчитывает более 100 программистов, инженеров по обеспечению качества, архитекторов безопасности ПО и других специалистов.

Все включено

«Авроид Платформа» будет выполнять роль виртуальной «песочницы». Она сможет запускать Android-приложения в закрытой среде, то есть утилиты будут изолированы от самой ОС «Аврора», что, в теории, существенно повысит безопасность, с учетом того, кто является основной аудиторией устройств на этой системе.

В марте 2024 г. CNews писал, что в потребительском сегменте продажи смартфонов и планшетов на «Авроре» пока не демонстрируют впечатляющих результатов. Целевая аудитория как гаджетов, так и самой системы – госсектор и корпоративный сегмент, и здесь возможность запускать приложения изолированно, без доступа к информации на устройстве, может очень пригодиться. «На текущий момент «Авроид Платформа» будет устанавливаться только на устройства для корпоративных заказчиков и госсектора. В дальнейшем планируется продажа физическим лицам, – заявили CNews разработчики. – Контейнер будет предустановлен на устройства для юридических лиц. ПО войдет в состав программно-аппаратного комплекса на базе устройств Fplus с мобильной ОС «Аврора» – то есть будет продаваться сразу ПАКом».

Ростех Приложений, способных работать под «Авророй», в одночасье станет больше

Отечественная мобильная система «Аврора» – стратегический выбор корпоративного рынка, уточнили CNews представители «Открытой мобильной платформы». По их словам, платформа «Авроид» позволяет смягчить переход на ОС «Аврора» путем использования приложений, разработанных для иностранной ОС Android. Такой подход позволит предприятиям использовать «Аврору» уже сейчас, параллельно создавая нативные приложения для этой ОС.

По словам разработчиков, «Авроид Платформа» позволяет Android-приложениям подключаться к интернету, умеет запускать медиаконтент (аудио и видео) в них, позволяет управлять настройками и пр. Они отметили, что этого результата они смогли добиться в кратчайшие сроки. «За год нам удалось разработать, протестировать и выпустить продукт, который открывает перед российскими компаниями возможность бесшовного перехода на национальную мобильную среду "Аврора"», – сообщил CNews Эдуард Батанов, директор компании «Авроид».

Команда разработки «Авроид Платформы» сообщила CNews, что «протестировала и убедилась в работоспособности привычных для пользователей приложений: ВКС-сервисов (DION, TrueConf и др.), платформ для управления электронным документами («Авандок» и др.), магазина приложений RuStore, а также видеохостинга, маркетплейсов, карт и навигаторов, такси, офисного ПО, антивируса и других приложений».



С магазином определились

Впервые о том, что в недрах компании «Авроид» ведется разработка системы поддержки Android для «Авроры», стало известно в сентябре 2023 г. На тот момент подробностей о нем было мало, в частности, не сообщалось, что будет служить источником приложений.

Теперь же этот вопрос ответ получил – основным источником Android-утилит станет отечественный магазин RuStore, работающий с мая 2022 г. За два года своего существования он пополнился десятками тысяч самых разных приложений. Его разработкой занимается холдинг VK, в прошлом Mail.ru Group, при поддержке Минцифры России.

На вопросы CNews, чем обусловлена ограниченность только RuStore, и будет ли поддержка AppGallery (Huawei) или GetApps (Xiaomi), разработчики ответили: «Авроид» – российский разработчик, компания выпускает ПО для отечественного рынка. Все необходимые российским пользователям приложения есть в RuStore. К тому же ОС «Аврора» не работает на устройствах Huawei и Xiaomi. Поэтому говорить о поддержке других магазинов приложений преждевременно».

«Участие RuStore сразу в двух ролях: и как основной магазин нативных приложений для ОС «Аврора», и в как безопасный источник Android-приложений для запуска на ОС «Аврора» через «Авроид Платформу», — сказал CNews директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Какие еще источники будет поддерживать «Авроид Платформа», разработчики не уточнили. «Также можно будет использовать специализированные приложения заказчиков», – добавили они.