RuStore «допилят», чтобы размещать приложения для ОС «Аврора»

VK адаптирует до конца 2023 г. свой магазин приложений RuStore для отечественной ОС «Аврора». Чтобы «Аврора» стала востребованной в потребительском сегменте, нужно еще адаптировать ее к устройствам и создать набор прикладных приложений.



«Аврора» и RuStore

VK адаптирует до конца 2023 г. свой магазин приложений RuStore для отечественной мобильной ОС «Аврора», разработчиком которой является дочерняя компания ПАО «Ростелеком» «Открытая мобильная платформа» (ОМП), пишут «Ведомости». Адаптировать пользовательские приложения под «Аврору» разработчики должны будут самостоятельно.

Собственный магазин приложений «Авроры» «Аврора маркет» сконцентрируется на распространении корпоративных приложений для b2b-сегмента. Об этом сообщил в начале июня 2023 г. старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

«Наличие такого удобного магазина с продвинутыми механиками монетизации придаст неоценимый импульс появлению столь ожидаемых приложений в национальной мобильной экосистеме», — заявил Меньшов.

Фото: auroraos.ru Приложения для ОС «Аврора» можно будет загружать на RuStore

После запуска RuStore станет основным публичным магазином приложений для национальной мобильной экосистемы, уточнил изданию представитель компании.

Магазина приложений недостаточно

Запуск магазина приложений — это необходимый, но недостаточный элемент цепочки. «Нужен магазин, нужны пользователи, которые хотят пользоваться устройством и готовы загружать приложения», — считает директор компании-разработчика российского веб-сервера Angie Заур Абасмирзоев.

Гаджетами на ОС «Аврора» пользуются в основном государственный и корпоративный секторы. За время существования российской ОС было произведено более 0,5 млн мобильных устройств на ее базе, сказал в июне 2023 г. Меньшов. В перспективе двух лет количество таких устройств достигнет 2 млн шт. по оценке F+ tech.

Для доработки и адаптации ОС «Аврора» к устройствам потребуется 300 млрд руб. О таком заявлении Роскомнадзора писал CNews в августе 2023 г. Глава правительства Михаил Мишустин подписал 29 августа 2023 г. постановление, согласно которому RuStore должен быть предустановлен на всех устройствах, которые будут продаваться в России, в обязательном порядке. Предполагается, что в потребительский сегмент ОС «Аврора» выйдет в 2027 г.

Чтобы «Аврора» стала востребованной, для нее должен появиться набор прикладных приложений, объясняют опрошенные «Ведомостями» эксперты. «Пока под ОС есть несколько десятков приложений, конечно, не хватает еще очень многих, например банковских. Разработчиков, которые этим занимаются, пока мало, и стоит задуматься о мерах, которые могли бы привлечь их к созданию таких приложений», — говорит управляющий партнер венчурного фонда «Стриго кэпитал» Дмитрий Комиссаров.

RuStore и Google Play

Разработкой отечественного магазина приложений RuStore занимается VK совместно с другими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры, пишут «Ведомости».

RuStore — это аналог Google Play, он был запущен в мае 2022 г. после удаления ряда российских приложений из App Store и Google Play. Доступен только для устройств на базе Android. В феврале 2023 г. он вышел из бета-версии и открыл доступ иностранным разработчикам.

В RuStore опубликовано порядка 5 тыс. приложений по данным rb.ru на сентябрь 2023 г. В Google Play на июнь 2023 г. было 2,59 млн доступных приложений. Такие данные приводит платформа Statista.