Разработчики радикально прокачали «Аврору». От Android и iOS теперь не отличить

Российская мобильная ОС «Аврора» получила масштабное обновление интерфейса. Разработчики сделали его более похожим на классические ОС Android и iOS, а также добавили «фишки», присущие этим операционным системам. Управление стало более понятным, как и внешний вид. Именно это было одной из основных целей разработчиков – они хотели добиться того, чтобы интерфейс «Авроры» был более привычным для тех, кто годами пользовался iPhone и смартфонами на Android, но решил перейти на отечественную платформу

Почти полноценный «российский Android»

Компания «Открытая мобильная платформа» сообщила CNews о глобальном апдейте российской мобильной ОС «Аврора». Система обновилась до версии 5.0, и основные изменения в ней коснулись ее интерфейса – в нем теперь есть множество функций, которые были заимствованы у Android и iOS.

По заявлениям разработчиков, перерабатывая оболочку системы, они преследовали несколько целей, среди которых – сделать управление устройством на базе «Авроры» более привычным для тех, кто ранее пользовался Android или iOS. В дополнение к этому они стремились усовершенствовать механизм переключения между приложениями.

Обновленный главный экран

Интерфейс системы кардинально новый – теперь он действительно напоминает одновременно и iOS, и Android, и даже оболочку MIUI, которой оснащены смартфоны Xiaomi. Обновлению подверглись обе модификации «Авроры» – и для смартфонов, и для планшетов, притом для последних изменений ощутимо больше.

Теперь все удобно

Разработчики интегрировали в «Аврору» улучшенное управление жестами, которое функционирует как в интерфейсе самой системы, так и в приложениях. В системе появилась полноценная панель быстрого доступа – она расположена внизу экрана, и на ней можно закрепить иконки наиболее часто используемых утилит. В версии для смартфона в ней предусмотрено четыре слота, в версии для планшета – шесть.

Панель быстрого доступа

Изменилось и меню уведомлений. Здесь отныне есть функция удаления ненужного уведомления свайпом вправо.

Один взмах - и раздражающее уведомление исчезнет с экрана

Также поменялись и обложки приложений, которые размещаются на главном экране – разработчики заявляют, что их новые версии более узнаваемые и информативные в сравнении с теми, что используются в Android 4.0.

То же касается меню переключения между запущенными приложениями.

Что еще изменилось

В «Авроре» 5.0 используется классическое меню приложений в стиле Android последних версий – и на смартфонах, и на планшетах.

Новое меню приложений

От Xiaomi MIUI системе досталась функция за пару мгновений объединять ярлыки приложений в папки с возможностью их оттуда извлечения при необходимости.

Работа с папками

Верхняя шторка, вызываемая по свайпу сверху вниз, напоминает командный центр в новых iOS.

Выпадающее меню-шторка

Планшетный режим получил функцию SplitView для отображения нескольких страниц на одном экране. К тому же некоторые штатные приложения, например, «Медиаплеер», календарь и файловый менеджер, имеют адаптированную под такой режим версию с расширенными возможностями.

Приложение со специальным планшетным режимом

Два года на доработку

«Аврора» 5.0 вышла спустя почти два года с момента дебюта версии 4.0 – как сообщал CNews, она увидела свет в последних числах ноября 2021 г. Разработка «Авроры» началась в 2016 г.

«Одной из главных отличительных черт релиза («Авроры 5.0» – прим. CNews) является новый интерфейс и жестовое управление, переработанные с учетом двухлетнего опыта промышленного использования ОС Аврора 4 поколения и пользовательских исследований», – сообщили редакции представители «Открытой мобильной платформы».

Фото: ОМП За семь лет существования Аврора прошла длинный путь развития

Версия 4.0 была более глобальным апдейтом. Если в «Авроре» 5.0 разработчики сконцентрировались на внешнем виде системы, то релиз 4.0 включал в себя около 300 улучшений, из которых более 40 – крупные нововведения. Особое внимание при разработке ОС «Аврора» 4.0 было уделено вопросам безопасности.

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В настоящее время все современные устройства с «Авророй» комплектуются прошивкой версии 4.0. На вопрос редакции о сроках выхода финальной сборки 5.0 разработчики ответили: «На данный момент вышел пре-релиз «Авроры» 5, мы отдали его нашим партнерам-разработчикам, собираем обратную связь, правим баги. В рынок релиз «Аврора» 5.1 массово выйдет в апреле (2024 г. – прим. CNews) с учетом всех замечаний и исправлений».

Экосистема «Авроры» постепенно расширяется. Так, осенью 2023 г. стало известно, что до конца 2023 г. российский магазин приложений RuStore будет адаптирован под эту ОС. Также в распоряжении этой системы имеется эмулятор, способный запускать Android-приложения.